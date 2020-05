Queremos que estos días aproveches tu tiempo y disfrutes, aprendas y te entretengas con las selecciones de contenido de Diariojudio.com y nuestros sitos asociados

Ahora siéntate, relájate y disfruta de: Los 5 momentos “más judíos” de Dylan

Diario Judío México - La extraña trayectoria de Dylan, el primer ganador del Premio Nobel de Literatura que en realidad es considerado un músico por el público que lo sigue y conoce, es por decir lo menos, interesante:

Dylan es el decimo quinto judío en ganar el Premio Nobel de Literatura uniéndose ahora al selecto grupo encabezado por Saul Bellow, Bashevis Singer, Patrick Modiano y muchos más que representan lo mejor del intelecto creativo tanto de la Europa Oriental y los herederos -cuando los portadores- de la herencia creativa del Yiddish que en las letras expresa su magnificencia.

Nacido Robert Zimmerman en Minnesota fue educado como judío secular y paso sus primeros campamentos en el Hertzel Camp, un campamento sionista secular en Wisconsin donde no sólo no se integro si no de donde salió para convertirse en cristiano en los 70’s e incluso grabo un par de discos evangélicos (Mr. Tamborine Man) para finalmente regresar a sus raíces judías en los 80’s.

1. Poco después de “regresar” del evangelio celebro el Bar mitzve de su hijo Jesse en el Kotel (Jesse es e hijo mayor de Surimera esposa Sara (née Shirley Marlin Noznisky), quien más tarde se convirtió en director de videos musicales y creo la compañía de producción Wondros.

2. Tocó en el Teleton de Jabad

Poco después de su retorno al judaísmo se presentó en el teletón de jabad en 1989 donde interpretó Hava Naguila acompañado de su yerno Peter Himmelman y Harry Dean Stanton en la harmónica.

3. Participó en un Seider con “el Padrino” (Marlon Brando) en el shul Temple Israel de Hollywood donde interpretó “Blowing in the Wind” que se convirtió en el himno del movimiento anti guerra de Vietnam. El Rabino Haskell Bernat, dijo entonces que la participación de Brando, Dylan y — Dennis Banks, el líder del ” American Indian Movement” contribuyeron al sentido de justicia social que debe permear los seiders de peisaj en la mejor tradición ashkenazí.

4. Unos meses después del barmitzve de su hijo en Jerusalén escribió la canción “Neighborhood Bully” refiriéndose a Israel y sus vecinos en la que, entre otras cosas dice, ” uno entre un millón, sin tener a donde huir, ni a donde ir, el perseguido es el bully…”

5, En Julio der 1965 publicó su canción “Like a Rolling Stone,” 50 años más tarde en 2013, el director Vania Heymann —creó un video interactivo de la canción que permitía cambiar de ‘canal’ para escuchar a los diferentes artistas que en esos 50 años interpretaron la canción, proyecto que inesperadamente apoyó Dylan ayudando a lanzar la carrera profesional de Heymann.