En algún momento de tu vida has tenido la necesidad de adquirir un crédito por alguna situación imprevista que requería de una solución inmediata ya sea en tu vida personal o por algún gasto que no tenías contemplado de tu negocio, o simplemente te encontrabas visitando una tienda departamental cuando de la nada apareció una persona muy amable y te ofreció un crédito de la tienda en la que te encontrabas.

Cualquiera que haya sido la razón, al recibirlo generaste información dentro de tu historial crediticio, la manera en cómo respondas antes esta situación afectará tus posibilidades de conseguir créditos con otras entidades financieras en un futuro, también se encontrará la posibilidad de que estos créditos sean cantidades superiores; o en caso de que tengas un historial poco favorecedor, los bancos pueden rechazar tu solicitud.

¿Qué es el historial crediticio?

Hoy hablaremos sobre el historial crediticio y cómo usarlo para conseguir nuevas y mejores oportunidades. Para empezar ¿qué es el historial crediticio? Es simple, es un reporte que contiene información sobre las operaciones crediticias que haya realizado la persona moral o física, en esta se encuentran los créditos solicitados y los pagos de las deudas, así como su comportamiento, ésta es expedida por las sociedades de información crediticia, las cuales se encargan de recopilar, manejar y enviar información alusiva al historial crediticio.

¿Para qué sirve?

Una vez que la persona ya tiene cierta trayectoria se conforma el reporte, este le sirve a las instituciones y empresas financieras para tomar decisiones, es uno de los documentos que los bancos solicitan comúnmente al haber solicitado un crédito, de este modo se decide cómo proceder, si se otorgará el crédito y su monto total o no.

Un buen historial crediticio dice mucho.

Esto te ayudará a conseguir más y mejores créditos puesto que las entidades financieras están informadas sobre tu buen comportamiento de uso y pago del préstamo. Puedes comenzar solicitando tarjetas de crédito básicas, con el banco de tu nómina, de una institución financiera o adquiriendo el crédito de alguna tienda departamental.





Cabe resaltar que es necesario tener buenas prácticas que te ayuden a administrar mejor el uso de este crédito, como tener una plan o presupuesto en donde especifiques el uso de estos recursos procurando no salirte de este, antes de adquirirlo verifica cuál es tu capacidad para pagar sin que afecte la salud de tus finanzas, siempre debes estar al pendiente de las fechas de pago y los montos, sobre genera el hábito de ser puntual con tus pagos.







¿Dónde consultar mi historial crediticio?

En México existen 3 Sociedades de Información Crediticia (SIC) autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y bajo la supervisión de la CNBV.

La responsabilidad de las SIC es recopilar la información de los clientes de las empresas o instituciones bancarias y reportar créditos no pagados entre otros, te recomendamos el Buró de crédito, donde puedes consultar tu historial de crédito, pues te permitirá acceder a la información pertinente y llevar a cabo tus proyectos.

Has pensando en obtener un crédito con alguna empresa o institución financiera para llevar a cabo un plan que has visualizado desde hace tiempo, sin embargo lo único que te retiene son tus recursos económicos para echarlo a andar, no te preocupes en FastPlus de Plus Corp te ofrecemos un crédito para tu empresa de forma fácil y segura, agilizando todo el proceso de manera digital que te ayudará a incrementar tus ingresos.



Contamos con diferentes soluciones, entre éstas el crédito simple y el crédito revolvente. Además de que contamos con simulación de créditos.