Memorias de un Ombre Aedado

En la djuderia paso los dias de mi manseves,
Siento alegria kuando me rekuerdo kada ves,
Una vida kalma i siempre yena de simplisidad,
Eramos horozos se remarkava en kada edad.
Todos de vida muy modesta,no mostravan rikezas
No se via enimistades,kovdisyas o grandezas.
Ijos,ijas elnueras bivian kon padres i madres
Todos los vizinos eramos yenos de amistades.
Respektos i alegrias reynava en las famias
Sin aver los luksos i las rikezas de estos dias.
No avia la ambisyon de oy, eramos humanos,
En los shabades,en las fiestas,todos komo ermanos.
Si d’alguna ansya era atakado un vizino
O no puedia alevamtarse por ser hazino,
Era kudyado por todos…le davamos una mano,
En amostrandole las amistades de un ermano.
Enrikisidos de buenos sentimientos i amor,
Biviyamos una vida diferente de este dor…
Agora kuando meldo kada dia las nuvelas
I veyo todas las desgrasyas,de la vida te yelas.
Rovos,matansinas,gerras i las salvajerias
Te aleshan de tu bivienta i de tus alegrias.
Kero bivir komo antes, sin saver nada de esto,
O en borracho inchir mis dias, o irme mas presto.
Artículos Relacionados: