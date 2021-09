El Doctor Manuel Antonio Muñoz Borrero es uno de los personajes ecuatorianos más importantes del siglo XX. Nacido en Cuenca. Ecuador; fue nombrado embajador en Estocolmo en 1931 y es recordado como uno de los héroes del Holocausto por plantarle cara a los nazis emitiendo pasaportes falsos para los judíos.

A pesar de la política neutral de Suecia, el país permitió la persecución, las deportaciones, arrestos y demás atrocidades en contra de los judíos dentro de su territorio. En 1942 el rabino Abraham Israel Jacobson contactó al Dr. Manuel Borrero con la intención de pedirle ayuda para su gente. Fue así como el embajador distribuyó pasaportes autorizados sin remitente, lo que le llevó a la destitución como cónsul y a vivir en condiciones verdaderamente precarias durante años.

Sin embargo, por diversas irregularidades y complicaciones, Ecuador nunca le retiró los sellos ni materiales de la embajada al Dr. Manuel, por lo que él siguió expidiendo pasaportes y documentos oficiales que al final salvaron a más de mil cien judíos de las manos de los nazis.

En nuestra sesión con The Voice of the Silence y From the Depths, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Soledad Muñoz, sobrina nieta del héroe; a Óscar Vela, autor de la novela biográfica sobre el Dr. Muñoz, Ahora que cae la niebla; y a Alberto Dorfzaun, igualmente familiar del Justo.

Nuestros invitados nos compartieron el descubrimiento que fue la labor de Manuel Borrero, quien destacó en vida por su discreción absoluta respecto al tema y no sería sino hasta 2011 con las investigaciones de Efraim Zadoff y Seth Jaboson y a partir de un testimonio de una sobreviviente en el Juicio de Eichmann, que se reconocería los heroicos actos del Dr. Manuel.

A esta velada asistieron las siete comunidades judías de México, la comunidad de Ecuador y de Costa Rica, además de nuestro público general. Agradecemos al Centro de Estudios Multisensorial por la organización conjunta de este evento.

Una de las características que todos mencionaron sobre el Dr. Borrero fue discreción perfecta, en vida jamás contó su historia, ni siquiera a sus familiares cercanos. Fue un héroe en el silencio, carismático y que destacaba por su enorme altura y corazón. A pesar de todo el bien que hizo siempre sintió que fue su obligación del momento y que solo “hizo lo que debía hacer, sin importar las consecuencias”, incluso se avergonzaba de cómo había actuado ya que para salvar vidas recurrió a la ilegalidad, siendo él un hombre ético.

También fue apasionado, se quedó en Suecia por amor a una mujer casada, con quien tuvo un hijo y a quien solo conoció de lejos por decisión de su madre.

Esta apasionante historia la pueden leer en Ahora que cae la niebla, de Oscar Vela y disponible en formato Kindle. Todos los detalles de la vida de Manuel Borrero se plasman en esta novela redactada para el público general y que nos transporta a esos años de clandestinidad en los que se salvaron tantas vidas.

También les comparto el mensaje que grabó el Dr. Efraim Zadoff en exclusiva para este maravilloso evento y en donde nos cuenta su testimonio en el rescate de la memoria de este Justo entre las Naciones.

