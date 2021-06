Emilio Penhos ha sido parte de Shabbes Project, de infinidad de eventos que buscan la unidad de la comunidad y ahora una nueva faceta de moderador y entrevistador con grandes personalidades.

Qué consejos y recomendaciones aprendió y que quiere compartir con la gente

La situación más difícil que pasó durante estos seminarios

Las lecciones aprendidas para prepararse y salir adelante para este nuevo presente y futuro en México y en la comunidad judía

Momentos históricos en cada seminario

¿Cómo preservar y propagar tan importantes mensajes?

Emilio, ¿Qué es más importante el trabajo, la familia o la labor social/comunitaria?

¿Cómo dedicar tiempo al trabajo comunitario?

¿Tú futuro Emilio?

De lo que has escuchado en todos los seminarios, ¿Qué es más productivo y bueno ahora: la construcción, la ropa, las inversiones, exportar, importar o la comida?

¿Cuál es tu seminario favorito?

¿Qué te ha dejado tu familia?

¿El trabajo conjunto?

Las situaciones curiosas con los entrevistados y lo que no sabemos que hay detrás de cada uno de estos impresionantes seminarios

Emilio la pregunta es muy fácil: ¿Qué prefieres estos grandes eventos o ahora tu carrera como entrevistador?

Bueno cualquier proyecto que genere conexión comunitaria porque es importante, no estaban los planes del entrevistador, ni moderador, ni nada por el estilo es una cuestión completamente accidental si bien lo recuerdas el día 3 de marzo del año 2020, teníamos el concierto y ese fue el inicio de la pandemia por lo menos de lo que respecta, estábamos organizando un primer concierto histórico al reunir la voluntad y las ganas de todas las comunidades judías de México y hacer un solo concierto, una sola voz para cantar juntos y el plan se canceló a las 2 de la tarde con todo ya listo

Bueno del 13 de marzo empezó lo que todos vivimos, pasaron varios meses donde estuvimos haciendo otras cuantas cosas siempre el beneficio de la comunidad y del país, entre ellas hacer alguna colecta en beneficio de gente que quizá se quedó sin trabajo y tenía necesidad muy urgente de alimentación o de subsistencia básica. Estando haciendo esa colecta, yo me puse a reflexionar respecto al futuro, no había una cantidad suficiente de dinero que se pudiera juntar para mantener el número de familias creciente que estaba solicitando ayudas en muchos sentidos a la comunidad y sentí que más allá de dar el pescado es mejor enseñar a pescar y junto con el área de actividades de Monte Sinaí que ya venían ha sido una serie de seminarios, no inventamos vino quizás un formato durante el tiempo de la pandemia y yo estuve viendo algunos otros webinars en algunas universidades muy prestigiosas que de hecho se abocaron a abrir formatos públicos abiertos y gratuitos.

Estuvimos tomando algunas y lo que empecé a pensar es por qué no por qué no desarrollar este concepto de dinamismo emprendimiento de educación y salir adelante combinado con una serie de componentes de optimismo y de esperanza de poder explicar que la gente si bien tenía un negocio una profesión no se había acabado el mundo no se acaba el mundo podíamos seguir trabajando de una forma diferente aunque buscando una manera de regularidad de normalidad teniendo nuevas herramientas y haciendo cambios importantes nuestra sociedad era de la idea la primera cuestión de lo primero que hice fue uno de los que tenemos escribir que qué áreas son las que más miembros de la comunidad participan y buscar como traerles información útil.

Así empezó esta interesante entrevista que te recomendamos no perderte...