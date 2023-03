Live Aqua Los Cabos, entre mar y desierto

Los Cabos, en la Península de Baja California, es el puente de unión entre el océano Pacífico y el Mar de Cortés. Es un destino consentido por los viajeros para disfrutar de un paisaje virgen y atardeceres impresionantes.

Uno de los apodos que se ha ganado Los Cabos es el de “El acuario del mundo”, y por si no sabes de dónde viene, ahora te lo contaremos. Jacques Cousteau llamó al Mar de Cortés como “El acuario del mundo”, haciendo referencia específicamente a la Reserva Marina de Cabo Pulmo, ya que Cousteau quedó hipnotizado por la variedad de ecosistemas diferentes que encontró en el lugar.

Aquí, entre cactus y bajo la sombra de palmeras, se encuentra un oasis de paz, lujo y hedonismo: Live Aqua Private Residences Los Cabos. Situado entre el océano y el desierto, el bello Live Aqua es un lugar de placer, arena y sol.

Llenas de detalles que cautivan nuestros sentidos, las residencias de dos habitaciones de Live Aqua Private Residences Los Cabos fueron diseñadas para alojar hasta ocho huéspedes con total comodidad. Con una privacidad que invita a la libertad, esta residencia tiene un dormitorio principal con cama King Size, baño privado, una lujosa ducha rain shower, una tina profunda, amenidades Molton Brown y un gran armario, además de un dormitorio con dos camas dobles, un baño adicional y un cuarto de lavado.

La joya de la residencia es su magnífica terraza privada con jacuzzi, el lugar ideal para dejarnos llevar por la belleza de las puestas de sol. Cada residencia está decorada con un hermoso diseño contemporáneo y nos brinda todas las comodidades de una lujosa casa en uno de los destinos más codiciados del país.

Al ras de la hermosa alberca y jacuzzi al aire libre de las residencias se encuentra MAI. Este restaurante brinda una experiencia culinaria sofisticada e inspirada en ingredientes locales frescos, una combinación equilibrada de técnicas de cocina mexicana de vanguardia, tradicional y clásica. Aromas deliciosos, presentaciones magníficas y sabores atrevidos se logran indiscutiblemente en cada plato.

Un espacio de alta cocina y sin pretensiones que ofrece un festín para los sentidos, MAI nos seduce con maridajes de vino de su sommelier y los cócteles artesanales e infusiones de té exclusivos de sus mixólogos. Aquí tuve el placer de degustar platillos como los tacos de pulpo de tres chiles con ajonjolí y limón, y la pita de cordero con jocoque, salsa de chile de árbol y pepino.

Llegué a este edén con At Cabo Transportation, un servicio de transporte boutique, nos envuelve en el lujo de Los Cabos desde el momento que nos adentramos en sus nuevas y elegantes camionetas. Con un servicio excepcional y profesionalidad perfecta, At Cabo es un apapacho para los sentidos. Fue con esta super transportadora que me dirigí al bello Live Aqua, un espacio impresionante en los riscos de Los Cabos.