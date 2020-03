Diario Judío México - Meditar paso de ser algo “hippie” cómo creían algunos a ser usada por la mayoría de las mentes más importantes en el mundo. Arquìmides, después de relajarse en una tina se sentó debajo de un árbol y escribió la Ley de Gravedad. Steve Jobs uno de los hombres más creativos de la historia, proponía meditar por lo menos 5 minutos diarios. Esto muestra que las personas, cuando superan la agitación mental y se relajan completamente, surge el contentamiento y la creatividad. Y una vez que la mente esta serena, la forma de enfrentar cualquier crisis como la que estamos viviendo a causa del COVID-19, será de accionar y no reaccionar. El sistema inmunológico es el encargado de las defensa del organismo, la meditación crea un ambiente mental positivo para que el sistema inmune florezca. Al meditar aumentan los anticuerpos y disminuye el Cortisol, la hormona del estrés.

En los últimos años me he dedicado a enseñar poderosas técnicas de respiración, meditación y trasmitir el conocimiento milenario de Sri Sri Shankar un gran sabio de nuestros tiempos. Menciona que la regla de oro de la meditación es la “Relajación”, que significa “No hacer nada”. Cuando dormimos nos relajamos y obtenemos energía, sin embargo no es lo mismo, ya que cuando meditamos estamos conscientes. Meditación es una mente que está en el ahora, una mente sin agitación.

Para meditar hay que aprender a controlar nuestra propia mente, fisiológicamente la mente es negativa y las emociones no se pueden controlar de forma directa, por ejemplo; cuanto mas quieres recordar algo, menos te viene a la mente y cuanto más quieres olvidar algo, más lo recuerdas. Debido a la gran demanda que tiene la mente, los cuerpos se están enfermando con mayor frecuencia y profundidad. La mente es como un papalote lleno de pensamientos, preocupaciones y miedos. la respiración es como el hilo de ese papalote. Respirar es una herramienta poderosa para lidiar con la mente. Con tu respiración puedes cambiar tus emociones. No tienes que salir de casa, para calmarte. La Yoga, (Pranayamas) tales como Kapalbhaati, Bhastrika, Nadi Shodhan Pranayama o el Sudarshan Krya de “El Arte de Vivir” en conjunto con la Meditación pueden guiarte de forma sutil a un viaje a tu interior.

10 pasos para meditar

Escoge un horario conveniente o el tiempo perfecto para ti, de preferencia medita con el estomago vació, lo ideal es meditar al amanecer y atardecer. Usa ropa cómoda. Encuentra un lugar tranquilo y silencioso. Apaga tu celular. Realiza Yoga (Saludos al Sol) y/o calentamiento como Rotación de cabeza, hombros etc. Siéntate cómodamente con la espalda recta. Es mejor sentarse con las piernas cruzadas en un yoga mat. Si es necesario recarga la espalda y estira los pies. Lo más importante es que tus hombros estén relajados Cierra los ojos, toma unas inhalaciones profundas y largas y exhala. Agrega una sonrisa suave en el rostro. Concéntrate en tu respiración (Mantén tus ojos cerrados durante la meditación) realiza una técnica de respiración y así conéctate con la meditación, como el “escáner corporal” o en una meditación guiada. Acepta los pensamientos que surgen, la incomodidad del momento, los ruidos, solo obsérvalos sigue adelante en armonía con el medio ambiente.

Ahora estás listo para meditar y disfrutar los beneficios, con tan sólo 20 minutos cada día, te sorprenderás de la ecuanimidad con la que enfrentarás la vida.