Cerraron las macabiadas y México ha dejado un grato sabor de boca con actuaciones sumamente destacadas

La primera medalla se logró de manos, literalmente de sus manos, en el Tenis de Mesa con el Rabino Abraham Tobal, que para lograrlo supero a varios clasificados mundiales y jugar mas de 20 partidos con un récord impactante de victorias

Llego después el racimo de la impresionante Cecy Cohen, que seguramente, en su vuelo de regreso, tendrá que pagar sobrepeso, por tantas medallas, 9 en total

Lo mismo que Daniel Perelman, que se apuntó 7 medallas, 4 de ellas de Oro

Destacar que tanto Daniel como Cecy lograron medallas en pruebas tan diferentes como Aguas Abiertas, 200 Libres, 500 espalda, mariposa, lo que habla de la gran versatilidad e increíble calidad de estos nadadores

mas fotos en las galerias https://diariojudio.com/galeria-de-fotos/

Mientras el Futsal empezaba a apuntarse victorias, tanto en la Open, la +35 y la +55 levantando grandes esperanzas de medallas y que ademas dejo un MVP mexicano

La abierta de Softbol dio grandes encuentros, vino de atrás de muchos de ellos y se colocó en el camino de la gran final

el Futbol con los U16 y la +55 también daba grandes alegrías y se preparaban para las finales

Esos dias nos alegramos con las medallas de Karate con Moisés Salame, Andrea Levy y Cecy Salame que dieron excelentes exhibiciones, lo que demuestra el alto nivel de este deporte en el CDI

Tenis, Padel en todas las categorías lograban victorias al igual que el Voleybol de Playa

El equipo de equitación pasaba las diferentes etapas y el golf apuntaba a grandes cosas

Pero si de grandes exitos tenemos que hablar, que decir de la enorme, enorme por lo que representa ser la Maccabi Woman, nos referimos a Lynda Zirdok que ademas de ganar, la nada fácil competencia, se adjudicó la plata en cada diferente prueba, Medio Maraton, Aguas abiertas y triatlon. Si ser buena en una disciplina es difícil, imagínense los’que es la mejor en todas

Esos dias la delegación brinco de emoción cuando a falta de 15 segundo el equipo de Futsal Abierta empato con la poderosa escuadra Argentina, y no solo empato, sino que lo hizo viniendo de atrás de un 4 a 1 a solo 6 minutos del final

O la remontada o remontadas de la Categoría Abierta de Softbol

La gimnasia tanto artística como rítmica mostró que son muy superiores a las del resto de los países

Esos dias también levantaron los jovenes del futsal, asi como el resto de los equipos de Futbol y el de Slowpitch masters que nos trajeron triunfos y alegrias a todos los que los siguen

Se acercaban los dias finales, donde la emoción estaba a 1000 con varias semifinales y la oportunidad de pelear por las medallas en especial las de Oro

Llego aguas abiertas donde ya comentamos de la gran labor de Cecy, Daniel, Lynda, pero hay que destacar a Aaron Gancz que se llevo oro en la juvenil y a Aaron Livovsky con su bronce

Aaron Pier se consagraba en el Golf quedándose con la Plata, Arturo Kam lograba el Oro en Tenis de la categoría abierta

Y claro, un líder del tenis por muchos años, veterano de 1000 o 2000 batallas, Jorge Berman que, con grandes partidos, por supuesto gano el Oro en su categoría individual y se quedó con la plata en Dobles

El equipo de equitación confirmo su buen paso y culmino sus excelentes participaciones, colgándose la medalla de Bronce, lo mismo que el Karate, que se quedo con la Bronce por equipo, refrendando otra vez su calidad

En Futbol la U16 dio un juegazo y llevo su partido hasta los penales, donde uno fue la diferencia de haberse quedado con el bronce, pero su gran esfuerzo y calidad nos muestran que en próximas macabiadas tendremos aun mejores resultados

Futsal Abierta cayó en Semifinales contra el durisimo equipo de Israel y después fueron sorprendidos por Inglaterra, pero nos queda en la memoria su dedicación , la calidad de cada uno de sus elementos y también como conjunto

El Futbol +55 sufrió después de calificar invicto y en primer lugar de su grupo, sufrió su primera derrota y se alejó de la medalla, pero el esfuerzo ahí queda como ejemplo para todos los más jóvenes

En Futsal +35 en un trepidante juego y a unos segundo de terminar, aprovecharon la situación, anotaron en el tiempo extra y se quedaron con una muy merecida medalla de Bronce

Llegaba el cierre, la emoción estaba al tope, 2 finales al mismo tiempo, por un lado el Softbol, el equipo sensación dentro y por supuesto claro está Fuera de la cancha, el que anima a toda la delegación y a toda la macabiada, que pone a bailar a todos, que había logrado recuperarse y en gran manera calificarse a este juego, pasando por encima de equipos como Estados Unidos y Canada

El juego empezó bien se fueron arriba rápidamente, pero el equipo de Israel es por demás fuerte (como toda la delegación y como país anfitrión con muchas ventajas) y pudo dar la vuelta dándole al equipo Mexicano una importante y valiosa medalla de Plata

Felicidades a @mcarrillor moises carrillo, @salame23 carlos salame , @alfybasila Alfredo basila , @ipenhas isaac penhas , @dedid david edid , @jorgelisker jorge lisker , @pencha13 Alfonso haber , @eduardoachark eduardo achar , @markschejtman mark schejtman, @arturocherno arturo Chernovetzky, @alejandroefter alejandro efter , @salomon_esq salomon esquenazi, @palomblog jacobo palombo, @siliceoa alberto siliceo, @daniel.dantus daniel dantus, @softball.mexico

En otro lado del Pais se desarrollaba otra vibrante final, México Israel Futsal +45, cerradísimo juego, jugadas de gol y grandes atajadas de los arqueros, El partido en tiempo regular termino en empate, durante el primer tiempo extra el estadio estallo con el gol de México, hasta muchos Israelies lo festejaban, pero vino el empate y los fatídicos penales

La labor del equipo de México estaba hecha, llegaron a la final, dejaron fuera a los Argentinos, que dominan este deporte, pasaron sobre casi todos los rivales, no se amedrentaron contra ningún equipo, al contrario, se ganaron el respeto de todos, lograron lo que otros no imaginaban podrían lograr, se superaron partido a partido, hicieron un gran grupo, con fantasticos jugadores: Wicho Luis Kleyman, Marcelo Chelo Trepman, Isaac Metta, Shlomo Gal Or, los Berko Aby y Mordi, Abraham Cherem, el Goleador Carlos Kiviat, el poeta Marcos Green, Sebatian Peta Liberman, Aby Frydman, el incansable Paul Kupersmit dirigidos por un gran técnico y ser humano Eyal Baron, pelearon cada pelota, cada rincón de la cancha cada segundo del partido y eso que son cronometrados y ahora quedaba todo en 5 tiros.

Israel corrió con más puntería y México logro una medalla de plata pero definitivamente con sabor y valor de Oro

Y como la punta de la Corona, vino el gran reconocimiento, el jugador mas valioso de un torneo, el MVP, fue ni mas ni menos para un crack de la porteria, un caballero en todos los sentidos un sr portero, que decir portero, PORTERAZO, que se preparo a conciencia para esta ocasión y que se convirtio en un muro infranqueable, brindando seguridad a todo su equipo y apoyo a todos sus compañeros nos referimos a WICHO mejor conocido por algunos como Luis Kleyman. MUCHAS FELICIDADES por este reconocimiento, que no es solo a esta participación, sino a toda una carrera de grandes actuaciones bajo los 3 postes y fuera de ellos

Así culmino esta gran participación de la delegación mexicana, encabezada por Victor Goldner y Gabriel Shannon y su equipo de trabajo con Alice Bicas, Tammy Shannon, Joshua Slodownik, Aaron Livovsky, al Doctor Levin, a las asistentes, a todo el personal en México, asi como a todos los delegados, entrenadores, doctores, cuerpo médico, fisioterapeutas, al personal administrativo y cada uno de los deportistas que desde el primer día hasta el último minuto de la ceremonia de clausura pusieron muy en alto el nombre de Nuestro Pais, de México tanto dentro de las canchas, en las tribunas y por donde fuera que te encontraras a un mexicano

Nadie los olvidará en Israel y ya los esperan de regreso en 4 años, pasando primero por Argentina y quien sabe algún lugar en Europa

Para diariojudio un gusto haber vivido y compartido las emociones, haber sido invitados por el comité Organizador a todos los eventos,

Un placer poder acompañar nuevamente a estos deportistas, Agradecemos a Ilan Ajzen, Silvia Golan, Sara Stern, Nir Dor, Arie, Uri y a todos los que nos compartieron material, que nos mantuvieron informados, al os que colaboraron con nosotros y que nos permitió transmitir y llevar las emociones que día a día se vivían con México y otros países a nuestros miles de lectores

Felicidades a todos ellos, felicidades al CDI y a todos sus directivos, como siempre se mostró que México está por encima de muchos

MAzl Tov y Kol Hakavod

A continuación el cuadro completo de Medallas de México

ATLETA DEPORTE MEDALLA ESPECIALIDAD Rabino Abraham Tobal Tenis de mesa Plata Máster Lynda Zirdok Maccabi Woman Oro Open Maccabi Woman Plata Medio maratón Maccabi Woman Plata Aguas Abiertas Maccabi Woman Plata Triatlón Moisés Salame Karate Bronce Kata masculino Daniel Perelman Natación Oro 100 m. libres Natación Oro 200 m. libres Natación Oro 100 m. espalda Natación Oro 50 m. espalda Natación Plata 400 m. libres Aguas Abiertas Plata 1.5K Máster Natación Bronce 50 m. libres Cecy Cohen Natación Oro 200 m. libres Natación Oro 400 m. libres Natación Oro 200 m. espalda Natación Oro 200 M. Combinado individual Aguas Abiertas Oro 3K Open Natación Plata 100 m. mariposa Natación Bronce 50 m. libres Natación Bronce 100 m. libres Natación Bronce 50 m. pecho Aron Gancz Aguas Abiertas Oro 3K Juvenil Aarón Livovsky Aguas Abiertas Bronce 3K Máster Andrea Levy Karate Plata Kata individual Cecy Salame Karate Bronce Kata individual Aarón Pier Golf Plata Máster Arturo Kam Tenis Oro Open Singles Jorge Berman Tenis Oro Máster Singles Jorge Berman Tenis Plata Dobles Equipo de Karate Karate Juvenil Bronce Por equipos Equipo de Equitación Equitación Bronce Por equipos Equipo de Futsal Futsal Bronce Futsal +35 Equipo de Futsal Futsal Plata Futsal +45 Equipo de Softbol Softbol Plata Open

