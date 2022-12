La fascinación por la inmensidad y el misterio del cielo ha sido una compañera constante de la humanidad. Las alineaciones caprichosas de las estrellas y el contraste de su brillo con el negro manto estelar, han sido el mapa donde se desborda la imaginación y se crean sueños. Así es como ha llegado a nuestros tiempos el legado de las constelaciones, que son la forma en que nuestra mente le da orden y significado a algo tan bello como es el cielo.

Ésta ha sido parte de la inspiración que le dio forma a El Cielo, una de las bodegas mexicanas que desde su fundación en 2013 ha logrado ganarse el reconocimiento de los expertos y el cariño de los amantes del vino, posicionándose como una de las más sólidas y premiadas en concursos internacionales, siendo el más reciente el ser reconocida como la vinícola mexicana más premiada en el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2022, celebrado en noviembre en Parras, Coahuila.

El Cielo Valle fue galardonado con1 Gran Medalla Oro, cuatro Medallas de Oro y siete Medallas de Plata:

Gran Medalla de Oro – Hypatia 2018 Brut; Medalla de Oro – Capricornius 2020, Perseus 2017, Copernicus 2019, y el proyecto personalizado San Antonio Hool 2019; Medalla de Plata – G&G by Ginasommelier Gran Reserva Malbec 2017, G&G by Ginasommelier Reserva Especial 2018, G&G by GInasommelier Gran Reserva Malbec 2019, Polaris 2018, Centaurus 2018, Sirius 2017, y el proyecto personalizado Caipirinha 2018.

Además de crear vinos maravillosos, el proyecto se basa en un concepto enoturístico en el que está incluido El Cielo Resort, con un hotel boutique con 95 suites y villas, los restaurantes Latitud 32 y Polaris, la nueva Terraza Equinox con espacios para eventos corporativos, sociales y bodas, una capilla consagrada, todo rodeado de viñedos y olivares, paisajes montañosos y dos bellos lagos artificiales.

Estos vinos maravillosos nacidos en el ambiente espectacular del resort, serán los protagonistas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con maridajes deliciosos de los restaurantes del Hotel Presidente Intercontinental, recomendados por Georgina Estrada, la quien además de ser sommelier es embajadora de El Cielo.

El tradicional Pavo Navideño con hongos confitados y trufa negra de Au Pied de Cochon es ideal maridarlo con el recién Capricornius, un Chardonnay con 6 meses de estancia en barrica, aromas de piña miel madura y manzana que se conjuntan con las notas de mantequilla y tostados propios de la barrica. Otra opción es el G&G by Ginasommelier Sauvignon Blanc, fermentado con un porcentaje del vino procedente de foudres de roble en un cuvée perpetuo que se alimenta cada año con el vino que se extrae.

El Bacalao a la Vizcaína del restaurante Chapulín armoniza muy bien con Galileo, un Tempranillo con 12 meses en barrica y notas frutales; también con Orión, un blend de Tempranillo, Grenache y Merlot que aporta cuerpo y aromas que maridan con este tradicional platillo. Para los amantes de las burbujas, el champagne Piper-Heidsieck Cuvée Brut es ideal.

The Palm es famoso por sus cortes, y su Short Rib de braseado de 12 horas en vino tinto se lleva muy bien con G&G by Ginasommelier Gran Reserva Malbec, por sus notas de frutas rojas y negras maduras, finos aromas de tabaco, chocolate y especias; y con Centaurus, un Malbec que tiene 24 meses en barrica, con aromas de violetas y frutas como grosella y cereza que acompañan notas de nueces, chocolate y canela.

La Lasaña a la Boloñesa de Alfredo di marida con Copernicus, que con sus uvas Cabernet Sauvignon y Merlot regala aromas a cereza, grosella y mora azul que se conjuntan con notas a pimienta, chocolate y vainilla. Otra opción es Perseus, un blend de uvas Nebbiolo y Sangiovese con 24 meses en barrica y aromas a tabaco, casis, grosella negra y ciruela pasa. Los romeritos con mole son perfectos con Orión, un blend de Tempranillo, Grenache y Merlot. La uva tempranillo acompaña muy bien las sensaciones del mole.

Para los amantes de las burbujas, el champagne Piper-Heidsieck Cuvée Brut es ideal para acompañar todos estos platillos y darles un toque muy especial, incluso es perfecto para el Tronco Navideño con chocolate de Café Urbano, y por supuesto, para darle un toque único a la Rosca de Reyes.

www.vinoselcielo.com

www.debybeard.com.mx