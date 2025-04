Los kibutzim 1,5 años después del 7 de octubre: Rehabilitación de comunidades, desafíos de la reconstrucción, necesidad de filantropía y el papel del judaísmo latinoamericano

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Neri Sotan, director ejecutivo del Fondo de Rehabilitación del Movimiento Kibutziano, conversó con Dario Judio sobre las deficiencias del gobierno israelí, las necesidades urgentes de los kibutzim del norte y los costos de rehabilitación.

Según estimaciones gubernamentales, la reconstrucción del norte costará más de 9 mil millones de shekels, pero hasta el momento solo se han asignado 2200 millones.

Neri Shotan: «Las comunidades judías de todo el mundo nos han apoyado desde el principio, y sin su apoyo, no habríamos podido lograrlo».

7 de octubre de 2023

Todo comenzó a las 6:29 a. m. A las 10:34 a. m., los líderes del Movimiento Kibutziano se enteraron de que Ofir Libstein, jefe del Consejo Regional de Sha’ar HaNegev, había muerto en combate. En ese momento, se hizo evidente: esto era algo nunca antes vivido. A las 6:00 p. m. se fundó el Fondo de Rehabilitación del Movimiento Kibutziano. En esas primeras horas de caos, lo llamaron por su verdadero nombre: el Sistema de Emergencia del Movimiento Kibutziano.

“El 7 de octubre fue un fracaso total. Las tropas fueron desviadas a Cisjordania debido a la presión de políticos extremistas, dejando al sur expuesto”, afirma Neri Shotan, entonces jefe del Departamento Político del Movimiento Kibutziano y actual director ejecutivo del Fondo de Rehabilitación del Movimiento Kibutziano. En nuestra conversación, Shotan comparte abiertamente quién cree que es responsable del ataque del 7 de octubre y describe la situación actual de los kibutzim y los miembros de la comunidad, un año y medio después del ataque. Más adelante, Neri describe los inmensos costos de rehabilitación que debe afrontar el Estado de Israel y destaca el papel de la diáspora judía y la importancia de la filantropía diásporica en este contexto.

¿Quién cree que es responsable?

“Todos son responsables”, responde Shotan. “El ejército, el gobierno, la policía, todos. Creo que todos cometieron un error. Pero hoy las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shabak asumieron la responsabilidad. El único que no asumió ninguna responsabilidad es el primer ministro Benjamin Netanyahu. Aún no ha estado en Nir Oz, la zona cero de Israel. También estoy seguro de que si nosotros, los miembros del kibutz, fuéramos políticamente de derecha, la respuesta del gobierno y la rehabilitación de los kibutzim habrían sido muy diferentes hoy”. Shotan refuerza su evaluación de que la rehabilitación de los kibutzim se habría llevado a cabo de manera diferente si los miembros del kibutz hubieran tenido opiniones de derecha, afirmando que “el 7 de octubre corrieron rumores e incluso planes para reemplazar los kibutzim con asentamientos religiosos. Algunos parlamentarios de extrema derecha se refirieron a la situación como un “milagro” porque abría la posibilidad de regresar a Gaza y reconstruir Gush Katif”.

Las cifras del 7 de octubre

Ese sábado negro, más de 30.000 miembros de 26 kibutzim del sur se vieron gravemente afectados, y Shotan se dio cuenta de que estaban solos. “Los sistemas gubernamentales colapsaron”, dice. “Conduje hasta Sha’ar HaNegev y comencé a ayudar; la gente necesitaba ropa, zapatos para niños, lavandería e incluso entierros temporales”.

En los días siguientes, Shotan llamó personalmente al ministro del Interior para emitir nuevas identificaciones para los evacuados que habían huido sin billetera, para que pudieran acceder a bancos y servicios básicos. “Llevamos unidades especiales a las zonas de evacuación para generar nuevas identificaciones. Esa era la situación en aquel entonces”, dice Shotan.

¿A cuántos kibutzim ayudó el movimiento en total?

Para el 8 de octubre, además de los 26 kibutzim del sur, 19 kibutzim del norte también fueron evacuados, por lo que, en total, más de 50.000 personas, tanto de los kibutzim como de las ciudades aledañas, fueron acogidas en kibutzim del distrito central. En mi propio kibutz, Shefaim, acogimos a unas 500 personas de Kfar Aza durante más de un año, y 50 familias siguen aquí.

Otras cifras de ese día incluyen el asesinato de 300 kibutzim. De los 259 kibutzim que fueron tomados como rehenes, 150 eran kibutzim. 47 de ellos siguen en cautiverio. En Nir Oz, el 25% de los kibutzim fueron asesinados o secuestrados, y en Be’eri, más de 100 kibutzim fueron asesinados. En Kfar Aza, 64 kibutzim fueron asesinados y 19 secuestrados.

Situación actual en los kibutzim

Un año y medio después del ataque del 7 de octubre, aún no se han iniciado partes del proceso de rehabilitación. La situación en los kibutzim del norte —cuyos residentes fueron evacuados a partir del 8 de octubre debido a los ataques de Hezbolá desde el Líbano y sufrieron daños considerables durante la guerra— también se encuentra estancada.

Algunos kibutzim a lo largo de la frontera sur han comenzado a regresar a sus hogares, pero 10 aún no pueden hacerlo. La reconstrucción llevará tiempo, y el gobierno se está centrando en restaurar los edificios más dañados. Mientras tanto, kibutzim como Kfar Aza, Nir Oz, Be’eri, Nirim y Holit se encuentran reubicados temporalmente.

En la frontera norte, 18 de los 19 kibutzim comenzaron a regresar a sus hogares en tres oleadas. La primera tuvo lugar hace unas semanas, la segunda será después de Pésaj y la tercera antes del inicio del curso académico. Solo Manara no podrá regresar hasta dentro de seis meses o más, y aunque regresarán a su kibutz, será en casas temporales, como caravanas, ya que 117 de los 157 edificios del kibutz fueron atacados por Hezbolá.

Además, más de 1000 personas en la Alta Galilea esperan tratamiento de salud mental. En la escuela primaria del kibutz Sasa, en la frontera norte, tienen casi 200 alumnos y solo una habitación segura. «Así es la situación actual; la necesidad es urgente», concluye Shotan.

¿Planean kibutzim como Nir Oz y Be’eri reconstruirse y regresar?

Es muy difícil. Aunque el kibutz se recuperará con el tiempo, no todos los miembros regresarán. Debemos cuidar de todos, tanto de los que regresan como de los que no. Nuevos residentes vendrán a vivir a los kibutzim, y Nir Oz volverá a florecer. Actualmente, solo seis casas en el kibutz son habitables, por lo que la reconstrucción llevará tiempo; no se trata solo de restaurar, sino de construir desde cero.

¿En el mismo lugar?

Estará en el mismo lugar, pero no será el mismo kibutz. Entendemos que la planificación debe ser diferente. La mayoría de los barrios se reubicarán más lejos de la Franja de Gaza, en lugar de permanecer en el lado oeste. Será un nuevo comienzo para un kibutz más fuerte y mejor, y haremos que funcione.

¿Qué está pasando con las personas desplazadas de los kibutzim?

La mayoría de los kibutzim del sur, incluso aquellos que no pueden regresar de inmediato, se están reubicando en zonas cercanas. Por ejemplo, Ruhama está a unos 30 minutos de Kfar Aza, y Hatzerim está a la misma distancia de Beeri, por lo que la gente puede volver a trabajar en esas regiones. Sin embargo, muchos se encuentran en un estado mental delicado y no pueden regresar a sus hogares. Nos preocupan especialmente los ancianos de los kibutzim, ya que hemos observado un aumento de muertes entre ellos. Esta es una preocupación creciente.

La rehabilitación costará miles de millones

Si bien el gobierno está empezando a abordar este problema, especialmente en el sur con el programa Tkuma, la agencia gubernamental responsable de la reconstrucción de esa zona, la frontera norte sigue desatendida y sin un apoyo similar.

¿Cómo está Tkuma en el sur?

Tienen presupuestos y la capacidad de asignarlos a los kibutzim y a las ciudades de la periferia de Gaza. Pero en la frontera norte, no existe una Tkuma, ni una agencia gubernamental responsable de la reconstrucción de la frontera norte. Por lo tanto, hay muchas agencias y oficinas gubernamentales, pero no hay presupuesto o este es insuficiente.

El mensaje principal de Shotan es: «Necesitamos el dinero ahora, no en seis meses ni en un año. La gente ya está regresando a sus hogares en el norte, y quienes viven en el sur necesitan reconstruir. Debemos apoyar la resiliencia de la comunidad tras más de un año y medio de desplazamiento, y necesitamos restaurar los sistemas educativos, tanto formales como no formales».

¿Y cuánto costará?

En el caso de Nir Oz, por ejemplo, la reconstrucción tardará entre tres y cuatro años; la estimación para la reconstrucción de Nir Oz supera los 150 millones de dólares.

En el norte, la situación es extremadamente difícil y es importante que la gente comprenda su gravedad. La reconstrucción de Manara costará más de 100 mil millones de dólares. El gobierno estima que la reconstrucción del norte costará más de 9 mil millones de shekels, pero hasta ahora solo se han invertido 2.2 mil millones de shekels.

¿Cómo podemos movilizar el apoyo de los judíos latinoamericanos, especialmente de Argentina y México, para ayudar a reconstruir los kibutzim?

A pesar de que muchos latinoamericanos viven en los kibutzim, la mayoría de las donaciones provienen de Estados Unidos y Europa, no de Latinoamérica. Espero que esto cambie y que los judíos latinoamericanos, en particular los de México, se unan para apoyarnos. Nir Oz, Nir Itzhak, Ein HaShlosha y algunos otros kibutzim albergan a muchos judíos latinoamericanos.

¿La gente todavía considera los kibutzim como esenciales? ¿Cuál es su papel ahora y por qué son tan importantes para Israel?

Existe una famosa metáfora que dice que si apagas las luces de todo Israel y solo enciendes los kibutzim, verás las fronteras del país. Los kibutzim a lo largo de las fronteras, como Nir Oz, Nirim, Ein HaShlosha y Kerem Shalom, siempre han sido los guardianes de Israel, encarnando la forma sionista de asegurar sus fronteras. Esta sigue siendo la única forma de protegerlas, ya sea en las fronteras occidental, oriental o septentrional.

Tras el 7 de octubre, la sociedad israelí comprende mejor su importancia. Un año antes, los kibutzim fueron utilizados como chivos expiatorios en el debate sobre la reforma judicial, con extremistas incluso bloqueando sus puertas. Hoy, la mayor parte de la sociedad israelí reconoce su valor; es una cuestión de relaciones públicas, pero la importancia de los kibutzim es evidente.

Shotan, un ferviente admirador de Bruce Springsteen, concluye la entrevista con una sentida cita: “Como dijo Bruce Springsteen, se necesita un acto de fe para seguir adelante. Lo creo firmemente. Son tiempos difíciles para Israel, y la solidaridad de las comunidades judías de todo el mundo es esencial. Es lo que nos impide sentirnos solos. Se trata de fe, de responsabilidad compartida. Estamos profundamente agradecidos a quienes nos acompañan, de la mano”.

Fondo de Rehabilitación del Movimiento Kibutziano (enlace al sitio web)

En respuesta a la devastación del 7 de octubre, el Movimiento Kibutziano creó el Fondo de Rehabilitación del Movimiento Kibutziano. Esta iniciativa específica aborda las necesidades urgentes y a largo plazo de los kibutzim que fueron evacuados o dañados en los ataques y la posterior Guerra de las Espadas de Hierro. El Fondo proporciona asistencia inmediata, evalúa estrategias de recuperación a largo plazo y apoya los esfuerzos de reconstrucción. Además, está desarrollando un centro de información actualizado para coordinar los esfuerzos de rehabilitación. Al facilitar la reconstrucción y la recuperación de la comunidad, el Fondo pretende garantizar que los kibutz desplazados puedan regresar como comunidades prósperas y resilientes.