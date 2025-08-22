Memorias de un Ombre Aedado

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En la djuderia paso los dias de mi manseves,

Siento alegria kuando me rekuerdo kada ves,

Una vida kalma i siempre yena de simplisidad,

Eramos horozos se remarkava en kada edad.

Todos de vida muy modesta,no mostravan rikezas

No se via enimistades,kovdisyas o grandezas.

Ijos,ijas elnueras bivian kon padres i madres

Todos los vizinos eramos yenos de amistades.

Respektos i alegrias reynava en las famias

Sin aver los luksos i las rikezas de estos dias.

No avia la ambisyon de oy, eramos humanos,

En los shabades,en las fiestas,todos komo ermanos.

Si d’alguna ansya era atakado un vizino

O no puedia alevamtarse por ser hazino,

Era kudyado por todos…le davamos una mano,

En amostrandole las amistades de un ermano.

Enrikisidos de buenos sentimientos i amor,

Biviyamos una vida diferente de este dor…

Agora kuando meldo kada dia las nuvelas

I veyo todas las desgrasyas,de la vida te yelas.

Rovos,matansinas,gerras i las salvajerias

Te aleshan de tu bivienta i de tus alegrias.

Kero bivir komo antes, sin saver nada de esto,

O en borracho inchir mis dias, o irme mas presto.