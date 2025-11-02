Maestros del Fuego: un ritual carnívoro

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hay fuegos que iluminan,fuegos que abrigan, fuegos que arden… y fuegos que cuentan historias. En México, el fuego tomó forma de rito, de alquimia y de arte. En sus manos, el carbón se convierte en pincel, la brasa en lenguaje. Así cocina Javier Brichetto, el maestro que no asa: crea.

Chef argentino de alma errante y espíritu indómito, Brichetto ha caminado por los templos más sagrados de la gastronomía —de El Bulli a El Racó de Can Fabes— domando el fuego como quien doma un caballo salvaje: con respeto, paciencia y una pasión que arde sin hacer ruido. Hoy, desde Madrid, su restaurante Piantao es un altar al fuego. Allí, la parrilla argentina asciende a la alta cocina; la carne, a poesía; y el humo, a recuerdo.

Y ahora, ese fuego cruza el océano para encender México.

Bajo la dirección de Sonora Grill Group, el ciclo Maestros del Fuego no fue una gira: fue una revelación. Un encuentro entre la llama y el lujo, entre la carne y la emoción. La primera cita ocurrió el 1 de octubre en Holsteins, Monterrey, ante más de 160 comensales que agotaron entradas en tres días. Aquella noche, Brichetto y el chef corporativo Luis Ochoa hicieron de la parrilla un escenario y del cuchillo un acto de arte. Cada corte fue una palabra, cada chispa una nota de una sinfonía de fuego. El humo, dirigido con precisión quirúrgica, ascendía entre risas, copas y miradas cómplices.

El viaje continuó el 3 de octubre en Prime Steak Club, San Miguel de Allende. Un entorno de campo y cielo, donde 130 almas se reunieron bajo un manto de estrellas para rendirse al embrujo de las brasas. Allí, junto al chef Rodrigo Castilla, Brichetto encendió una narrativa que se contaba en cada bocado: fuego, textura, tiempo. Un diálogo entre la tierra y el aire, entre el hierro y el instinto.

Detrás del resplandor, una constelación de cómplices hizo posible el ritual: Lamborghini, BLN, Casa de Agua, Santomar, Novandi Gourmet, Linz, Cuadra y Casa Armida. Aliados del arte, del sabor y del placer, encendieron junto al chef una llama que no se apaga: se transforma.

Y es que el fuego tiene memoria. Por eso, su historia no termina aquí. Sonora Grill Group anuncia la llegada de Cannibal, un nuevo concepto que abrirá sus puertas en la Roma–Condesa bajo la dirección creativa de Brichetto. No será un restaurante, sino un manifiesto. Una ofrenda contemporánea al fuego ancestral, donde la madera, el carbón y el hierro fundirán tradición y deseo. Un espacio para sentir, más que visitar; para entregarse a la carne, al humo, al instante.

Será feroz y elegante. Íntimo y provocador.

El fuego, al fin, volverá a hablar.