UNA CONVERSACIÓN CON DIOS

Yo: (agitado) Dios: ¿Te puedo preguntar algo?

Dios: Claro que si.

Yo: ¿Me prometas no enfadarte?

Dios: Te prometo.

Yo: (frustrado) ¿Por qué me dejaste sufrir tantas cosas hoy?

Dios: ¿A qué te refieres?

Yo: Pues, empecé con levantarme tarde.

Dios: Si.

Yo: Mi coche no arrancaba hasta mucho.

Dios: Ok.

Yo: (frustradísimo) En la comida me hicieron un sándwich equivocado y tuve que esperar.

Dios: Hmmmm.

Yo: Camino a casa, mi celular se murió, justo al recibir una llamada.

Dios: Vale.

Yo: (gritando) Y para colmo, cuando llegué a casa, solo quería posar mis pies en el masajeador para relajarme, pero ¡no funcionó! ¡Nada funcionó hoy! ¿Por qué me lo hiciste?

Dios: Pues, vamos a ver: El Ángel de la Muerte estaba junto a tu cama esta mañana y tuve que mandar uno de los demás ángeles para que luchara por tu vida. Mientras tanto te dejé dormir para que no lo sintieras.

Yo: (humildemente) Oh…

Dios: No dejé arrancar a tu coche porque había un conductor borracho en la carretera justo en el camino que sueles tomar.

Yo: (avergonzado)…

Dios: El que te hizo el primer sándwich hoy, estaba enfermo y no quería que lo agarres tu porque ibas a contagiarte y se que en esta época no puedes faltar en el trabajo.

Yo: (cabeza baja) Oh…

Dios: Tu celular dejó de funcionar porque la persona que te llamó iba a dar falso testimonio sobre lo que ibas a decir. Ni le deje hablar para que seas protegido.

Yo: (voz baja) Ya veo, Dios.

Dios: ¡Ah!, y el masajeador de pies tenía un cortocircuito que iba a cortar la electricidad en toda tu casa esta noche. No creía que quisieras quedarte a oscuras.

Yo: Perdóname.

Dios: No pasa nada. Solo aprenda a confiar en Mi. No dudes en que Mi plan para tu día es mejor que tu plan.

Yo: Gracias, Dios. Y aprecio mucho todo lo que Hiciste para mi hoy.

Dios: De nada, hijo. Solo fue otro día de ser Dios….

MenudeShabat2Dic2022