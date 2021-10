En este 60 aniversario de la muerte de Louis Ferdinand Auguste Destouches (también conocido como Céline), un debate sobre un alijo de sus manuscritos recién encontrado plantea la cuestión de su contenido antisemita .

¿Se puede juzgar a Céline de la misma manera que a otros tres laureados fanáticos?

En una gira por Oriente Medio antes de la guerra, el embajador alemán en Irak le dijo que "todos los judíos de Gran Bretaña deberían ser exterminados". Para su crédito, el hecho de que recordara el evento en sus memorias y la evidencia del Holocausto de la posguerra también vio una disminución de los nuevos personajes judíos. Sin embargo, no hubo tal cambio en la publicación británica, mientras que sus editores estadounidenses eliminaron esos pasajes.

2) TS Eliot (1888-1965): Muchos críticos sostienen que "el antisemitismo relativo de Eliot es una cosa, sus poemas son otra". Nunca mostró el tipo de remordimiento de posguerra de Agatha Christie. Admiraba al autor antisemita de Vichy Francia, un nacionalista vehemente y fundamentalista cristiano, Charles Maurras.

Un ejemplo: “Mi casa es una casa dañada y el judío se agacha en el alféizar de la ventana ... Las ratas están debajo de las pilas. El judío está debajo del lote ".

Agatha Christie (crédito: Wikimedia Commons)

3) Roald Dahl (1916-1990) admitió su antisemitismo en una entrevista con The Independent justo antes de morir. La Royal Mint se negó a conmemorar el centenario de su nacimiento "ya que estaba asociado con el antisemitismo". En diciembre de 2020, la familia Dahl se disculpó por su " historia de antisemitismo", se puede sugerir 30 años demasiado tarde.