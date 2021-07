¿Shabat es masculino o femenino?

Existe una pregunta en el tema de Shabat:

Por una parte, está escrito: “Im Tashim MiShabat Ragleja… Vejibadtó” – “Si restringes (por causa) del Shabat tus pies (tus viajes) de hacer tus deseos (labores) en el día de Mi santidad, y proclamarás al Shabat (de día) de deleite, al sagrado de D-os, día honorable y lo respetarás…” (Yeshayahu 58, 13) La palabra “lo respetarás” muestra que el Shabat es masculino.

Así mismo está escrito: “Zajor Et Yom HaShabat Lekadeshó” – “Recordarás el día de Shabat para santificarlo” (Shemot 20, 8). La palabra “santificarlo” demuestra que Shabat es masculino.

Por otra parte, dice la Torá: “Bení Uben Bené Israel Ot Hi Leolam” – “Entre mí y entre los hijos de Israel, una señal es para siempre”. La palabra “una señal”, nos demuestra que Shabat es femenino.

De igual manera, decimos que Shabat es: “Shabat Malketá” – “Shabat es la reina”. Vemos que Shabat es femenino.

La pregunta es: ¿Shabat es masculino o femenino?

Contestan los Jajamim: Es sabido por todos, y es una regla en la vida, que siempre que se menciona “masculino” demuestra que es quien “influencia” y siempre que nos referimos a “femenino” es quien es influenciado. Y esto no importa si es hombre o mujer, sino depende quién influencia y/o quién es influenciado.

Aparentemente, el Shabat es “femenino” ya que el Shabat es influenciado, ya que no se puede cocinar en Shabat, sino desde antes de Shabat, y en Shabat recibimos la comida que se cocinó en Shabat. Así mismo, no se puede trabajar en Shabat, entonces, todo lo que se trabajó en la semana, lo disfrutamos en Shabat, etc. Vemos que en Shabat sólo se recibe lo que hicimos en los días de la semana. Entonces el Shabat nos demuestra que es “femenino”.

Por otra parte, pensar que el Shabat es “femenino”, es un error grave; ya que decimos cada Shabat: “Likrat Shabat Leju Venelja Ki Hi Mekor HaBerajá” – “Al encuentro del Shabat, vayan e iremos, pues ella es la fuente de las bendiciones” (Lo decimos en Lejá Dodí que la compuso Rab Shlomo Elkabetz).

Aunque lo que dice: “pues ella es la fuente de las bendiciones” se contradice, ya que dice “ella” – “parece que es influenciada”, pero realmente es quien influencia, porque es la “fuente de bendiciones”.

Vemos que por cuanto que Shabat es la fuente de todas las bendiciones, no es “femenino” sino es “masculino”, ya que es quien influencia a los demás días de la semana. Realmente el Shabat parece “femenino”, pero es “masculino” (Lejem Lefi Hataf).

Todo lo que recibimos en la semana, es por la Berajá que brota del grandioso día de Shabat.

