Maison Albar – Le Monumental Palace: Lujo y gastronomía en Oporto

Uno de los destinos turísticos más antiguos de toda Europa, Oporto tiene un encanto único. Esta encantadora ciudad al norte de Portugal es un portal a la rica historia y cultura de este intrigante país.

Ubicado en el corazón de la ciudad, Maison Albar Hotel Le Monumental Palace fue construido en 1923 en un estilo neoclásico y conecta el pasado de Oporto con su futuro. Un servicio meticuloso, comodidades exquisitas e impecable atención al detalle le han otorgado a esta joya reconocimientos internacionales y forma parte de The Leading Hotels of the World, la asociación hotelera más prestigiosa del mundo.

Aquí nos esperaba un mundo de grandeza y excelencia lleno de color y sabor local. Desde la biblioteca art-déco, las sinuosas escaleras con espejos y el íntimo bar estilo ‘speak-easy’ americano, cada espacio del hotel nos inspira a dejarnos llevar por un lujo sin precedentes y el envidiable estilo de vida de la ciudad. Sin duda, el espacio más codiciado y famoso del hotel es el espectacular restaurante Le Monument.

Ubicado en la planta baja y solo accesible a través del hotel, Le Monument es un escenario de mármol y columnas con 40 asientos. La decoración es moderna y elegante, en armonía con la cocina y fiel al espíritu del lugar, donde se respira un ambiente sobrio e íntimo. Para momentos excepcionales y exclusivos, el restaurante solo abre por la noche; un lugar confidencial y gastronómico que seduce a portugueses y viajeros de todo el mundo.

Chef Julien Montbabut nos ofrece un delicioso viaje inspirado en sus encuentros locales, con cada plato contando su propia historia para una verdadera viaje cultural. Al llegar se me otorgó una guía de viaje para ir siguiendo con mi menú, la cual va ubicando y contando la historia de cada plato, como el primero, llamado ‘Sentirse Portugués’ que consiste en pan de hojaldre casero con flor de sal y un aceite de oliva exclusivo de Trás-os-montes, creado especialmente para el restaurante.

Después de varios años al frente de un restaurante en el corazón de París, donde su cocina gourmet ha sido reconocida cada año por una estrella en la famosa guía, Julien Montbabut ha ampliado su horizonte y ha asumido un nuevo desafío dirigiendo brillantemente las cocinas de Le Monumental Palace. Ahora residente portugués, este extraordinario chef rinde homenaje a los productos portugueses a través de platos creativos, aportando su saber hacer francés.

También, tenemos la oportunidad de conocer otro concepto culinario único: la fusión de la gastronomía japonesa con la de Brasil. De la mano del chef Olivier da Sota, el restaurante Yakuza tiene un concepto moderno en un lugar íntimo e histórico. El menú ecléctico seduce a los gourmets que buscan una experiencia culinaria única. Hay platos tradicionales como el sushi, el sashimi y el maki, sublimados por sorprendentes sabores exóticos. Yakuza es la combinación perfecta entre Oriente y Occidente.

Una estancia que remite al art de vivre de una antigua mansión burguesa, cada momento en Le Monumental Palace es mágico. No es solo el nombre de Le Monumental Palace lo que es monumental…