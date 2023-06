Menu de Shabat 30 Junio 2023 Shabat Shalom

DIOS HIZO EL CIEN POR CIENTO; NOSOTROS NO HICIMOS NADA

En una ocasión se encontraba el famoso Rabino conocido como el Jafetz Jaim en la inauguración de una gran sinagoga.

El Rabino encargado de esa sinagoga mencionó que ellos no hicieron sino únicamente el 1% de la construcción y que Dios había hecho el 99 % del trabajo.

Cuando escuchó esto el Jafetz Jaim, se paró encima de una silla (ya que era muy bajito), y gritó:

—¡Este Rabino está mintiendo! ¡Es una mentira que Dios hizo el 99%!

Toda la gente se impresionó, ya que aparentemente ese Rabino estaba manifestando una fe muy elevada.

El Jafetz Jaim explicó:

—Dios no hizo el 99%; ¡hizo el 100%! Nosotros no hicimos nada de esta sinagoga.

Dice el Talmud que la persona no podría mover ni un solo dedo sino únicamente si se decreta del Cielo. Es por eso que no podemos atribuir absolutamente nada a nosotros, ya que, si no fuera por Dios, no podríamos ni mover un solo dedo.

Saludos

MenudeShabat30Junio2023