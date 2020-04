Diario Judío México - Me duele mi gente, me duele mi país, me duele mi mundo .. me duele todo.

No acabo de entender cómo es qué esto paso, cómo llego, cómo es que nos va a dejar y a quienes.

Es una tristeza que se convierte en impotencia, en frustración, en mucho dolor e incertidumbre, en pensamientos encontrados y en dudas.. muchas dudas.

Camino por las calles vacías, pidiendo por los seres humanos del mundo, pero pido más aún por nuestra gente, por nuestro Mexico para que nadie sufra, para que nadie tenga que pasar hambre, para que nadie sucumba por la enfermedad.

Hoy más que nunca entiendo que cada uno debemos ser responsables de nuestras familias y empresas ( para quien las tiene ) y cuidar el patrimonio. Muchos hemos caído en la vorágine de comprar, de tener cosas, pero y que sucede con la liquidez, la cual en momentos como estos escala a un nivel ya no crucial, sino de supervivencia.

Quienes como yo somos “Hijos de guerra”, vivimos a través de nuestros padres y abuelos la barbarie y el sufrimiento, tenemos una responsabilidad de ahorrar, pero hoy cuando veo lo que está pasando en el mundo, puedo decir sin temor a equivocarnos que todos tenemos esa responsabilidad, no solo hijos como yo que vieron sufrir tanto a su familia por carencias.

No debemos guardar lo que nos sobra, deberíamos guardar primero y después disponer del sobrante, momentos como estos son difíciles para implementar estrategias como esta, pero si tenemos voluntad seguramente será un momento que dejará mucho aprendizaje para quienes así lo quieran ver.

Estoy seguro que pasaremos esta crisis y deberemos salir fortalecidos, seguro con algunos raspones pero habiendo dejado la camiseta en la cancha así como con la satisfacción del deber cumplido, de haber ayudado, de haber dado el corazón.

La vida nos enseña, si no queremos aprender, de seguro nos enseñará de nuevo y si somos tan obstinados y tercos y no queremos aprender, créanme nos va a enseñar pero de una forma que no nos gustará.

Me duele y estoy seguro que a medida que el tiempo pase nos dolerá más. Animo mundo tengamos fe, estoy seguro que esto pasará…