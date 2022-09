a-ha, André Rieu, Los Retaliators y DIO llegan a la pantalla grande con materiales exclusivos disponibles en formato 2D.

Cinépolis +QUE CINE anuncia la llegada de diversos contenidos musicales a la pantalla grande de México. Los espectáculos más importantes de a-ha, André Rieu, Los Retaliators y DIO, llegan en exclusiva a las salas de Cinépolis disponibles en formato 2D.

a-ha: A 90 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico.

A partir del 15 de septiembre se encontrará disponible el documental de la banda noruega a-ha: True North. El disco homónimo es una carta de la banda, un poema musical desde el extremo de Noruega. Reflejada en un documental, la colección combina las visiones de la banda y el talento de la Orquesta Filarmónica del Ártico de Noruega para crear una narrativa que muestra la conexión de las personas con el medio ambiente.

Concierto de André Rieu en Maastricht 2022

Los días 23 y 25 de septiembre el maestro André Rieu volverá a tocar en su ciudad natal de Maastricht y presentará el nuevo concierto de verano de André – Happy Days are Here Again. El concierto será una remembranza de verano alegre y cautivador en la icónica plaza Vrijthof, con clásicos populares que llegan al corazón, piezas de comedia musical y no pueden faltar los alegres valses. ¡Junto a la maravillosa Orquesta Johann Strauss e invitados muy especiales, André llevará una fiesta motivadora y romántica a sus salas de cine locales!

Los Retaliators, Thriller de rock y muchos artistas:

La primicia de THE RETALIATORS, que llegará a la pantalla grande el 14 de septiembre, está inspirada en el relato de un ilustre pastor que descubre un inframundo sombrío y perverso mientras busca respuestas en torno al brutal asesinato de su hija.

La película está protagonizada por Michael Lombardi (Rescátame), Marc Menchaca (Ozark), Joseph Gatt (Juego de Tronos), Katie Kelly y Abbey Hafer. Las actuaciones de algunas de las estrellas más importantes del mundo del rock, como Jacoby Shaddix (Papa Roach), Ivan Moody (Five Finger Death Punch), Spencer Charnas (Ice Nine Kills) y Tommy Lee (Mötley Crüe), marcan el tono de este thriller con tintes de terror que revela un juego de venganza con nuevas reglas.

La banda de sonido original de alto voltaje reúne a los artistas que aparecen en la película con la música original compuesta por Kyle Stein y Michael Dixon (Stranger Things).

DIO: Dreamers Never Die

La historia de Ronnie James Dio trasciende las normas de los documentales del rock. Destacando magistralmente su potente voz y su tierno corazón, DIO: Dreamers Never Die explora a fondo su increíble ascenso desde que era un cantante del género Doo Wop en los años 50. Está historia producido por su viuda, Wendy Dio llegará a las salas el 28 de septiembre para revive sus primeros días como cantante de rock en bandas como Elf y Rainbow de Ritchie Blackmore para finalmente inmortalizarse como una leyenda del rock con su propia banda DIO.

Disfruta de los conciertos y artistas en formato 2D, que estarán disponibles en las principales ciudades MTY, GDL y CDMX. También se encontrarán disponibles en distintos estados de la república, consulta la preventa de boletos y más información sobre esta y otras funciones en la página: https://cinepolis.com/mas-que-cine