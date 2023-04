Libro || Souls on Fire: Portraits and Legends of Hasidic Masters por Elie Wiesel

En Souls on Fire: Portraits and Legends of Hasidic Masters, Elie Wiesel vuelve a entrar, como un peregrino apasionado, en el universo del jasidismo.

Souls on Fire no es una simple historia cronológica del jasidismo, ni es un libro completo sobre el tema. Más bien, Elie Wiesel ha capturado la esencia del jasidismo a través de cuentos, leyendas, parábolas, dichos y reflexiones profundamente personales. Su libro es un testimonio, no un estudio. El jasidismo se revela desde adentro y no se analiza desde afuera. “Escucha con atención”, le dijo el abuelo de Elie Wiesel, “y sobre todo, recuerda que las historias verdaderas están para ser transmitidas, guardárselas para uno mismo es traicionarlas”. Wiesel no se limita a contarnos, sino que dibuja, con mano de maestro, los retratos de los líderes del movimiento que creó una revolución en el mundo judío. Souls on Fire es una afirmación amorosa y personal del judaísmo, escrita con palabras y con silencio.

