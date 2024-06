Medio portavoz del Partido Comunista Chino (PCC), Global Times, sobre la cumbre de paz en Ucrania: ‘Culpar a los países en desarrollo, incluida China, por rechazar la paz no es sostenible’

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Del 15 al 16 de junio de 2024 se celebró en Suiza la Cumbre de Paz de Ucrania. El presidente chino, Xi Jinping, fue uno de los muchos líderes ausentes de esta conferencia de paz. El medio de comunicación ruso Sputnik escribió sobre su ausencia: «La ausencia de China de la llamada conferencia de paz de Volodymyr Zelensky en Suiza ensombreció los esfuerzos por ganarse al Sur Global. La notable ausencia de delegaciones de otros estados BRICS ayudó a frustrar las ambiciones de Zelensky para la reunión, de la cual Rusia fue excluida.» [1]

China destacó que la cumbre de paz no tendría sentido sin Rusia. «China aboga por la convocación oportuna de una verdadera conferencia de paz, que tanto Rusia como Ucrania reconozcan, con la participación igualitaria de todas las partes y una discusión honesta de todos los planes de paz», dijo el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en una reunión de ministros de Exteriores de los BRICS celebrada en Rusia. [2]

El 17 de junio de 2024, durante la conferencia de prensa diaria, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo: «La posición de China sobre la cuestión de Ucrania es coherente y clara. China no participó en la cumbre de paz y no hará comentarios sobre su comunicado conjunto». [3]

El medio portavoz del Partido Comunista Chino (PCC), Global Times, afirmó además: «Culpar a los países en desarrollo, incluida China, por rechazar la paz no es sostenible de ninguna manera. Desde el estallido de la crisis de Ucrania, China ha considerado un alto el fuego, la reanudación del diálogo y el lanzamiento de conversaciones de paz como la única opción viable para resolver la crisis… China apoya una cumbre de paz que se comprometa a resolver la crisis, pero ha enfatizado repetidamente que dicha conferencia debería tener tres elementos importantes: el reconocimiento de Rusia y Ucrania, participación igualitaria de todas las partes y debates justos sobre todas las propuestas de paz. Esta no es sólo la opinión de la parte china. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, dijo… que en cualquier conversación de paz creíble sobre el conflicto de Ucrania sería necesaria la participación de Rusia.» El Global Times también subrayó que «es completamente previsible que una cumbre de paz relevante consiga pocos resultados».

(Fuente: POOL/VIA AFP-JIJ)

A continuación se presentan extractos del artículo del Global Times : [4]

«Cualquier conversación de paz creíble sobre el conflicto de Ucrania necesitaría la participación de Rusia»

«Del 15 al 16 de junio se celebró en Suiza una cumbre sobre la paz en Ucrania. Al evento asistieron jefes de Estado o sus representantes de más de 90 países, la mitad de los cuales son occidentales. La mayoría de los líderes occidentales que acababan de terminar la cumbre del G7 en Italia fue a Suiza para apoyar la reunión. El anfitrión, Suiza, dijo que la reunión tenía como objetivo principal «inspirar un futuro proceso de paz» que eventualmente podría involucrar a Rusia. Pero los medios occidentales trataron la ´cumbre de paz´ como una reunión para tomar bandos…”

«Según algunos informes de los medios occidentales, se enviaron invitaciones a más de 160 países y organizaciones internacionales, pero la lista específica de asistentes se cambió una y otra vez y finalmente no superó los 100. Brasil, India y Sudáfrica enviaron representantes de nivel inferior al encuentro, y docenas de otros países estuvieron ausentes. Los medios occidentales expresaron su decepción por el resultado, principalmente por el ´fracaso en aislar a Rusia´. Si bien reconocieron que era poco probable que la reunión produjera resultados importantes, culparon a China por la falta de participación e incluso calificaron el ´consenso de seis puntos´ entre China y Brasil sobre una solución política a la crisis de Ucrania, destinado a oponerse a Occidente como un ´boicot hábil´ a la conferencia suiza. Esto es desconcertante”.

«Por supuesto, hay voces racionales en Occidente. Por ejemplo, al discutir por qué Rusia no fue invitada, el Junge Welt de Alemania señaló que la conferencia había sido promocionada engañosamente como una ‘cumbre de paz’ ​​pero que Occidente estaba tratando de presionar políticamente Rusia hacia un rincón y que la gran mayoría de los países no occidentales no habían seguido su ejemplo al aceptar participar en el ´espectáculo político´. No fue hasta que la conferencia redujo drásticamente sus objetivos que las cosas cambiaron un poco. La conferencia cambió el plan original de discutir 10 objetivos a tres: seguridad alimentaria, seguridad nuclear y asistencia humanitaria, que son preocupaciones comunes de la comunidad internacional, incluidos países en desarrollo, y también están cubiertos por el ´consenso de seis puntos´ China-Brasil”.

«Culpar a los países en desarrollo, incluida China, por rechazar la paz no es de ninguna manera sostenible. Desde el estallido de la crisis en Ucrania, China consideró un alto el fuego, la reanudación del diálogo y el inicio de conversaciones de paz como la única opción viable para apoyar una cumbre de paz que se comprometa a resolver la crisis, pero ha enfatizado repetidamente que dicha conferencia debería tener tres elementos importantes: el reconocimiento de Rusia y Ucrania, participación equitativa de todas las partes y debates justos sobre todas las propuestas de paz. Esta no es sólo la opinión de la parte china. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, dijo el sábado que cualquier conversación de paz creíble sobre el conflicto de Ucrania requeriría la participación de Rusia.»

Es «previsible que una importante cumbre de paz consiga pocos resultados»

«Cada país tiene sus propias consideraciones sobre si participar o no en esta reunión en Suiza. China respeta el derecho de otros países a una diplomacia independiente y autónoma, y ​​al mismo tiempo mantiene su autonomía en la promoción de conversaciones de paz. En este proceso, podemos claramente sentir la confrontación entre dos fuerzas. Una fuerza está tratando de promover la narrativa del ´bien contra el mal´ y luego crear divisiones y enfrentamientos en la comunidad internacional en nombre de ´si se debe apoyar a Rusia´; mientras que la otra fuerza espera un alto el fuego y el fin de la guerra, y está ansiosa por promover los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para lograr una paz verdadera. China no creó la crisis de Ucrania ni es parte en la crisis, pero ha estado haciendo todo lo posible para promover las conversaciones de paz, desde el documento titulado ´La posición de China sobre la solución política de la crisis de Ucrania´ hasta el ´Consenso de seis puntos´, la posición de China ha sido consistente y ampliamente reconocida por la comunidad internacional, incluso por muchos países occidentales. ¿Quiénes crean divisiones y quiénes las salvan? Quién pertenece a los primeros y quiénes a los segundos es algo que no necesita el sello de la «cumbre de paz de Ucrania» para distinguirlos”.

«La crisis de Ucrania entró en su tercer año y el conflicto corre peligro de expandirse aún más. La prioridad es lograr un alto el fuego y el fin de la guerra lo antes posible, y lo más importante es tomar medidas. Algunos medios occidentales dijeron que el objetivo de esta reunión es alcanzar un consenso internacional sobre la crisis de Ucrania y ´dar el primer paso hacia la paz´. Sin embargo, la opinión pública cree en general que las esperanzas de paz son todavía muy escasas y que los resultados reales que se obtengan en la reunión serán bastante limitados. ¿Por qué ocurre esto y cuál es el meollo del problema? Las conclusiones de los diversos detalles de esta cumbre también reflejan una vez más que, sin un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible, es completamente previsible que la cumbre de paz relevante obtenga ‘pequeños resultados’».

