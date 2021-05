Se podría decir que Shavuot es la festividad más importante de la que la mayoría de los judíos no saben prácticamente nada. Y no estarías completamente equivocado.

No obstante, la festividad, que comienza después de la puesta del sol el domingo 16 de mayo y continúa hasta la noche del martes 16 de mayo (en Israel se celebra solo por un día), tiene mucho que recomendar. Transportando a los judíos 3.333 años atrás hasta la culminación de los 49 días posteriores al éxodo de Egipto (marcado por la festividad de la Pascua), Shavuot es un poderoso recordatorio de que en solo siete semanas, Di-s transformó milagrosamente a un grupo de esclavos apaleados en un pueblo. dignos de llevar la Torá hacia adelante en sus mentes, cuerpos y corazones.

Y, desde la revelación en el Sinaí, cuando cada mujer, hombre y niño escucharon juntos la voz de Di-s y aceptaron la Torá (cita sobresaliente: "Haremos y escucharemos") se ha considerado durante mucho tiempo la boda entre Di-s y el pueblo judío. De hecho, la tradición de permanecer despierto toda la noche aprendiendo Torá es similar, dice la Cabalá, a los asistentes que pasan las horas previas a una boda adornando a la novia con joyas preciosas.

Pero, ¿Qué es lo único que podemos aprender sobre la festividad, una visión trascendente, capaz de empoderarnos para alcanzar esas alturas sublimes (incluso más que ese primer bocado sedoso de la tarta de queso tradicional de las festividades)?

La respuesta, por supuesto, depende de a quién se le pregunte.

Si es Nissim Black , seguramente oirá cómo esta festividad que a menudo se pasa por alto es, en muchos aspectos, la mejor invitación del judaísmo para elevar la relación de uno con el Creador. “Shavuot es el último día de devekus ('aferrarse') con Hashem; es en este día donde recibimos y aceptamos el contrato de boda más asombroso de D's ”, dice el rapero más vendido (piense en“ Mothaland Bounce ”y“ A Million Years ”). "Es cuando Él nos tomó y solidificó el matrimonio, el vínculo interminable entre Di-s y el pueblo judío".

Y es un vínculo tan personal como comunitario, según Charlie Harary, un orador motivacional de Nueva York sobre la Torá y el crecimiento personal, además de presentador de radio y televisión, abogado y empresario. “El Nesivos Shalom dice que Shavuot es el Rosh Hashaná para tu espiritualidad, y el Maggid de Mezritch dice que Shavuot es más alto que Rosh Hashaná ya que en Rosh Hashaná nuestro materialismo está establecido para el año, pero en Shavuot, nuestra espiritualidad está establecida para el año."

Tiene sentido que la analogía de la boda de Shavuot compare el compromiso intensivo de los judíos con la Torá con una relación de por vida con una pareja. Eso dice Jonathan Sarna, profesor Joseph H. & Belle R. Braun de la Universidad de Brandeis de Historia Judía Estadounidense, cuyo Judaísmo Estadounidense: Una Historia y otros títulos han hecho mucho para desmitificar la religión tanto para judíos como para no judíos.

“Me encanta esta metáfora; en mi opinión, el tipo de relación que uno tiene con la Torá, como cualquier relación sana, deja lugar para disputas vigorosas, innovaciones radicales, pasión, ira, aburrimiento, travesuras, mala conducta, reconciliación y, sobre todo, , maduración y crecimiento. Al mismo tiempo, también exige una atención cuidadosa ".

Y, agrega Sarna en su libro, A Time to Every Purpose: Letters to a Young Jew , “el mismo hecho de que hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida puedan estudiar Torá, no solo rabinos y eruditos, es, en mi opinión, uno de las características más atractivas y distintivas del judaísmo ".

Puede que no sea una coincidencia, sugiere, que las noches de aprendizaje de Shavuot durante toda la noche surgieron más o menos al mismo tiempo, hace unos 400 años, con la introducción generalizada del café.

'Revive la revelación en el Sinaí cada día de nuestras vidas'

El rabino David Aaron pinta el amor íntimo entre un pueblo y su Dios de esta manera. “Imagina que recibes una carta de amor de tu amada. Después de leerla una y otra vez y analizar cada aspecto, vuelve a doblar cuidadosamente la carta, la coloca en su sobre y la guarda para guardarla ”, dice el fundador de Isralight en la Ciudad Vieja de Jerusalén y autor de Endless Light , The Secret. Amor de Diosy otros títulos. “Guardas esta carta porque sientes la presencia de tu amado dentro de estas meras hojas de papel. Esto, en esencia, es aprender Torá. A través de nuestra participación en el texto, escuchamos la voz de Di-s, sentimos la presencia Divina y experimentamos el amor de Di-s y revivimos la revelación en el Sinaí cada día de nuestras vidas ... y Shavuot es el día en que celebramos las leyes en el amor y el amor. consuegro."

Para Itty Kay, quien enseña a cientos de mujeres cada mes para el Bais Chana Women International de Chabad, “Cada Shavuot cuando estamos en la sinagoga escuchando los Diez Mandamientos leídos en voz alta, siempre es como la primera vez, cuando todos los hombres, mujeres y niños escuché la voz de Di-s ”, dice. “Así como Di-s hace que el mundo sea nuevo cada minuto, es como si Él estuviera allí esperando que recibamos Su Torá y nos comprometamos de nuevo a trabajar para arreglar el mundo con Él. Puede ser hace 3.333 años, pero cada Shavuot, nos comprometemos de nuevo ”.

De hecho, en su plataforma de 1937, el movimiento reformista optó por entender que la revelación en el Monte Sinaí no es “un evento histórico de una sola vez”, dice el rabino Sarah Bassin del Temple Emanuel de Beverly Hills, California.

“La revelación judía es un proceso continuo, que no se limita a ningún grupo ni edad”, continúa. "Hoy en día, tenemos la misma capacidad de esforzarnos por comprender qué es lo que Dios exige de nosotros: basarnos en la sabiduría que hemos recibido de nuestros antepasados ​​y al mismo tiempo agregar la nuestra".

'Véndelo a las mujeres primero'

Las mujeres, de hecho, pueden haber sido las primeras en recibir la Torá, dice la directora fundadora de Momentum, Lori Palatnik. Y la mayoría de la gente no se da cuenta, dice. “Di-s le dice a Moisés: 'Preséntalo a Bait Yaakov, y luego dáselo al pueblo judío'. Y siempre que se usa Bait Yaakov en Tanach, se refiere a las mujeres. Di-s lo sabía, primero véndelo a las mujeres. Si dicen que sí, lo aceptaremos; entonces es un trato hecho, no importa lo que digan los hombres ".

Y es una mujer en particular que, al menos para un joven judío, llega con sabiduría y fuerza en esta época del año. Para Sheva Bron, una estudiante de secundaria de Jerusalén, el poder de Shavuot radica en la historia de Ruth que se lee todos los años durante las vacaciones.

Aún así, es realmente su suegra quien le habla con más elocuencia a Bron. “Naomi lo tuvo difícil; su marido y sus dos hijos habían fallecido y ella cayó en una pobreza terrible ”, explica Bron. “Pero ella siempre creyó que Hashem estaba a cargo”, razón por la cual continuó instando a sus dos nueras moabitas viudas a que regresaran a casa con sus familias.

“Y Ruth también estaba dispuesta a aceptar un futuro de pobreza continua”, agrega. "Podemos aprender mucho de su devoción por su suegra y por el pueblo judío".

Todo lo cual llega cada primavera para inspirar y elevar.

“En Shavuot, estamos celebrando el día en que el Todopoderoso le dio al pueblo judío este regalo más increíble: la sabiduría judía en la forma de la Torá, que nos permite a cada uno de nosotros mejorar cada aspecto de nuestra vida y acercarnos a Él. ”, Dice Steve Burg, director ejecutivo de Aish HaTorah.

"Si podemos ayudar a cada judío a comprender que el Todopoderoso le dio este extraordinario regalo para que lo tomara", dice, "entonces el poder de Shavuot, el poder de la sabiduría de la Torá, se desbloquearía y el pueblo judío podría para vivir vidas más felices y significativas ".