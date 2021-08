El pago por disfrutar el Shabat:

Dijo Rabí Yojanan en nombre de Rabí Yosi: Todo el que disfruta el Shabat, le dan una herencia sin límites.; es decir, recibirá una herencia tremenda, que no tiene límites.

Esto funciona según la ley conocida como “Midá Kenegued Midá” – “Lo que uno hace, hacen con él”. Así como la persona está proporcionando parte de su dinero para el Shabat, así mismo del cielo le pagarán con la misma moneda, es decir, le darán una herencia sin límites de cosas buenas y buena manutención.

Carne y vino en Shabat:

Existe una Mitzvá especial en Shabat, que es comer carne y tomar vino.

Por supuesto, para que se llame “en honor de Shabat”, se deberá hacer con intenciones correctas y en honor de Shabat.

Evidentemente, si a la persona no le gusta la carne o el vino, no tiene la obligación de ingerirlo; ya que el Shabat se entregó para disfrutarlo y no para sufrirlo.

MenudeShabat6agosto2021