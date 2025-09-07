Me extraño mucho.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Éranse muchas veces, muchos años, toda la vida, que los hombres podíamos ejercer nuestra caballerosidad sincera. Y aquí debo detenerme, ya que actualmente se confunde la caballerosidad. Es por eso que debo aclarar y definir el sentido de esa palabra. Si definimos a la caballerosidad como un acto de respeto, entonces no aplica solamente en un hombre frente a una mujer, sino de toda persona frente a toda persona. Es decir que la caballerosidad puede darse entre dos hombres, entre sos mujeres, entre un hombre y una mujer o entre una mujer y un hombre. Pero si definios a la caballerosidad como un acto de cortesía solamente de un hombre frente a una mujer, debemos también definir pues, por qué debe ser así y no de otra manera, como he dicho antes: entre personas sin importar el sexo. Y creo, por no decir estoy seguro, que esa cualidad no existe en los hombres, sino en las personas en general y es la sociedad la que nos ha hecho creer que debe darse solamente en un hombre frente a una mujer, por lo tanto nobes una cualidad sino una imposición. Pero pongámoslo en debate. Debatiendo contra esa idea diré que únicamente puede darse en un hombre frente a una mujer, y ahí es donde surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por queno puede darse o no se da de otra manera? La respuesta suena tan fuerte como real: la mujer promedio se sabe más débil físicamente frente a un hombre promedio, y por eso el hombre acude a ayudarle, casi de manera instintiva. Y esa ayuda debe darse en esas cosas que a un hombre le sean más fáciles y livianas que a una mujer, pero no en otrs cosas, ya que de ser así sería un acto de desprecio. Pondré un ejemplo: si una mujer debe cargar algo pesado para ella, tal vez no lo sea tanto para un hombre, y es por eso que el instinto del hombre lo impulsa a ayudarle a la mujer. Pero la acción de abrirle la puerta del coche no es un acto para nada pesado par una mujer, y si el hombre acude a ayudarle a la imujer incluso en esos detalles, lo que da a entender es que ella no puede o le cuesta más que a él, y ese es un acto de desprecio a la mujer. Muchos dirán tal vez, que ese es justamente un acto de caballerosidad, pero yo no lo entiendo así. Incluso lo entendiendo de una manera vulgar. No solamente es un acto de desprecio, sino hasta de seducción, o eso se cree. Él cree que ella se fijará más en él por esa cualidad de querer ayudarle. Y tal vez sí pase eso, que ella se fije más en él. Pero aquí surge la pregunta: si él es un joven de 26 años y ella una señora mayor de 78 años, es obvio que él no se fijará en ela, ¿entonces por qué le abriría la puerta del carro? ¿Acaso para ayudarle, dado que ella es mujer y no tiene fuerza o frente a él, él es más fuerte que ella por ser hombre o por ser joven? Es evidente que no es así, sino que ya es un instinto de educación y caballerosidad, sin insinuación para conquistar el amor de ella ni para despreciable ni demostrar que él es más fuerte ni que ella es más débil, sino simplemente educación por antonomasia. Ya que también así sucede, algunas veces aunque en menor cantidad, que una jovencita le abre la puerta del carro a un hombre mayor. Se trata de respeto y no otra cosa.

Como han visto en el título de este artículo, se llama “Me extraño mucho”. Y esto es porque hace un ratito, estaba yo en la combi y a una señora sentada a mi lado se le cayó una moneda justo a mis pies. Pensé en ayudarle y levantársela, pero no lo hice y no lo haré nunca más por dos principales motivos. El primero sonará medio tonto, pero es mi mentalidad en base al título de este artículo. El primer motivo es dado que pensé y deduje con toda seguridad que si a mi se me hubiera caído una moneda a sus pies, seguro que ella no me ayudaría por ser ella mujer y yo hombre. Y la verdad es que no necesito que me ayude, y ella tampoco lo necesita. Sería un acto de cortesía, caballerosidad, respeto y educación. ¿Pero por qué tendría yo que ayudar a quien ni siquiera se hubiera dado cuenta si a mi se me hubiera caído una moneda? Y el segundo motivo es en defensa propia. Hoy en día es tan difícil explicar todo que todo requiere explicación, incluso lo ovbio. Se ha denigrar tanto la figura masculina y se ha aprovechado tanto el feminismo que incluso por querer ser cortés se puede terminar tras las rejas por acoso. En cuestiones de milisegundos deduje que mejor evitarme problemas y no ayudarle. Es por eso que este artículo se llama así. Extraño cuando me gustaba ayudar por instinto, por cortesía, por educación, por caballerosidad, sin ese pánico a ser detenido por las autoridades del Ministerio de las Ideologías.

En fin, eso es lo que han logrado en mi. Y no dudo que si en mi lo han logrado, seguramente en muchos hombres más.

Me extraño mucho.