24 de diciembre 2021

No me molesta el ruido de las botas,

me molesta el silencio de las zapatillas.

Martín Niemöller

La vida es muy peligrosa

no por las personas que hacen el mal,

sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

Albert Einstein

Malos tiempos fueron los posteriores a la primera guerra mundial, que no terminó porque un bando derrotara al otro sino porque la epidemia que cubrió Europa dejó a ambos bandos casi sin soldados.

Esos malos tiempos fueron los que hicieron germinar el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler y la falange de Primo de Rivera y luego Franco.

El título de este artículo hace referencia a las autoridades de la iglesia católica en el Vaticano.

El mirar hacia un costado cuando la civilización occidental centrada en Europa caía estrepitosamente; cuando desaparecían los valores humanos, la democracia, la libertad, la justicia, tuvo importantes logros para el Vaticano.

En primer lugar, por acuerdo con Mussolini el Papa Pío XI logró que se reconociera al Vaticano como país independiente, que si bien su superficie geográfica era insignificante, no lo era su poder espiritual, moral y económico.

Además se convertía en un socio para la lucha contra el comunismo ateo, algo que importó mucho más al clero que los problemas de la gente.

El papa Pío XI era anti-nazi, está demostrado y documentado. Pero no se atrevió a usar el arma más poderosa de la iglesia católica: la excomunión.

El Vaticano firmó también un pacto con Hitler, documento que éste mandó destruir para incumplirlo y que no quedaran pruebas.

La iglesia católica no sólo estuvo presente sino que encabezó y bendijo acontecimientos históricos funestos como: las cruzadas, la inquisición, la conquista del continente americano, la conquista de Abisinia (hoy Etiopía) por Mussolini. De lo que hizo Pío XII, sucesor de Pío XI, durante la segunda guerra mundial y el holocausto, todavía no podemos tenerlo muy claro. Las promesas del papa Francisco, o cardenal Bergoglio están aún sin cumplirse, los archivos abiertos no son la totalidad, la lucha contra los poderes ocultos (Banco Ambrosiano y otros) no se llevó hasta el fin, la otra lucha contra la pederastia dentro del clero solamente ha logrado que unos pocos acusados hayan sido trasladados pero no expulsados.

El señor Bergoglio mira hacia un costado cuando del peligro islámico se trata. No vemos en la prensa que haya hecho algo para salvar de ser asesinados los cristianos en muchos países musulmanes. Y si mira a un lado en el caso de matanzas de cristianos, menos podemos pretender que se preocupe del peligro que representa el islamismo radical y la intención de los ayatollahs iraníes de eliminar al Estado de Israel y sus habitantes. También están lejos de las preocupaciones del Vaticano otras matanzas como la de uigures en China, kurdos en Turquía, afganos en su patria, rusos contra ucranianos, etíopes, sudaneses, por nombrar algunos.

La realidad tal cual se ve es que las autoridades del Vaticano no cumplen las funciones que debieran cumplir, tanto en su carácter de país independiente como en el de cabeza de una religión que debiera cuidar de la vida y la libertad de sus feligreses y también de quienes no lo son. El señor Bergoglio se ha convertido en un político común y corriente, el que promete pero luego no cumple. Si es porque no quiere o porque no se lo permiten es un tema a tratar en el futuro, escapa de nuestras manos. Las consecuencias son la realidad actual.

La historia se repite, y quienes deberían actuar para cambiar el rumbo no lo están haciendo. La situación actual es demasiado parecida a la infame década de 1930. La diferencia es que en la segunda guerra murieron entre 50 y 60 millones de seres humanos, en la que se avecina no quedará nadie para contar las víctimas.

Rehovot - Israel