La serie Club , que es vista por la mayoría de la gente, sin duda debería haber comenzado con esta advertencia.

Porque, quizás, la serie asumió la tarea de presentarla a la nueva generación que no conocía su pasado sin darse cuenta, y confrontarla por la generación que olvidó / niega su pasado.

La base de la serie, que se centra en el último período de la década de 1950, es el Impuesto sobre el Patrimonio , que se introdujo en 1942 y será un duro golpe para las comunidades griega, judía y armenia del país .

Estás viendo una historia que gira en torno al personaje de Mathilda, que exilió a su padre y su hermano a Aşkale debido al impuesto sobre el patrimonio.

Por supuesto, no es tan simple como lo describí. El impuesto sobre el patrimonio se convierte en el punto de inflexión en la vida de Mathilda.

Como muchos judíos …

La miniserie publicada en la plataforma digital también abrió nuevos caminos. Por primera vez presentó a la comunidad judía , caricaturizada en películas y televisión, una historia de principio a fin.

Ha refutado completamente todas las tesis sobre la comunidad judía hasta la fecha. Tomó a las personas de las que nos alejamos y las puso frente a nosotros. Todos miramos también.

Aunque no podemos decir que destruyó por completo la percepción de la comunidad judía, quién sabe, tal vez logró encender la mecha de la paz.

Son los actores judíos quienes viven la historia de manera similar, lo que hace que esta serie sea tan íntima, que presenta una historia que la gran sociedad debe enfrentar y el estado debe aceptar en su forma más simple.

No sé, si no fuera por ellos, ¿el programa habría sido tan sincero y realista?

Me reuní con İzzet Bana y Forti Barokas, quienes son consultores y extras de la serie.

Desde la campaña «El ciudadano habla turco» , hasta el impuesto sobre el patrimonio, pasando por los efectos de 1955 y 1964, escuché de primera mano lo que significa ser judío en Turquía.

Mientras notaba el dolor del pasado, comencé un pequeño viaje para todos nosotros en el Galata de la década de 1950.

«Éramos vecinos de personas de todos los idiomas y religiones»

Forti Barokas es un inmigrante sefardí que llegó a Turquía hace 500 años .

Su madre es de Edirne y su padre es de Tekirdağ. Tras los sucesos de Tracia de 1934, dos familias que emigraron a Estambul se unen en esta ciudad.

La hija y el hijo de la casa se casan y nacen dos hermosas hijas en Galata. La más joven de estas chicas es la Sra. Forti.

Aunque su nacimiento en 1948 parece haberlo librado de todos los problemas, lamentablemente ese no fue el caso.

La Sra. Forti y su hermana siempre crecen con ansiedad por las palomas a la sombra de esos tiempos difíciles.

Al decir que tiene un hijo especial de Kuledibi, la Sra. Forti afirma que la casa donde nació ahora es una galería de arte.

Forti Barokas / Fotografía: The Independent

La Sra. Forti cuenta que se lo pasó muy bien en Galata cuando era niña:

Era un lugar muy cosmopolita. Había levantinos, siempre se hablaba francés. Teníamos amigos musulmanes. En Ramadán, invitarían a iftar. Había un barrio en esos años.

En ese momento, «la salida de Beyoglu» dice que la Sra. Forti tiene una implicación importante de la oración:

Porque Beyoğlu significaba viajar. A veces le decía a mi madre; Vayamos a Beyoğlu. Comemos pastel, hacemos un recorrido ‘. Mi atuendo no es bueno hoy, niña. No puedo salir sin usar mi sombrero. Solíamos caminar por la calle trasera, Asmalı Mescit. Beyoğlu fue tan decente. Juro que duele cuando veo su estado actual.

Miss Forti habla de sus días en Galata con nostalgia. La hermosa voz de su padre, sus vecinos reunidos en casa, las canciones cantadas … Por supuesto, las vacaciones son uno de los recuerdos más emocionantes de esos hermosos días:

Las vacaciones se celebraban de manera diferente en Galata. Porque el 95 por ciento eran judíos. Durante nuestras vacaciones, los comerciantes musulmanes también celebraban con nosotros.

Hoy, la Fundación del Museo Judío del 500 Aniversario y la Sinagoga Neve Shalom se encuentran en Büyük Hendek Caddesi (derecha) en Galata / Foto: Twitter

¿Cuándo perdió la lengua Gálata?

El idioma ladino una vez resonó en las calles de Galata. Sin embargo, la campaña «El ciudadano habla turco» , que comenzó en 1928 y continuó hasta la década de 1930, silenció a todo el vecindario.

El ladino ahora estaba atrapado dentro de las casas, y las calles comenzaron a olvidar este idioma:

En ese momento, nuestros mayores habían perdido el acento. Fueron educados en ladino y francés en sus escuelas. Después de la campaña ‘El ciudadano habla turco’, no podían hablar muy bien el turco o no querían aprenderlo. Por eso habla turco afuera. Dado que mi padre nació y se crió en Tekirdağ, habla bien el turco. Cuando salíamos, solía decirle a mi madre: ‘Cuando quieras algo, dímelo y se lo diré al camarero’. Porque nuestro turco roto siempre sería objeto de burla.

La Sra. Forti no transfirió su lengua materna a sus hijos solo para que no se estropeara su acento. Porque ser ridiculizado y temido estaba arraigado en cada parte de su alma.

La Sra. Forti dice que la mejor parte de la serie de clubes es que no son ridiculizados por primera vez:

Ni un judío sucio, ni un usurero, ni un morboso … Muchos programas de televisión solían aparecer con personajes humillantes.

La familia de la Sra. Forti tampoco pudo deshacerse del impuesto sobre el patrimonio. Su padre había regalado sus tiendas para evitar ir a Aşkale.

No terminó con estos. El pogromo del 6 al 7 de septiembre siguió poco después . La Sra. Forti dice que fue atrapada en la casa de su tía en Kadıköy esa noche oscura y fue testigo de toda la barbarie desde la ventana:

Todavía está frente a mis ojos. Las ventanas se estaban rompiendo. «Abajo los griegos», gritaban. Mi tío me tomó inmediatamente bajo protección. Inmediatamente apagaron las luces de la casa. Estaba tan asustado que me temblaban las manos y los pies. Al día siguiente, mi padre vino a buscarme. Caminamos por las ventanas en las calles secundarias.

Y por supuesto 1964 …

Las sucesivas decisiones tomadas por el gobierno de la época preocuparon a todos los armenios, judíos y griegos del país. Profesiones prohibidas, exiliados …

La Sra. Forti afirma que había judíos que inmigraron en ese momento:

Los judíos vivieron el miedo a la expulsión. Mire la historia, fuimos expulsados ​​de todas partes hasta que se estableció Israel. Pero esta es también nuestra patria. 500 años no es poco tiempo.

La Sra. Forti dice que su familia nunca pensó en irse:

Mis tíos, mis tías, nadie se fue. A pesar de todo ese miedo … ya admiro a mi país. Soy un amante de Estambul. Lo siento por los que se fueron.

La vida de Forti Hanım, que continuó de Galata a Şişli y luego a Levent, continúa con alegría a pesar de todos los dolores y temores.

Porque en lugar de esconderse detrás de esos dolores, abrazó la vida en cuatro brazos. Se las arregló para hacer que toda su vida fuera colorida con su familia y el teatro al que llamó mi amor de infancia.

Así es como cuenta la historia de conocer a su primer amor con el teatro:

Entonces no había televisión. Nos llevan a teatros infantiles. Por eso siempre hemos tenido intimidad. Además, mi padre era comediante. Decía algo y la gente se reía durante horas. Quizás simplemente pasó de él a mí. Veo un juego una y otra vez sin aburrirme. Cuando era joven, comencé a jugar en nuestra asociación juvenil. Soy actor de teatro aficionado desde hace 35 años.

«Es una gran experiencia estar frente a la cámara a mi edad»

Además de su amor por el teatro, a Forti Hanım le preocupaba mantener vivo a Ladino. Pero la nueva generación no entendía los juegos. Porque el idioma ahora estaba perdido. Esta vez, los juegos empezaron a volverse turcos.

Miss Forti no solo jugó. También estaba detrás de escena. Enseñó y escribió obras de teatro. Obtuvo la recompensa de sus 35 años de arduo trabajo al conocer al equipo del Club .

La Sra. Forti fue uno de los nombres recomendados al equipo del Club que llegó a la Comunidad Judía . Primero se unió al equipo como consultor de Ladino, luego no rechazó el rol adicional ofrecido, a pesar de la oposición de los miembros de su familia.

35 años después, no podía permanecer indiferente ante la oportunidad que se le presentaba:

Una vez que fui al set, había unos 70 judíos en el papel de extras. Fue una experiencia maravillosa estar frente a la cámara a mi edad y pasar la mañana en Beyoğlu.

La Sra. Forti disfrutó no solo de que le contaran todos los aspectos de su sociedad, sino también de su experiencia. También estaba feliz de que su trabajo fuera apreciado por primera vez después de todos estos años.

Tanto es así que los momentos que contó estuvieron acompañados de su risa. Abierto a nuevas ofertas.

«Las puertas de Neve Shalom estarían abiertas de par en par»

İzzet Bana, cuyo abuelo fue mártir de Çanakkale, es también uno de los judíos sefardíes que llegaron a estas tierras hace más de 500 años .

Su familia primero establece un orden en Balat. A partir de 1938, continúan viviendo en Galata.

Es decir, hasta 1963. Viven en la calle que solía llamarse Yazıcı Sokak y hoy se conoce como Serdar-ı Ekrem. Su abuela trabaja como sastre y su padre apoya al pastelero Hafız Mustafa como trabajador.

Izzet Bey creció como el hijo menor de una familia pobre. Pasó su tiempo con los tomates y los pimientos en el pequeño jardín donde se abría la puerta del sótano de su casa.

Cuando lo digas así, no pienses en un niño tranquilo. İzzet Bey también hizo sufrir mucho a su madre con sus travesuras.

Izzet Bey, que se preguntaba adónde iba la multitud que estaba mirando desde la ventana a la edad de 3-4 años, se escapó de la casa un día y siguió a la multitud. Llegó hasta Karaköy. Su historia terminó cuando un policía finalmente lo encontró.

Recuerdos de la infancia del álbum de fotos de İzzet Bana

Mientras Izzet Bey contaba sus recuerdos de la infancia, la expresión traviesa de su rostro ya delataba lo travieso que podía ser.

Mis partes favoritas de la historia son siempre los tiempos de la infancia. Por eso lo escucho sin interrupciones. También agrega historias una tras otra. Describe las vacaciones:

Las puertas de la sinagoga Neve Shalom estarían abiertas de par en par. Cualquiera podía entrar. Durante el festival Simha Torá (Fiesta de la Torá), que celebramos al final del Rosh Hashaná de Año Nuevo, todos solíamos ir a nuestras casas con linternas de colores y cantando salmos (divinos).

İzzet Bey dice que el mayor lujo de su padre y su madre es pasear por Pera y mirar los escaparates:

En el camino, visitaríamos los escaparates de las tiendas de la izquierda. Caminábamos hasta la plaza Taksim. Luego nos sentábamos en el parque y comíamos los nevales que preparaba mi madre en casa. Luego nos levantábamos y volvíamos a caminar hacia la casa, esta vez visitaríamos los escaparates de la derecha.

El lugar al que más les gustaba ir en familia era el Castle Casino. Cuenta que todos los domingos él, su padre y su madre se divierten en este casino ubicado frente a la pastelería Markiz.

Por supuesto, cuando escucho a la marquesa, entro de inmediato. Le pido que me describa esa magnífica pastelería:

No pudimos ir allí. Era un lugar de muy alto nivel.

Pera era el barrio más atractivo de la época, pero no era apto para el bolsillo de todos.

İzzet Bey me estaba diciendo cómo estar muy cerca y muy lejos del vecindario donde vive bajo sus narices.

Sin embargo, no se malinterprete, lo decía no con pesar, sino refiriéndose a la ingenuidad de aquellos días.

İzzet Bana / Fotografía: Shalom

La situación socioeconómica de la familia de İzzet Bey los había salvado del impuesto sobre el patrimonio. Aunque no vivieron los días difíciles y turbulentos de esos años, el malestar los vigilaba en sus puertas.

No sería fácil para nadie. Nunca volvería a salir de la puerta. Pasaron el 6 y 7 de septiembre, que quedó grabado en su memoria en su infancia, con ese malestar:

Hubo mucho ruido por la noche. Está hablando con mi mamá y mi papá, pero yo no lo entendía cuando era niño. Tenía mucha curiosidad por los ruidos. Hay algo diferente de lo habitual, pensé. Salí a mirar la casa. Salí por la puerta y vi que había una pistola en el suelo. Debo haber pensado que era un juguete; Mientras caminaba hacia él, el grito de mi madre estalló en mi oído. Me asustó mucho. Mi madre me gritó más de lo necesario. No pude olvidar ese momento durante mucho tiempo.

Izzet Bey ahora vive lejos del vecindario donde creció. Cuenta todos sus recuerdos con añoranza por esos días. Le pregunté si su casa se detuvo:

Se detiene, pero no permiten la entrada.

Tal vez solo podamos ver a Galata, contada por el Sr. İzzet, en sets de películas / series. Porque no quedaba mucho de lo que hablaban.

Los vendedores ambulantes se habían ido, los niños que deambulaban con linternas se habían ido, la puerta de la sinagoga estaba ahora bien cerrada.

El Sr. İzzet, por otro lado, es el que más se queja del cambio de nombre de la calle:

Las aceras son iguales. Miro con tristeza mi casa al pasar. Estoy mirando la casa de nuestros vecinos. Cambió. La restauración no se realizó correctamente. Había una carnicería a la izquierda. También ha sido objeto de restauración. Por supuesto, se está renovando todo, pero desearía que se hiciera de acuerdo con el anterior. En mi opinión, el nombre de la calle no debería haber cambiado. Años más tarde, cuando llama alguien que ha vivido allí, desearía que pudiera encontrar su propia calle.

El desarrollo de Liberation y la construcción de apartamentos modernos abrió un nuevo campo para la comunidad judía. Con las migraciones que tuvieron lugar a lo largo del tiempo, Galata quedó completamente desierta.

La familia de İzzet Bey decidió mudarse a su nuevo distrito en ese momento:

Había 150 mil judíos en ese momento, había disminuido a 30 mil. Porque no pasó nada menos. Los eventos de Tracia por un lado, el impuesto sobre el patrimonio por un lado, y el evento de Niego por el otro … Después del exilio del 6 al 7 de septiembre de 1964, todos desencadenaron la inmigración con el tiempo. Luego nos mudamos al distrito que llamamos Tatavla.

La mayor pasión de Izzet Bey fue el teatro, que conoció en su juventud.

Continuó este gran amor sin interrupción hasta que las asociaciones se cerraron en 1980. Dirigió y jugó 40 partidos hasta el momento.

El equipo de teatro solía cubrir el costo del escenario y el vestuario con el dinero de las entradas que ganaban con las obras que representaban en las asociaciones de la comunidad judía, mientras que donaba el dinero restante a las asociaciones de pobres.

Izzet Bey, que lleva todos estos años desempolvando el escenario , no sabía qué hacer cuando se cruzó con la serie de televisión Club :

Hicieron una llamada telefónica del Gran Rabinato. Nos pidieron apoyo como lugar para esta serie. No podemos brindar este apoyo. Yo te dirijo. Hablas con ellos. ¿Qué harías frente a esta conversación? Entré en este negocio con prejuicios una vez. Porque, lamentablemente, siempre nos han presentado mal en las series de televisión que hemos visto.

Más tarde, gracias a Silvio Ovadyo, director de la Fundación del Museo Judío del 500 Aniversario , İzzet Bey entró en la agenda del equipo de la serie de televisión.

İzzet Bey, quien es consultor al participar en el rodaje de un verbo en cada episodio de la serie, afirma que trabajar con el director Zeynep Günay Tan es una experiencia muy importante para él.

Dice que todo el equipo está tratando de hacer todo a la perfección:

Pusieron la mesa del sábado. Ya han investigado. Estaban bien preparados. Le dije lo que debería ser y lo que no debería ser. Había candelabros altos. Los hemos eliminado, tenemos velas más cortas. Repasamos todos los detalles uno por uno durante el rodaje.

Melike Capan

Fuente: Independent Türçe – Domingo 5 de diciembre de 2021

Traducción libre eSefarad.com