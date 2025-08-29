Maravillas de Hashem

Hay un dicho que dice “una imagen vale más que mil palabras”. Ver es una experiencia enriquecedora B”H y la fotografía nos permite apreciar la naturaleza perfecta de Hashem.
En VIP Mujer  pensamos en diferentes formas creativas de transmitir la belleza de la Torá y recalcar lo bueno que Hashem nos da, día a día. Ver las maravillas de Hashem ayuda a la persona a ser más agradecida y humilde frente a la majestuosidad de las creaciones de Hashem y Sus bondades con nosotros.
Por lo tanto, en esta nueva sección, tenemos el objetivo de observar el mundo bueno y la bella naturaleza que Hashem nos da. Esperamos disfrutes esta sección tanto como nosotras, ¡bienvenida!
Puesta del sol en Acapulco Diamante – Guerrero. México 2025.Fotografía por Naomi Benzaquen para VIP Mujer & VIP Teens.
Hashem, בחסדיו הרבים, con Su gran misericordia, nos ha dado un mundo colorido, hermoso y agradable a la vista. Imágenes llenas de paz y armonía, un cielo y mar en distintos tonos de azules, con la luz del sol amarilla y naranja, despidiéndose en el horizonte.
La naturaleza es un regalo de Hashem, no nos pertenece, como dice el pasuk “LaHashem Haaretz Umeloa”, “De Hashem es la Tierra y todo lo que hay en ella”. El mundo es prestado para cuidarlo, disfrutarlo y agradecerlo.
