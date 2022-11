TEN CUIDADO HASTA CON UN PEDAZO DE PAN

¿Cuál es el motivo por el cual debemos tapar el pan cuando hacemos Kidush en Shabat? Dicen nuestros Sabios: “para que el pan no se avergüence”.

Haremos dos preguntas para entender esto:

1. ¿Por qué se va a avergonzar?

2. ¿Desde cuándo las cosas materiales (como el pan), que no tienen sentimientos, se avergüenzan?

La ley judía marca que de las diferentes Berajot (sobre las comidas y bebidas) que existen, debemos decirlas en un orden específico. El orden es: Hamotzí, mezonot, haguéfen, haetz, haadamá, sheakol. Pero en Shabat, por algunos motivos, es necesario decir primero haguéfen (para hacer el Kidush) y después se dice la berajá de hamotzí.

Según esto, el pan, cuya berajá (de hamotzí) siempre se dice antes que haguéfen, se avergüenza en esta ocasión en que se dice después.

La segunda pregunta es: ¿Desde cuándo las cosas materiales (como el pan), que no tienen sentimientos, se avergüenzan? ¿Cuándo hemos visto que el pan se ponga rojo de vergüenza?

Ahora, si debemos “entender y analizar una cosa dentro de la otra”, explica Rab Moshe Fainshtein:

“Realmente el pan no se avergüenza, ya que las cosas materiales no tienen sentimientos, pero igual debemos tapar el pan para que NOSOTROS aprendamos a no avergonzar, incluso a algo material, como lo es un pan. Si nosotros aprendemos de no hacer sentir mal a un pan, con mayor razón nos cuidaremos de no hacer sentir mal a las personas”.

