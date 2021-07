Cuando el New York Times finalmente informó sobre la plaga de violencia callejera contra los judíos en la primavera de 2021, más de una semana después de que los ataques comenzaran tras el uso de cohetes por parte de Hamás para atacar a Israel, el tono que adoptó fue menos de indignación que de desconcierto. “Hasta el último aumento”, se leía en un artículo del 26 de mayo, “la violencia antisemita de los últimos años se consideraba en gran medida un fenómeno de la derecha, impulsado por un movimiento de supremacía blanca envalentonado por la retórica del ex presidente Donald J. Trump, que a menudo traficaba con estereotipos”. Esto era un disparate: La violencia callejera más común contra los judíos tuvo lugar en Nueva York y Nueva Jersey, y no tuvo nada que ver con Trump o la política de “derecha”. Es preocupante de dónde los periodistas reciben esta información errónea. “Esta es la razón por la que los judíos se sienten tan aterrorizados en este momento”, dijo el director general de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, al periódico. “Durante cuatro años pareció ser estimulada desde la derecha política, con consecuencias devastadoras”. En las escenas de caza de judíos que comenzaron en mayo, durante la guerra entre Israel y Hamás, Greenblatt se lamentó: “Nadie lleva sombreros MAGA”.

Si hay una organización cuya responsabilidad es preparar, no sólo a la comunidad judía, sino a todo el público de Estados Unidos y a su gobierno, para las nuevas amenazas antisemitas, es la ADL. En lugar de ello, el jefe de la ADL ha estado difundiendo un cínico mito izquierdista sobre el antisemitismo mientras las amenazas a la comunidad judía se enconan.

Y es incluso peor de lo que parece, porque aunque desde hace tiempo existe una ceguera intencionada hacia el antisemitismo de la izquierda, la ADL y otros grupos partidistas no son los que experimentan esta ceguera. Son ellos los que se ciegan.

La AFL rastrea diversos tipos de extremismo antiisraelí cuando Israel está en guerra. Publicó una lista durante el último estallido con Hamás, el 20 de mayo, titulada “Voces prominentes demonizan a Israel en relación con el conflicto”. La ADL advirtió que la retórica demonizadora puede “permitir un entorno en el que se acepten más libremente las acciones de odio contra los judíos y los partidarios de Israel, y en el que se normalicen los tropos antijudíos”. Una de las categorías de la lista era la de los que “acusan a Israel de ‘atacar al-Aqsa’”, un viejo libelo que afirma falsamente que los judíos quieren destruir la mezquita central de Jerusalén. Se ha utilizado para incitar a los disturbios antijudíos durante un siglo. Lo que es notable aquí fue un nombre que falta en la lista, y podría decirse que es el peor infractor.

El 12 de mayo, la representante Alexandria Ocasio-Cortez había criticado al presidente Joe Biden en Twitter por expresar el derecho de Israel a defenderse mientras señalaba lo que supuestamente era culpable de la violencia: “las expulsiones de palestinos y los ataques a Al Aqsa”. Su nombre y su declaración no figuraban en la lista de calumnias y difamaciones de la ADL. Lahav Harkov, del Jerusalem Post, preguntó a Greenblatt por qué.

Él respondió: “Hemos estado hablando con bastante regularidad, llamando a individuos y ejemplos de estas locuras de las que estoy hablando ahora”.

“¿Algún miembro del Congreso, últimamente?”, respondió Harkov.

“Tendré que volver a mirar”, dijo Greenblatt.

No tuvo que volver a mirar. Es probable que la omisión se debiera a sus indicaciones explícitas. Llegó a la ADL después de servir en la administración de Obama. Su compañera ex funcionaria de Obama, Halie Soifer, que fue asesora de seguridad nacional de Kamala Harris antes de que ésta se convirtiera en vicepresidenta, se hizo cargo de la principal organización judía demócrata, el Consejo Democrático Judío de América (CDJA). El comité ejecutivo del CDJA está repleto de presidentes y ejecutivos actuales o anteriores de grupos judíos dominantes como el AIPAC, las federaciones judías y el Comité de Distribución Conjunta Americano-Judío. Tras la presión ejercida para que respondiera al tuit de AOC y a otros similares, Soifer escribió: “Orgulloso de ser un demócrata en este momento en el que los líderes reconocen que no hay una elección binaria entre la seguridad y el derecho a la autodefensa de Israel, y los derechos y la seguridad de los palestinos. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo, rechazando la falsa dicotomía forzada y la narrativa de la división”. De este modo, Soifer dio el visto bueno al esfuerzo por disfrazar el odioso antisionismo de mera crítica legítima al gobierno de Israel.

Como señaló Harkov, “la voz de la ADL no se ha escuchado en algunos de estos miembros del Congreso que han estado llamando a Israel un estado de apartheid, que han afirmado que Israel ha asaltado al Aqsa, que también han dicho que Israel está matando a demasiados niños, dando a entender que es intencional”. De hecho, el tuit de Ocasio-Cortez fue solo la salva inicial. Un día después, el 13 de mayo, llegó una escalofriante sesión de la Cámara de Representantes, con oscuros ecos de la historia judía.

Varios miembros demócratas de la Cámara de Representantes se turnaron junto a fotos ampliadas de niños palestinos ensangrentados y pronunciaron encendidos discursos denunciando la perfidia sionista, el tipo de palabras y acusaciones que, desde la época de los zares, han ido seguidas del derramamiento de sangre judía. Esta vez no fue diferente, excepto que no fue en un remanso ruso o en una cervecería de Munich. Fue en el pleno del Congreso de los Estados Unidos.

Uno por uno, estos miembros del Congreso, todos ellos demócratas, trataron de convertir al Estado judío en el representante de “los sistemas de opresión aquí en Estados Unidos y en todo el mundo”, como dijo la representante Ayanna Pressley de Massachusetts. Todo el mundo, según estas diatribas, tenía algo que temer de Jerusalén. Ocasio-Cortez, cuya familia es de Puerto Rico, habló de los ejercicios navales de Estados Unidos realizados en la isla puertorriqueña de Vieques durante décadas hasta que la Marina se fue en 2003. La Marina está acusada de probar bombas y otras armas con napalm, uranio empobrecido y Agente Naranja, enfermando a la población local. Ocasio-Cortez ofreció una extraña acusación conspirativa: “Cuando vi esos ataques aéreos [israelíes] que son apoyados con fondos estadounidenses, no pude evitar preguntarme si nuestras comunidades estaban practicando para esto”.

Pressley equiparó la dispersión de multitudes llevada a cabo por la policía israelí en una revuelta en el Monte del Templo con “los estudiantes que protestan para acabar con la pobreza y la opresión en las calles de Bogotá [siendo] asesinados a tiros”, los supremacistas blancos que irrumpen en el Capitolio de Estados Unidos y “la brutalidad policial y la violencia sancionada por el Estado” contra los estadounidenses negros.

La representante de Missouri, Cori Bush, se refirió a la ciudad santa como “Jerusalén, Palestina”, y sugirió que Estados Unidos estaba siguiendo un manual de juego israelí cuando “brutalizó” a los manifestantes negros.

La representante de Minnesota Ilhan Omar, que en el pasado ha acusado a los judíos estadounidenses de deslealtad y ha compartido contenidos antisemitas en las redes sociales, insistió en que el origen del conflicto fue que los colonos judíos desarraigaron a los árabes palestinos y les arrebataron casi toda su tierra, en 1948, en la “Nakba”.

Rashida Tlaib, la congresista de origen palestino nacida en Michigan que también ha atacado implacablemente a los judíos durante sus pocos años en la Cámara de Representantes, habló ese día, pero había sentado las bases en una protesta contra Israel dos días antes. “Lo que están haciendo a los palestinos es lo que están haciendo a nuestros hermanos y hermanas negros aquí”, dijo Tlaib a la multitud el 11 de mayo. Cuando abandonó el escenario, la multitud coreó: “Viva Palestina, abajo Israel”.

En los días y semanas siguientes, incluso después de un alto el fuego entre Israel y Hamás, los judíos en Estados Unidos fueron atacados físicamente: comensales en restaurantes de Los Ángeles y Manhattan, judíos en las calles de Nueva York, familias en Florida que asistían a los servicios de la sinagoga. La ADL observó un aumento del 75% en los incidentes denunciados. En uno de los ataques típicos, un grupo de hombres recorrió supuestamente Brooklyn asaltando a judíos a la intemperie mientras gritaban: “¡Liberen a Palestina!”.

Cuando se les llamó la atención por su silencio, los legisladores demócratas progresistas condenaron “el antisemitismo y la islamofobia” como si fueran uno solo, sabiendo que su audiencia interpretaría cualquier denuncia específica del antisemitismo como una declaración de apoyo a Israel. Eso es lo que ocurrió en la Universidad de Rutgers, la escuela con la mayor población universitaria judía del país. Su rector y su director publicaron una declaración en la que denunciaban el antisemitismo y luego fueron intimidados a disculparse por un grupo pro-palestino del campus que alegó que la declaración era insensible a los palestinos.

En todo este asunto, ni un solo congresista demócrata criticó a ninguno de sus colegas por su nombre. Eso incluye a Chuck Schumer, ahora líder de la mayoría del Senado (cuyo antiguo ayudante principal también forma parte del comité ejecutivo del Consejo Nacional Judío Demócrata), que no pudo salir de su cobarde letargo ni siquiera cuando se lanzaron artefactos explosivos contra judíos en su propia ciudad.

El que más se acercó fue el representante Josh Gottheimer de Nueva Jersey. Él y otros tres demócratas judíos escribieron una carta pública a sus dirigentes en la que hacían referencia a los tipos de comentarios de odio realizados por sus colegas progresistas -sin nombrarlos- en un intento de conseguir el apoyo de los dirigentes del Partido Demócrata. El intento fracasó. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se quedó con los proveedores de antisemitismo de su bancada y arrojó a los demócratas judíos bajo el autobús. Ni la ADL ni la JDCA dijeron ni pío.

Como de costumbre, una voz excepcional en todo esto fue la del Comité Judío Americano, cuyo joven director de liderazgo, Seffi Kogen, señaló en Newsweek que “mientras las pandillas antisionistas golpeaban a los judíos en su ciudad, la representante Alexandria Ocasio-Cortez estaba proporcionando una base casi intelectual para sus acciones”. Pero para una gran parte de la comunidad judía organizada, el estallido de violencia fue recibido con inexcusable sorpresa.

Como escribí en estas páginas en marzo de 2020, después de ver cómo las principales organizaciones judías y las figuras políticas golpeaban la propuesta de paz del presidente Donald Trump porque la consideraban demasiado sesgada a favor de la seguridad de Israel: “Lo que está ocurriendo aquí es algo más que una escaramuza sobre un plan de paz, o una visión angustiosa de la forma en que los líderes de la judería estadounidense privilegian sus inclinaciones partidistas sobre el hecho de que sus roles de liderazgo en la sociedad estadounidense se deben a su judaísmo y no a su afiliación al Partido Demócrata. Lo que estamos viendo es la forma en que los líderes judíos estadounidenses no se toman en serio la creciente marea de antisemitismo que se disfraza de “antisionismo”, e incluso la forma en que los grupos progresistas lo permiten.

Ocasio-Cortez y Tlaib, expliqué, elevaron a grupos judíos de izquierda como IfNotNow a una nueva prominencia al usarlos para proteger a la Escuadra de las acusaciones de antisemitismo. Con sus apoyos, a su vez, IfNotNow y la Nueva Fundación Israel lanzaron un ataque frontal a las federaciones judías porque estas últimas no aceptaron una donación destinada a IfNotNow. La clase dirigente judía estaba tratando de mantener la línea de apoyo al Estado judío incluso cuando los políticos progresistas estaban ayudando a fomentar una rebelión contra estos valores judíos tan básicos. El Escuadrón estableció una alianza similar con Voz Judía por la Paz, que había impulsado una de las teorías conspirativas antisionistas que supuestamente motivaron a los autores del tiroteo de 2019 en una tienda judía de Jersey City.

Nada ha cambiado. En mayo de 2021, IfNotNow aprovechó la ocasión del estallido de violencia callejera antijudía para lanzar una invitación a un seminario sobre “Sionismo y Apartheid.” Los demócratas judíos del Congreso que hicieron declaraciones generales contra el antisemitismo fueron acusados por Voz Judía por la Paz de “utilizar el antisemitismo como arma política para proteger al gobierno israelí de la responsabilidad”.

El año pasado, Sean Cooper, de Tablet, expuso cómo la organización judía Bend the Arc apartó deliberadamente el trabajo del grupo de la comunidad judía y lo orientó hacia diversas causas liberales y del Partido Demócrata, moldeando en el camino el activismo de sus sinagogas miembros. El rabino David Saperstein, que durante años dirigió el brazo político del movimiento reformista, figuraba como miembro de la junta directiva de Bend the Arc y fue embajador de la libertad religiosa del presidente Obama. Durante la reciente oleada de violencia, el brazo político de Bend the Arc se opuso a la protección policial en las sinagogas por motivos raciales, al tiempo que culpaba del aumento del antisemitismo durante el conflicto a los “nacionalistas blancos”.

Tal vez la más importante de las alianzas de la izquierda progresista haya sido con Bernie Sanders, el senador de Vermont y ex candidato presidencial que podría decirse que ha logrado más éxito político y visibilidad que cualquier otro político judío estadounidense aparte del casi candidato a la vicepresidencia Joseph Lieberman. Sanders es un mentor y un pionero para los jóvenes progresistas en el Congreso, y se empeñó en poner al Escuadrón y a otros activistas antiisraelíes en papeles visibles en su campaña presidencial de 2020. Sus movimientos han agitado la respuesta de la comunidad judía a la política de Sanders y a la de sus protegidos. Esa es una característica, no un error, de esta alianza, en la medida en que Sanders y el Escuadrón lo ven.

“¿Qué parece cuando una comunidad judía nacional entiende lo que está en juego?”, pregunté aquí el año pasado. Mi respuesta entonces fue el frente unido que la comunidad judía del Reino Unido puso en marcha para oponerse a Jeremy Corbyn, el desde entonces depuesto líder laborista que había convertido a su partido en una organización completamente antisemita que acosaba a los judíos en sus filas e incitaba a las calles de Londres contra su comunidad judía. Casi nueve de cada diez judíos del Reino Unido estaban de acuerdo en que Corbyn era un antisemita, y antes de las elecciones que finalmente sellaron la perdición de Corbyn, el rabino jefe del país se movió para hablar en su contra.

Sanders y Corbyn eran admiradores mutuos. Ocasio-Cortez apoyó a Corbyn en su elección. Las advertencias de que Sanders y Ocasio-Cortez estaban modelando abiertamente el futuro de su partido en el laborismo de Corbyn fueron ignoradas o desestimadas. Los acontecimientos de mayo han hecho indiscutible la corbynización del Partido Demócrata.

Los acontecimientos de principios de junio dieron a la menguante banda de anticorbynistas demócratas un nuevo mordisco a la manzana. El 7 de junio, Omar tuiteó un resumen de una pregunta que tenía para el secretario de Estado Antony Blinken: “Debemos tener el mismo nivel de responsabilidad y justicia para todas las víctimas de crímenes contra la humanidad. Hemos visto atrocidades impensables cometidas por Estados Unidos, Hamás, Israel, Afganistán y los talibanes. Le pregunté a @SecBlinken dónde se supone que la gente debe ir a buscar justicia”.

La comparación de Estados Unidos e Israel con Hamás y los talibanes parecía una demostración típicamente gratuita de la condición intocable de Omar. Doce demócratas judíos escribieron una carta en la que finalmente la nombraban, aunque se abstenían de llamarla antisemita.

La respuesta a la carta reveló la deprimente realidad en el núcleo de la vida judía estadounidense: el completo abandono de los judíos por parte de sus propios supuestos guardianes y la fusión de esos grupos en brazos semioficiales del mismo partido político que ahora permite su tormento. Greenblatt se limitó a retuitear uno de los tuits de los firmantes de la carta, añadiendo su propio comentario: “Bien dicho”. Su comentario, que es un poco más que un insulto, no es más que un insulto a la herida: Los congresistas no sólo no recibieron ninguna cobertura de la ADL, sino que una vez que se aventuraron en la brecha no recibieron ningún refuerzo por parte de ésta. A la mañana siguiente, la JDCA tuiteó: “Los demócratas judíos se reunirán con la diputada Omar durante nuestra Semana de Acción para discutir sus recientes comentarios sobre Israel, así como otras prioridades de los demócratas judíos en Minnesota. No hay equivalencia entre Israel y organizaciones terroristas como Hamás”. La organización parecía más molesta por tener que decir algo que indignada por lo que había dicho Omar.

El golpe final vino de Pelosi, que declaró a la CNN días después: “No la reprendimos. Le agradecimos-reconocimos que hiciera una aclaración… La congresista Omar es un miembro valioso de nuestra bancada”.

Lo que ocurrió entre la publicación de la carta y la declaración pública de Pelosi sobre la rectitud de Omar fue instructivo: La bancada se volvió nuclear. Ocasio-Cortez acusó a sus colegas judíos de “apuntar” a Omar y ponerla en “peligro”. Cori Bush dijo que sus colegas judíos estaban motivados por la “antinegra y la islamofobia”. Jamaal Bowman, que desbancó al incondicional pro-israelí Eliot Engel en unas primarias en 2020 y que representa a un distrito de Nueva York con un gran contingente judío, sugirió igualmente que las quejas de sus colegas se debían a que Omar era una mujer negra musulmana. La propia Omar se quejó del “constante acoso y silenciamiento” por parte de sus colegas judíos y de los “tropos islamófobos” que supuestamente utilizaban.

Fue un ataque coordinado asombrosamente vil y agresivo contra el grupo judío. La ADL guardó silencio. La JDCA guardó silencio. El Partido Demócrata se puso del lado del Escuadrón. La comunidad judía había sido abandonada ante el auge de la ideología dominante de centro-izquierda según la cual los judíos son parte de una estructura de poder blanca de la que Israel es un ejemplo principal.

El intento de Corbyn de separar a los judíos del Estado judío en el Reino Unido fracasó estrepitosamente. Pero los esfuerzos del Escuadrón por hacer lo mismo aquí no están fallando. Y no es sólo en los pasillos del Congreso. Helen Rosner, del New Yorker, sugirió que sería una buena táctica no golpear a los judíos, como parte de una estrategia general para socavar la legitimidad de Israel. (Esto después de que el sindicato del New Yorker publicara una declaración de solidaridad con los palestinos que incluía la frase “del río al mar”). Michelle Goldberg, del New York Times, escribió una columna con un titular tan instantáneamente infame que el Times acabó cambiándolo discretamente: “Los ataques a los judíos sobre Israel son un regalo para la derecha”.

Mientras tanto, la comediante Sarah Silverman se opuso a los ataques a los judíos en Los Ángeles no por ser actos malvados de violencia antisemita sino porque “NO SOMOS ISRAEL”. Por su parte, Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch, obsesivamente antiisraelí, declaró: “Es INCORRECTO equiparar al pueblo judío con el apartheid y los bombardeos mortales del gobierno del primer ministro Netanyahu”.

Arrojar a los lobos a los compañeros judíos es un comportamiento moral abominable. Excluir delicadamente el nombre y las palabras de una política demócrata elegante de una lista de declaraciones antisemitas para protegerla -o para proteger a la organización que diriges de su ira- constituye un acto de complicidad en la violencia que se produjo en cualquier pequeña medida por sus comentarios. Y el hombre que fue cómplice -Jonathan Greenblatt- tuvo el descaro de hacerse el sorprendido. La violencia callejera antisemita en Estados Unidos “está ocurriendo literalmente de costa a costa, y se está extendiendo como un incendio”, dijo Greenblatt al Times. “La pura audacia de estos ataques se siente muy diferente”.

Se siente diferente porque se siente muy familiar. Y si la comunidad judía estadounidense quiere sobrevivir, debe empezar a actuar como tal. Y debemos empezar por limpiar nuestra propia casa corrupta.