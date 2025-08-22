Memorias de un Ombre Aedado

art5056 13En la djuderia paso los dias de mi manseves,
Siento alegria kuando me rekuerdo kada ves,
Una vida kalma i siempre yena de simplisidad,
Eramos horozos se remarkava en kada edad.

Todos de vida muy modesta,no mostravan rikezas
No se via enimistades,kovdisyas o grandezas.
Ijos,ijas elnueras bivian kon padres i madres
Todos los vizinos eramos yenos de amistades.

Respektos i alegrias reynava en las famias
Sin aver los luksos i las rikezas de estos dias.
No avia la ambisyon de oy, eramos humanos,
En los shabades,en las fiestas,todos komo ermanos.


Si d’alguna ansya era atakado un vizino
O no puedia alevamtarse por ser hazino,
Era kudyado por todos…le davamos una mano,
En amostrandole las amistades de un ermano.

Enrikisidos de buenos sentimientos i amor,
Biviyamos una vida diferente de este dor…
Agora kuando meldo kada dia las nuvelas
I veyo todas las desgrasyas,de la vida te yelas.
Rovos,matansinas,gerras i las salvajerias
Te aleshan de tu bivienta i de tus alegrias.
Kero bivir komo antes, sin saver nada de esto,
O en borracho inchir mis dias, o irme mas presto.

Acerca de Haim Vitali Sadacca

So nasido en el 11/9/1919. En el 1990 me travi de mi negocio por el amor de mis ijos. Hacia importaciones de grasa i de productos chemicales para fabricacion de jabon de los Estados Unidos durante muchos anyos. En mismo tiempo era reprezentante de una factoria en Italia que hacia machinas para hacer jabon.Disde anyos ke mis dos ijos bivian con sus familias el uno en NY Long island,i el otro en Montreal. Mi esposa i yo empisimos a bivir 5 mezes en el Canada, 3 mezes en Florida y 4 mezes en Istanbul. Ay 22 anyos ke tenemos esta vida,para gozar de las affecciones de nuestros ijos y nietos.Disde mi chikes ke me plasia la literatura,eskrivia poesias en Turko,en Fransez, i en Judeo-Espanol. Este hobby me da una enerjia en esta edad avansada.Antes 2 anyos la Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture New York, publico mi livro\Un Ramo De Poemaskon lastraductiones echas en Inglez de parte de David Fintz Altabe, y lo regali a esta organizacion. con la pensada ke puedeser dare una mano a la reanimacion de nuestro Judeo/Espanol(Ladino) ke avlamos los sefaradis en Turquia y en muchos paises.

