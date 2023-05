‘Los Sims’ expande su mundo virtual con delicias de la cocina judía

En respuesta a una larga campaña por parte de los jugadores, los desarrolladores de “Los Sims” han escuchado y respondido con entusiasmo. Estas actualizaciones no solo agregan alimentos judíos al extenso menú disponible en el juego, sino que también fortalecen la representación de la cultura y tradiciones judías en el mundo virtual de “Los Sims”.

Los jugadores de ‘Los Sims’ pueden ahora sumergirse en una experiencia virtual aún más auténtica gracias a la reciente incorporación de alimentos judíos en el juego.

Después de una campaña apasionada por parte de los jugadores, los desarrolladores han respondido agregando platos tradicionales judíos al ya extenso menú disponible en el popular simulador de vida.

La última actualización del juego presentó una familia de personajes conocida como los Calientes, pero también trajo consigo un emocionante conjunto de alimentos judíos, los cuales habían sido solicitados fervientemente por la comunidad de jugadores.

Entre las nuevas adiciones se encuentran la sopa de bolas de matzá y el pan challah, que ahora están disponibles para que los Sims y sus familias disfruten en el juego.

It's getting hot in here 🔥 The new & improved Caliente family is available now in every new game start 🤩 pic.twitter.com/FVI6qAPlgr

La inclusión de elementos judíos en ‘Los Sims’ es el resultado directo de la dedicación y el compromiso de la comunidad de jugadores, conocidos como Simmers.

Durante más de 462 días, los jugadores han mostrado su apoyo y han compartido su entusiasmo por la representación judía en el juego, lo que finalmente ha dado lugar a esta emocionante actualización.

Además de las opciones proporcionadas por el juego, los jugadores han sido creativos a lo largo del tiempo, utilizando contenido personalizado para incorporar elementos judíos en sus experiencias virtuales.

Desde kipás hasta menorás y mezuzas, los jugadores han encontrado formas ingeniosas de celebrar la cultura judía dentro del mundo de ‘Los Sims’.

After 462 days tweeting for rep for #SimJews. Yesterday we got it! Thank you for your support it means so much to me. A massive thank you to @SimGuruBat & the rest of @TheSims team for doing such a beautiful, thoughtful, & respectful job. I share this Challah with all of you. pic.twitter.com/d9JSsM8Udf

— HufflePom (@HufflePom) May 17, 2023