Diario Judío México - La noticia de esta semana es que el coronavirus –su nueva cepa– ya está en Europa, además de que en otros países de Asia aparecieron nuevos contagios de coronavirus y, ayer, el 26 de febrero, se confirmó el primer caso en América Latina. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó que un hombre que viajó a Italia dio positivo por Covid-2019.

Con la experiencia que pudimos aprender y practicar en el 2009, debemos tomar las medidas de protección e higiene, y que no nos cansaremos de repetir, aun cuando esta epidemia sea distinta a la influenza A (H1N1).

Por eso, hábitos como saludarnos de lejos, es parte de lo que podemos y debemos hacer para superar de la mejor manera posible la llegada del coronavirus a México.

Imagen tomada de Freepik.

¿Por qué el contagio de coronavirus es un caso distinto? Porque en la actualidad hay más comunicación e información; es una época muy diferente. Y en esa medida, lo primero que debemos evitar es difundir rumores, comentarios tanto triviales como alarmistas. Debemos ser responsables con lo que reenviamos en las redes y plataformas sociales. Si no lo puedes comprobar, o desconoces algo, lo prudente es que no lo mandes. Infórmate antes.

Y va de nuevo, no olvides estas acciones cotidianas: 1) lavarnos las manos lo más frecuente posible con jabón; no llevarnos las manos a la cara; 2) el saludo de lejos, sin contacto físico; 3) el uso constante de gel antibacterial; 4) limpieza continua de las superficies; 5) uso de tapabocas (y por respeto a los demás); 6) tomar muchos líquidos; 7) garganta humectada y hacer gárgaras; 8) la exposición al sol de telas y textiles; 9) no automedicarse.

Entre todos podemos contribuir y disminuir el impacto de más contagios de coronavirus, y con ello, las consecuencias sociales, económicas y de productividad que se están manifestando. Ya lo vivimos en el 2009, y aunque no podemos tratarlo igual, quienes lo vivimos, aprendimos y controlamos, aportamos mucho en esa situación de emergencia. Extrememos las precauciones, no lo tomemos a la ligera y mantengámonos prevenidos. Es fundamental que nos apoyemos entre todos, informándonos en medios confiables y a través de la asesoría de expertos.

