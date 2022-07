Dinero Kasher

Está escrito en la Berajá (bendición) de los Cohanim: Yebarejejá Hashem Veishmereja, “…que te bendiga Dios y te proteja”.

El comentarista Rashí explica que la bendición de la cual habla el versículo es el dinero, y Dios lo cuidará de los ladrones. Rashí agrega que cuando Dios es Quien proporciona el dinero, Él lo cuidará.

Aparentemente, está de más ese comentario, ya que siempre el dinero lo proporciona Dios.

La explicación es: cuando el dinero viene de Dios (ganado con fidelidad, honradez y fe), Él lo cuidará.

Cuando es dinero que Dios manda porque la persona se lo gana correctamente, Dios lo protege. Pero cuando ese dinero es ganado por medio de negocios “chuecos”, mentiras o intereses prohibidos por la Torá, no tiene la bendición de Dios; y cuando el dinero no es bendecido por Dios, entonces no se aplica la promesa de que Dios lo cuidará.

