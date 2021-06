Una letra de Renaud Souhami ke me izo muncho plazer de meldar.....

Ay unos tres anyos ke me apersivi ke mi platano estava hazino a su baza i ke por debasho de su korteza (ecorce - kabuk - bark) estava vaziyo porke en chaftando aziya el bruido de una darbuka !

Empesí a romper la korteza i vide guzanos enormes godros komo un dedo ke aziyan burakos en la parte sana i muy dura del arvole. Yami un spesyalista i fui a mostrar los guzanos a personas kompetentes.

Me disheron ke no aviya nada de azer, ke el arvole estava muy hazino i viejo ma ke kaliya kudyar ke no mos kayga ensima !

Desidi de sanarlo yo-mizmo. Le kiti toda la korteza de la baza, Unos 30 %. No estava apegada al arvole. Kiti sienes de guzanos....Aviyan empesado a burakar el arvole en la parte la mas dura i sana i aviyan echo burakos ande mi dedo entrava.

Lo kuri kon mastika preta para arvoles i kuri la partre de ande aviya kitado la korteza. Arrebivi el arvole i esto muy kontento de lo ke ize.

Se dize ke estos guzanos son una komida afrikana de reyes. No lo provi.

Renaud

ES KOMO SI SANARIYAS UNA PERSONA RENAUD !

Arrebivites el arvole i si lo karesas kuando pasas a su lado, seyas seguro ke el te va rekonoser i te va pasar su fuersa i su rekonosensya...

Yo mizma eksperiyensi ke tienen el pueder de sanar personas kuando los abrasan i les avlan kon dulsor i karinyo. En ansina de kavzos yo les do nombre i se los ambezo... Me afito un diya ke rekonosyo su nombre i yo sinti una muy fuerte kalor i una komunikasyon ekstraordinarya kon mi arvole... Dospues teniya muncho mas fuersa...... En una vez me kuri de mi operasyon muy muy presto, lo ke no era posivle me disho el mediko...

Tienen alma ! Kuando empesan a kortar arvoles en un terreno, se eksperiensyo ke el arvole siguiente se mete a tremblar... Lo mizmo para los gueyvos ! Izo la eksperyensya el famozo biyologo Lyall Watson.... Me aviya maraviyado kuando aviya meldado este livro...

Miles i miles de personas de mas en mas se tornan a la "naturaleza" por sintir el bienestar ke esto les prokura. Ya lo savemos todos ke tener los pies desnudos sovre la tierra i las yervas es koza muy sana, mos inche de enerjiya pozitiva i trava de muestro puerpo la elektrisitad negativa. De mizmo toparse ande ay arvoles i un entorno vedre puede sanar las hazinuras mentales komo no pueder konsentrarse, la hiperaktivitad, la depresyon, enfuertese el sistem immunolojiko i es indikado para las dolores de kavesa.. Matthew Silverstone eskrive en su livro Blinded By Science ke kada koza vibra i vibrasyones varias influen el komportamiento biolojiko. Los elektrones liberos ke se topan en la superfisiya de la tierra entran a muestro puerpo i en konsekuensya el ambiente elektriko de todos los organos, de la tekstura i de las sellulas se stabilizan. Los arvoles i las plantas alimpyan toda la negativitad i el stress, mos arrebiven kuando los tokamos.

Los arvoles prokuran tambien la freskura i la solombra ke tienen un rolo primordial sovre la sovrebiviensa de diversos animalitos komo los pasharos, el leopardo, los insektos i las koallas en zonas muy kayintes.

Vos rekomendo vivamente de eksperimentar "el amor a la naturaleza" si no lo izitesh dayinda.. Kon muncho kalmo i konsentrasyon i reingrasyando el Todo Poderozo por el bienestar..

Kon todo mi karinyo

