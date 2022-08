Definitivamente la calidad sonora de la música se alcanza mejor utilizando reproductores de Bulbos, leyeron bien, de bulbos

La idea es sentir la ilusión de que el sonido acompaña al usuario, no de que emana de una bocina.

Un poco de contexto acerca de la fabricación de bulbos a nivel mundial.

New Sensor Company, también conocida en el mundo de la música como Electro-harmonix es el líder productor de bulbos con una fábrica localizada en Saratov, Rusia.

El bulbo de vacío, válvula, o tubo, un artículo de nicho; utilizado por la industria de las radiocomunicaciones, la de la música y la del audio de alta fidelidad, se han convertido gradualmente en un producto de nicho especializado para los amantes de gozar realmente el mejor sonido

Hotel California y la mejor Fidelidad:

¿Por qué usar bulbos justamente en 2022 ?

Facil La electrónica basada en válvulas al vacío es más agradable al oído en lo general

En palabras de Jacobo Margules, gerente comercial de la compañía que fundó su bisabuelo en la década de 1920, un preamplificador de bulbos ayuda a reproducir un sonido cálido y consonante que, sumado a la potencia de sus transistores, hace que las frecuencias altas fluyan naturalmente evitando la fatiga auditiva.

Un amplificador de bulbos es una joya del pasado

No, hoy tenemos firmas de altísimo nivel y precios para conocedores como Audio Research, Conrad Johnson, McIntosh y por supuesto Margules la firma mexicana.

Los amplificadores de bulbos suenan mejor porque añaden distorsiones eufónicas (armónicos de segundo orden o pares en términos técnicos) que por razones subjetivas son más placenteras al oído de la mayoría de la gente.

Cabe recordar que un amplificador basado en válvulas al vacío tiene mucho más distorsión que un amplificador de estados sólido (o transistores).

Adicionalmente, un amplificador de bulbos generalmente despliega muy pobres mediciones técnicas a nivel laboratorio y esto es por la distorsión añadida, contradictoriamente esas distorsiones son parte de lo que los hace sonar mejor.

“Para los audiófilos y melómanos, este amplificador es perfecto para reproducir su música desde vinilos hasta formatos de alta calidad, ya que incorpora dos secciones independientes de audio: el preamplificador a válvulas y la etapa de salida de semiconductores, combinando así lo mejor de ambos mundos en un sistema de amplificación de sonido cálido, detallado y con la capacidad de manejar cajas acústicas con cargas complejas”,

Grupo Margules se ha especializado por 30 años en brindar lo mejor posible para escuchar y disfrutar de música, deportes, películas y mucho mas con la mejor fidelidad

La historia de Margules Group empieza en 1927, cuando el bisabuelo de Jacobo abrió una pequeña tienda en la colonia Guerrero.

Su abuelo y Julián, su padre, especializaron la tienda en el audio y han trabajado arduamente para que los consumidores se interesen en productos mexicanos de esta índole.

Margules es una firma que quizá no suene familiar para el consumidor de audio promedio, pues está dirigida al nicho específico de audiófilos en México.

Esta limitación de mercado desde luego no representa un problema para la compañía mexicana, pues su objetivo es ofrecer experiencias sonoras que generen la ilusión de que el sonido acompaña al usuario, no de que emana de una bocina.

Margules Group celebra 30 años de su amplificador estrella con el lanzamiento del U-280 30 Aniversario Edición Limitada

Una edición limitada del icónico amplificador U-280 estará disponible a la venta para celebrar la innovación, tecnología y pasión de una marca con legado.

Margules Group, marca dedicada a la creación de sistemas de audio de alta calidad bajo una filosofía de diseño enfocada en generar experiencias sonoras conectando con las emociones humanas, presenta el amplificador U-280 30 aniversario edición limitada.

Las innovaciones tecnológicas hechas a este icónico amplificador se convierten en el preámbulo de los festejos por el 95 aniversario de MARGULES, que a través de cuatro generaciones de ingenieros ha desafiado los límites en materia de audio para transformarlo en momentos tangibles.

La innovación y el diseño han marcado la trayectoria de Margules Group desde su fundación en la segunda década del siglo XX; una marca familiar que elabora a detalle productos de gran valor y con ANA® (Alineación Neuro-Acústica), como lo representa fielmente el U-280.

ANA® es la filosofía de diseño MARGULES, que incluye una serie de tecnologías e implementaciones basadas en los sonidos inmediatos y cercanos, creando un vínculo entre ellos y el ser humano. Esto brinda un sonido realista con baja distorsión y una precisa reproducción armónica que el cerebro procesa como parte de nuestra realidad.

U-280, resultado de un legado

MARGULES surgió en 1927, cuando Jacobo Margules fundó Emporio Eléctrico, el primer negocio familiar con el que comenzó su legado. A través de la ramificación del negocio en Radio Surtidora S. A. y Tel-Rad, se comenzaron a fabricar gramófonos, tocadiscos, altavoces y amplificadores.

Fue en 1992 cuando MARGULES presentó al mundo el U-280, un innovador amplificador con diseño y tecnología únicos que hoy en día continúa cautivando a los audiófilos.

ADN del U-280

Una de las características que destacan en el amplificador U-280 es la calidad con la que el sonido es percibido por los receptores gracias a que tiene un sistema totalmente confiable que no requiere ajuste alguno y minimiza la distorsión.

Es ideal para aquellos que buscan experimentar sensaciones auditivas, es la fusión entre alta tecnología y los beneficios tonales que ofrecen los bulbos, y puede trabajar sin preamplificación adicional gracias a sus atenuadores de entrada.

Las fuentes de alimentación de las etapas de pequeña señal son independientes y de tipo SHUNT que al no tener circuito de lazo de control, no inducen armónicos, manteniendo así la integridad de la señal de audio. Este tipo de fuente es virtualmente indestructible gracias a su circuito cuidadosamente diseñado para proteger contra fallas a las bombillas.

Asimismo, evita el uso de retroalimentación negativa, una práctica común que resulta en una pérdida de detalle y riqueza de sonido.

MARGULES, sonorización limpia

MARGULES ha desarrollado sus productos a partir de un modelo que reduce al mínimo los desechos electrónicos, reutilizándolos y dándoles un ciclo de vida continuo.

Los equipos duran por generaciones, evitando así la obsolescencia programada y el desecho del producto, con la capacidad de reutilización y actualización. Este modelo de producción evita la generación de basura y desperdicios.

Margules Group continuará enfocado en su misión de desarrollar sistemas de audio con la tecnología más innovadora, uniendo los pilares de su experiencia, creatividad y compromiso.

un poco más de la tecnología de Bulbos

Definitivamente para muchos aficionados de escuchar música se sorprendenal incluir un preamplificador o mejor aún un amplificador de bulbos pues han notado un incremento en el gozo intrínseco que resulta escuchar música en casa. Créalo o no, las características armónicas de los bulbos “disminuyen” el estrés y otorgan una sensación de bienestar.

Esto tal como comenta @eliseovega “De hecho la Universidad de la Música y Artes Escénicas de Frankfurt (Jürgen Ackermann, PhD Thesis at the Frankfurt Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Music and Performing Arts University), condujo un extenso estudio científico donde los participantes reportaron hasta un 60 % de disminución del estrés, la tensión y el nerviosismo y hasta un 120% de incremento en la sensación de bienestar al escuchar un sistema Hi-Fi que incluyera bulbos, cuando se comparó con un sistema de estado sólido basado en transistores.”

Otros resultados del estudio arrojaron estos resultados: