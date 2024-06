Métodos prácticos para perder una guerra

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Ingredientes necesarios para perder –

Desgobierno. Está comprobado que tenemos un desgobierno ideal, ministros que opinan diferente entre ellos, ministros que imponen su visión del problema por chantaje político y por sobre la opinión de otros políticos que tienen más experiencia militar.

Situación climática adversa. Un país que está defendiendo su existencia, atacado por los cuatro puntos cardinales, y que quienes se dicen amigos nos quieren imponer a toda costa que perdamos la guerra. Agreguemos a eso que la inmensa mayoría de países están en nuestra contra, apoyando medidas que nos harán perder indefectiblemente.

Fuerzas bélicas. Por un lado una lucha interna porque parte de la población no quiere integrarse al ejército, lo cual logra que el personal militar habilitado a luchar descienda en un porcentaje importante, a la vez que disminuye la moral de los combatientes.

Pertrechos. Siendo uno de los ejércitos más poderosos del planeta, estamos dependiendo de que otros países nos entreguen o no parte importante de los pertrechos imprescindibles. Y esos países pretenden imponernos sus condiciones, que nos llevan a perder la guerra.

. Siendo uno de los ejércitos más poderosos del planeta, estamos dependiendo de que otros países nos entreguen o no parte importante de los pertrechos imprescindibles. Y esos países pretenden imponernos sus condiciones, que nos llevan a perder la guerra. Agréguese a todo esto que el país está dividido por razones políticas y por el problema de los rehenes en poder del enemigo.

El famoso estratega de guerras Sun Tzu decía entre otras cosas:

“La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Donde está nuestra estrategia? Cuál es?

Conoce a tu enemigo. Descubre sus debilidades. El 7 de octubre quedó absolutamente comprobado que no conocemos sus debilidades (ni sus fortalezas).Pero ellos sí conocen las nuestras.

Abrúmalos con velocidad. Pega primero. Ellos pegaron primero, perdimos el primer round, y ahora la comparsa Biden-Blinken no nos quiere dejar pegar.

Controla la dinámica. Cambia el campo de batalla. Biden-Blinken no nos permiten hacerlo a nuestro modo.

Pega donde duele. Mi sistema de GPS-WASE me señala Teherán. Cuál es la duda?

Derrótalos en el detalle. Es aplicable perfectamente en Gaza y en Líbano.

Atácalos en sus flancos. Hizbollah es mucho más vulnerable desde el mar, el Norte y Siria.

Rodéalo y aniquílalo. Aplicable perfectamente en Gaza, y también en Líbano.

Un niño de escuela comprendería los consejos de Sun Tzu que ya suman más de veinticinco siglos de antigüedad. Por qué no se aplican hoy? Quién tiene la culpa? Nuestro gobierno? La cúpula militar? Las exigencias pre-electorales de Biden y Blinken?

Quinientos años antes que Sun Tzu, ya nuestros reyes sabían cómo enfrentar un enemigo. Ya no da estrategas nuestro suelo patrio?

Dice el nombrado chino:«Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla»

Dijo Nietzsche: “En la guerra, como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca”. Precisan nuestros gobernantes saber la distancia entre nuestros aeropuertos y Teherán? En números redondos son 1.500 kilómetros. Enviar una torta clásica de shavuot al ayatollah, adornada con un smile bien sonriente, por medio de una de esas empresas aéreas que se dedican a entregar correspondencia no puede costar más que unos cientos de dólares.

Churchill, que sabía lo que decía, dejó escrito: “Nunca llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a cualquier perro que ladre.”

ESTAMOS JUSTAMENTE EN ESA ETAPA DESACONSEJADA POR CHURCHILL. QUÉ ESTAMOS ESPERANDO PARA TIRAR LA PIEDRA ADECUADA AL PERRO ADECUADO???????