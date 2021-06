William Alexander McClinton, fue un Capitán Americano en la Segunda Guerra Mundial trabajando en el área de guerra química, por lo que al ser liberados los campos de concentración su trabajo fue hacer investigación en ellos.

Descubre más sobre su vida tan interesante y papel tan importante visto desde el otro lado de la historia, los liberadores en boca de su nieta Rhonda Bohl Leon, quien será la voz de su abuelo y que nunca se olvide su historia. Todo esto en una entrevista en vivo en ZOOM este sábado 12 de junio a las 12 pm hora CDMX.

¡Diario Judío, el proyecto The Voice of the Silence y From the Dephts Español te invitan!

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

INFORMACIÓN DE INGRESO A LA REUNIÓN DE ZOOM EN LA IMÁGEN POR SEGURIDAD.

OTRAS ZONAS HORARIAS:

CDMX / COL / PER 12:00 PM

ES / ECUADOR / C. AMÉRICA 11:00 AM

ARG / UR 14:00 PM

CH / PAR / EDT 13:00 PM

PDT 10:00 AM

CET 19:00 PM

IDT 20:00 PM