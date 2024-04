Aviya arriva en un sako attados

Ensima de l’almaryo guadrados

Kozas viejas en buen estado, olvidados

Mos aviyan servido antes munchos anyos…

Kuando se aserko Pesah para alimpyar

Barrir, lavar, tomar polvos i fregar

Travi el sako d’arriva para mirar

Si aviyan kozas para guadrar, dar o echar.

Vide vistidos ke kemavan mis dedos

Aviyan pasado anyos i mas i mas anyos

Los rekuerdos siempre kedan i no s’efasan

No se si se durmen i supito s’espyertan…

Dezatimos los anyudos, lo d’aryento kitimos,

Avrimos bogos, sakudimos, el palto lo echimos

Me maraviyi de ver jugetes dayinda guadrados !

I los vi, en un kuti al fondo, briyando i muevos !

Un tiempo, en los anyos sesenta

Se uzavan muncho, komo agora,

Sapatos kolorados de lustrin, elegantes

Los vistiyamos kon dantelas i guantes.

Me los aviya metido unas kuantas vezes

Solo para unas okazyenes muy spesyales

A mi aniversaryo por mis dizi ocho anyos

I en unas kuantas bodas i espozoryos.

El, los aviya remarkado antes de verme a mi !

Los talones finos le plazyeron mas de lo ke le konti !

Son por sus miradas de braza ke tanto me riyi

Sin kerer, de esta flakeza maskulina me burli…

Diyas i diyas a akeya fiesta pensi i me demandi

Komo konfiar en alguno ke se olvida ansina de si ?

Mostro jantiyesa, se intereso i se namoro de mi

Pormodo de los sapatos kolorados ke me kalsi ?

Dayinda briyan mis sapatos en sus bogo

Una soriza me viene akodrandome de akel mansevo

De mis piernas, pies i sapatos i komo los alavo !

Ke tonteriya es de azer komplimentos sovre esto !…..

Sharope Blanco

Sefaradimuestro