Menú de Shabat 7 de Julio 2023

QUIEN CEDE, GANA MUCHOS AÑOS DE VIDA

Quien entiende que “las ofensas son buenas”, estaría buscando “quién puede ofenderlo” todos los días de su vida.

Dice el Jatam Sofer algo impresionante:

Sabemos que Moshé Rabenu no entró a Israel. Moshé vivió hasta los 120 años, con toda la ambición de entrar a Israel, pero no lo consiguió.

Moshé Rabenu se dirigió al Trono Celestial y dijo a Hashem:

—Mis años terminaron, pero hay 600,000 personas que surgieron más jóvenes (todos los que surgieron en el desierto), y te pido que esos años que no los vivieron —de toda esa gente—, me los des a mí.

Le respondió Hashem:

—Tú no tienes el derecho de recibir todos esos años, ya que te quejaste y dijiste a Am Israel que son tercos y culpables. Por cuanto que te faltó la calidad de “ceder” y “ser más pacífico”, no tienes derecho a todos esos años. Todos esos años, de las 600,000 personas que surgieron en el desierto y no vivieron su vida completa, se los daré a Pinjás.

Expliquemos este diálogo.

Dice la Guemará (Jaguigá 4b.) que una vez el Ángel de la Muerte pidió a su mensajero que trajera (que le quitara la vida) a Miriam, la peluquera. Pero el mensajero se equivocó y presentó (asesinó) a Miriam, la maestra de escuela (la asesinó antes de que llegara a la cantidad de años que realmente debía vivir) (Por supuesto que es difícil entender cómo puede haber errores de este tipo, pero no es nuestro tema).

El mensajero preguntó al Ángel de la Muerte:

—¿Qué se hará con los años de vida que no afectaron a Miriam, la maestra? ¿A quién se le darán?

El Ángel de la Muerte respondió:

—Esos años que no lograron Miriam, la maestra, se los daremos a alguna persona que sepa “ceder”, a alguna persona que reciba alguna ofensa y se quede callada.

Dice el Jatam Sofer que esto es lo que sucedió en el diálogo entre Hashem y Moshé Rabenu. Por cuanto que Moshé Rabenu se quejó y no pudo soportar los errores del Pueblo de Israel, no tuvo el mérito de recibir esos años extras de las 600.000 personas.

Pero Pinejás, como cuenta la Torá, fue avergonzado y recibió muchas ofensas; sin embargo, él supo quedarse callado y no hizo algún pleito con ellos.

Es por eso que Pinejás sí recibió todos esos años de tanta gente que murió en el desierto y, como sabemos, hoy Pinejás es Eliahu Hanabí, que nunca murió y hasta en nuestros días se presenta en cada Brit Milá de Am Israel. Todo por el mérito de saber quedarse callado (Adraba 163-165.).

Saludos

