POSTGRADO: Maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), se acompañan certificado de materias aprobadas. DOCTORADO: resolución 5661/2009, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, cursos, tesina y plan de trabajos aprobados (se acompaña copia de resolución). GRADO: Abogado y Procurador, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, EXPEDIDO EL DÍA 11-8-1989 B - ANTECEDENTES DOCENTES a) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE DERECHO, Materia: Filosofía del Derecho y Teoría General del Derecho; Cargo actual: Adjunto Regular por concurso año 1998. Antigüedad desde 1990. b) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES/ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS: CARRERA: ABOGACÍA, materia: Introducción al Derecho, Cargo Actual: Titular de Cátedra, dedicación simple por concurso año 2006, ingreso año 2005, designación Concurso Nº 370/06 UNNOBA, Designación mediante resolución 125/05 y modificatorias c) Docente Categorizado en el marco del Programa de incentivos a docentes investigadores de Universidades Nacionales –decreto 2427/93-, Cat IV, en el área derecho y jurisprudencia, por la Comisión Regional Bonaerense del Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias, expediente 1814/09, diciembre 2010. C - ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 1. LA CONCEPCIÓN DE CIENCIA EN HART Y EN KELSEN: Una comparación, una coincidencia. Publicación Digital, Copyright © - elDial.com - editorial albrematica. (ver www.eldial.com sección doctrina, Filosofía del Derecho, entrada solo habilitada para suscriptores). 2. PATOLOGÍA Y SISTEMA. Copyright © - elDial.com - editorial albrematica. (ver www.eldial.com sección doctrina, Filosofía del Derecho, entrada solo habilitada para suscriptores). 3. EN BUSCA DE UN CRITERIO DE COMPATIBILIDAD ENTRE EL PENSAMIENTO DE HART Y KELSEN. Copyright © - elDial.com - editorial albrematica. (ver www.eldial.com sección doctrina, Filosofía del Derecho, entrada solo habilitada para suscriptores). 4. EUGENESIA UN INTENTO DE JUSTIFICACIÓN SIN METAFÍSICA, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; Filosofía y Letras >>filosofía 5. EL ROL DEL ABOGADO EN CAUSA PROPIA, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx, UNAM, Educación, superior 6. INDUCTIVISMO, DEDUCTIVISMO Y LOS LIMITE DEL DERECHO COMO CIENCIA, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; UNAM, Filosofía y Letras, filosofía 7. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL LIBERALISMO, Publicación Digital, Copyright © - elDial.com - editorial albrematica. (ver www.eldial.com sección doctrina, Filosofía del Derecho, entrada solo habilitada para suscriptores)y, en Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx, Filosofía y Letras >>filosofía 8. Por qué el PDF, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; Educación, pedagogía 9. ¿ ES POSIBLE PONER FIN A LA ANGUSTIA EN EL PROCESO DE ENSEÑAJE?, en co-autoria con el Profesor Guillermo Pino, Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; UNAM , psicología educacional 10. UNA CUESTION DE MORALIDAD, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; UNAM, En: Filosofía y Letras, filosofía 11. COMPATIBILIDAD DE CONTENIDOS COMO EXTERIORIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDUCACIÓN, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; UNAM, Educación, universidad 12. CARLOS COSSIO Y LA TEORÍA EGOLÓGICA: DE UNA PRETENDIDA CIENCIA A UNA TEORÍA DEL DERECHO LATINOAMERICANO, Publicación Digital, Copyright © - elDial.com - editorial albrematica. (ver www.eldial.com sección doctrina, Filosofía del Derecho, entrada solo habilitada para suscriptores, lunes 3/9/2012. 13. ¿CONTENIDOS?: UN MARCO DE REFLEXIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE UNA CARRERA O UNA NECESIDAD EPISTEMOLÓGICA, Publicado en Publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, sección filosofía, www.unam.mx; UNAM, Educación, universidad 14. Principios, estándares y directrices en la noción de la nueva rama del “Derecho Aeroportuario”, publicado en Biblioteca Jurídica El Dial, www.eldial.com, sección doctrina, 13/06/2013, Citar: elDial.com - DC1AB2. 15. Sobre la autonomía del estudio de las relaciones jurídicas aeroportuarias. Una nueva rama del derecho, trabajo que sirvió de base para la IV conferencia de Abogados Aeroportuarios celebrado en la Ciudad de Dallas, EEUU, en el año 2011, publicado en la revista de la WALA Asociación Mundial de Abogados Aeroportuarios, http://www.worldairportslawyers.org/VerContenido.asp?contenido=6678&idioma=E, en mayo de 2011 16. LA FORTUNA MORAL: una aplicación del debate entre Derecho y moral, un tema reiterado en los contenidos de Introducción y Teoría General del Derecho, Ponencia para el VII Encuentro de Profesores de Teoría General e Introducción al Derecho, Junín 7/9 de agosto de 2014. https://drive.google.com/file/d/0BzgMk8fVCIqhYV9uSU9tM1VmcGY2OXE4WDV1TUJDQUJIQVBV/edit?pli=1 D PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1. Director del proyecto del Prof. Jorge Alejandro Ramírez, “El Pragmatismo como metodología de la decisión judicial”, Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia UNNOBA 2. El Criterio de Individuación, proyecto de investigación con director del Dr. Claudio Contreras, proyecto aprobado por la resolución que es la 389/06, Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia UNNOBA, renovado en diciembre de 2013 por dos años más, pero con mi Dirección, investigador Abog. Carlos Azur María Martínez 3. “Sobre las razones del derecho: la falacia de la teoría de las fuentes jurídicas”. 16.202.960-sib2010-plan, aprobado año 2011-2013, en calidad de director del proyecto de investigación, renovado por dos años más en diciembre de 2013 E: CARRERA CIENTIFICA Y ACADEMICA D-B-a) CARRERA DOCENTE UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: a) Informática Aplicada a la Docencia, año 1990.- b) Métodos, Técnicas y Recursos, año 1991.- c) Aprendizaje y Planificación de la Enseñanza 1993.- d) Lo grupal y lo Institucional, 1994.- d) Laboratorio de Pedagogía, 1994.- D-B-b) CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS EN ÁREAS DE POST GRADO 1) ÁREA DERECHO PÚBLICO: a) El Recurso Extraordinario, año 1989 (Extensión Universitaria).- b) Contrato de obra pública, año 1990.- c) Congreso Internacional sobre la Transformación del Estado, organizado por la U.N.L.P., A.A.D.A., U.N.A., mayo de 1991 d) Procedimiento Tributario, año 1991.- e) Procedimiento aduanero, año 1992.- f) Jornadas de Homenaje por los XX años de vigencia de la ley de Procedimiento Administrativo Nacional Nro: 19.549 y de conmemoración de los XX años de las Primeras Jornadas de Derecho Administrativo, organizado por la A.A.D.A., julio 1992.- 2) ÁREA GENERAL a) Actualización en temas fundamentales de Economía, año 1980, (Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires).- b) Seminario sobre Transferencia Electrónica de Fondos, año 1989, (U.B.A.- Derecho).- c) Seminario de Investigación Científica, año 1989, (U.B.A.).- d) Primeras Jornadas sobre Ética de la Abogacía, año 1989, (Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal).- e) Séptimo Congreso Internacional de Política Económica y Social, organizado por FAEZ, Buenos Aires, octubre de 1995.- 3) ÁREA FILOSOFÍA DEL DERECHO a) Ciclo sobre Ética Profesional, año 1987, (Fundación Banco de Boston) b) Ciclo de conferencias sobre Filosofía analítica, conferencias: i) La división del trabajo; ii) La Libertad Positiva; iii) Libertad y Propiedad Privada; iv) Deontologismo Moral y derechos Liberales Clásicos; año 1988, (Fundación Carlos Pellegrini ).- g) Economía y Derecho de Propiedad, año 1991, (U.B.A.).- i) La Regla de Reconocimiento, S.A.D.A.F. año 1993; j) Filosofía Práctica, homenaje a Carlos S. Nino, S.A.D.A.F 1993.- k) Seminario de Lógica: Alchourron y Bulygin, año 1994.- l) Ética: Neutralidad y Relativismo Agenciales"; U.B.A., Martín Farrell, 1992.- ll) Elementos de Epistemología Jurídica; carrera de doctorado, U.B.A., Eugenio Bulygin y Ricardo Guibourg, 1999.- m) Fundamentos de Ética; carrera de doctorado, U.B.A., Martín Diego Farrell y Carlos Rosenkrantz, 1999.- n) Concepción Sistémica del Derecho, Grün, U.B.A. 1999.- ñ) La interpretación Jurídica, año 2006; o) Historia de los procesos constitucionales desde 1810 y hasta 1860, año 2006 F: SEMINARIOS PRIVADOS: Desde 1992, hasta la actualidad realizo con un grupo de ayudantes y ex alumnos un seminario privado en el que se trataron los siguientes libros : a) Teoría Pura del Derecho, de Hans Kelsen, edición 1960.- b) El Concepto de Sistema Jurídico, de Joseph Raz.- c) La Teoría de la Justicia, de Jhon Rawls.- d) Métodos de la Ética de Martín Diego Farrell.- e) Interpretación Jurídica: En curso desde el año 2003-2005 (miércoles de 18:30 a 21:30) hs.- f) El Criterio de Individuación (año 2005/2008). G: TRABAJOS INÉDITOS: 1. "Acerca del régimen del retiro voluntario", año 1996. En co-autoría con el Prof. Guillermo Pino. Inédito; 2. "Algunas Consideraciones Acerca de la Regla de Reconocimiento en la obra de H.L.A. Hart", año 2005. Inédito. 3. “Sobre el criterio de individuación”, año 2000-2006, proyecto de tesis doctoral que se desarrollará más abajo y al cual me remito. H: TESIS DOCTORAL: “SOBRE EL CRITERIO DE INDIVIDUACION” I - PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS O EVENTOS 1. IV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHO AEROPORTUARIO, organizada por la Asociación Mundial de Abogados de Aeropuertos, abril de 2011 en Dallas, Texas, en calidad de expositor del Derecho Aeroportuario. Autonomía del Derecho Aeronáutico 2. JORNADA SOBRE EL CÓDIGO AEROPORTUARIO DE FALTAS, mayo de 2011 en el Club Español, Salón Imperial, Ciudad de Buenos Aires. 3. Jornada sobre filosofía y derecho en la UNNOBA, disertante en la conferencia celebrada en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires en fecha 26 de noviembre de 2006 “EL MARCO DE UNA TEORÍA COMPLETA DE LA ADJUDICACIÓN: LA PRETENDIDA INTOLERANCIA ENTRE SOCIEDAD Y PRÁCTICOS DEL DERECHO”. 4. I Encuentro de profesores de Introducción, Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Nacional de Rosario, mayo de 2008, asistí en representación oficial de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires en calidad de panelista sobre la incorporación de los Derechos Humanos en el contenido de la materia Introducción al Derecho 5. II Encuentro de profesores de Introducción, Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, mayo de 2009, en calidad de disertante y panelista sobre el trabajo de mi autoría “Por qué el PDF”, publicado en UNAM. 6. III Encuentro de profesores de Introducción, Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Nacional de Mar del Planta, abril de 2010, en calidad de disertante y panelista sobre el trabajo de mi autoría “El rol del abogado en causa propia”y, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por la titular de la comisión de Derecho del Trabajo Dra. Torres Nieto 7. V Encuentro de profesores de Introducción, Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en calidad de disertante, coordinador y panelista sobre el trabajo de mi autoría “Compatibilidad de Contenidos como Exteriorización de la Política de Descentralización Administrativa en la Educación” 8. VI Encuentro de profesores de Introducción, Teoría y Filosofía del Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, en calidad de disertante, coordinador y panelista sobre el trabajo de mi autoría ¿Contenidos?: Un Marco De Reflexión Dentro De La Estructura De Una Carrera O Una Necesidad Epistemológica 9. VII Encuentro de Profesores de Teoría General e Introducción al Derecho, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Junín, 6/9 de agosto de 2014 (Organizador) 10. Colegio Público de Abogados, expositor sobre el problema de los derechos de los laborales de los abogados. Comisión de Derecho del Trabajo, noviembre de 2009. 11. Panelista invitado conjuntamente con los Prof. Carlos Azur María Martínez y Jorge Ramírez en Radio Junín - Junín Provincia de Buenos Aires el 29 de marzo de 2008 Tema: Familia, Delincuencia y Minoridad. 12. Conferencia sobre Filosofía y Derecho, Problemas de “LENGUAJE Y REALIDAD: ¿ES POSIBLE UNA TEORÍA SEMÁNTICA EN EL MARCO DEL DERECHO?” y “EL MARCO DE UNA TEORÍA COMPLETA DE LA ADJUDICACIÓN: LA PRETENDIDA INTOLERANCIA ENTRE SOCIEDAD Y PRÁCTICOS DEL DERECHO”, Junín, 28/11/2006. J: CARGOS INSTITUCIONALES a) Miembro del departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires: cargo: consejero - miembro del consejo directivo, años 1992 - 1994. b) Ex - Socio Activo de la Sociedad de Análisis Filosófico. c) Miembro de la Comisión Paritaria por la parte Sindical en el expediente 1041570/2001 desde agosto de 2001 hasta abril de 2005 entre SBASE y APDESBA. d) Representante en la Federación Internacional de Gremios de Dirección 1997-2003. e) Secretario Gremial de la Asociación del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, años 2002 a 2005; f) Miembro de Comisión Directiva de la Asociación del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires. K: APORTES PERIODÍSTICOS: a) Editorialista en la Revista NUEVA SIÓN (VER http://www.nuevasion.com.ar/busqueda.php) b) Editorialista en la Revista LA VOZ Y LA OPINIÓN; L - FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Conferencia en la sede la Federación de Gremios de Dirección del Estado sobre la historia y sanción de la ley 25.877, año 2005, en el marco de la formación de dirigentes sindicales. Curso de Extensión Universitaria, El Holocausto en el cine universal – Debate en torno al arte y su vinculación con hechos históricos (primera parte) Curso de post-grado: El papel de la interpretación en la teoría del derecho en la teoría de Marmor y Raz. M - SÍNTESIS DETALLADA DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL. ACTUAL: “MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE”, ex “MINISTERIO PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS” – SECRETARÍA DE TRANSPORTE, año 2008 hasta la actualidad, actualmente en la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Transporte (planta permanente) A) SECTOR PRIVADO: a) Abogado; b) "SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO" (1993-2008). c) Apoderado legal de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO -OSPESGyPE- y del SINDICATO DE ESTACIONES DE SERVICIO GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS AUTOMÁTICOS -SOESGyPE- (1995-2002) B) SECTOR PÚBLICO a) "HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", cargo: asesor legal del Diputado Nacional, Ing. Julio C. Díaz Lozano (Ad- Honorem), comisiones especificas: economía, industria y comercio, años 1989-1990.- b) "MINISTERIO DEL INTERIOR", Subsecretaria de Acción Política y Derechos Humanos, Secretaria Privada y Dirección de Asuntos Comunitarios, año 1991, cargo: Categoría 23 y posteriormente categoría 22 (ambas del escalafón administrativo, legajo 5596), tareas: asesor legal, encargado y coordinación de despacho. C).- CONCURSOS RENDIDOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: a) Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, agosto de 1990, cargo: Secretario, vacante producida en el Juzgado Civil y Comercial Nro.: 8, secretaria 15, nota: cinco (5). b) Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, cargo: secretario, septiembre de 1990, vacante producida en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nro.: 9, secretaria 17, nota: seis (6). c) Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, concurso abierto de antecedentes y oposición, para cubrir cargos de secretario de primera instancia a fin de integrar la lista de postulantes habilitados, resultado: habilitado. d) Concurso Consejo de la Magistratura Nº 192, para cubrir tres cargos de vocal de la Cámara Nacional en lo Federal Civil, Comercial, Fiscal y Contencioso Administrativo de la Matanza, en curso por ante la Secretaría de Justicia de la Nación, posición relativa Nº 7, sobre un total de 6 ternados; e) Concurso Consejo de la Magistratura Nº 242, para cubrir 10 cargos de Juez Nacional en lo Civil de la Capital Federal.