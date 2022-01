Como niño en Japón en las décadas de 1950 y 1960, Nobuki Sugihara nunca supo que su padre había salvado miles de vidas. Pocos lo hicieron. Su padre, Chiune Sugihara, era un comerciante que vivía en un pequeño pueblo costero a unas 34 millas al sur de Tokio. Cuando no estaba en viajes de negocios a Moscú, entrenaba a su hijo pequeño en matemáticas e inglés. Preparó el desayuno, untando mantequilla sobre la tostada tan finamente que “nadie podía competir”.

Su hijo no tenía idea de que su padre salvó a 6000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante seis semanas en el verano de 1940, mientras se desempeñaba como diplomático en Lituania , Chiune Sugihara desafió las órdenes de sus jefes en Tokio y emitió varios miles de visas para que refugiados judíos viajaran a Japón.

Incluso cuando un diplomático israelí se puso en contacto con la familia en 1969, el joven Sugihara no se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho su padre. “Nunca pensamos que sobrevivieron tantos sobrevivientes, porque mi padre nunca habló como si [fuera] un acto heroico. No estábamos emocionados”, dijo Nobuki Sugihara al Observer en su casa en Amberes.

Ahora la vida y el legado de su padre se celebrarán en Lituania, 80 años después de que emitiera “visados ​​de por vida” a los refugiados que buscaban su ayuda. El gobierno de Lituania ha declarado 2020 “ el año de Chiune Sugihara ”: un programa oficial promete una exposición de fotografías en el parlamento de Lituania, así como conciertos, conferencias, películas, sellos postales y un monumento erigido en Kaunas, la antigua capital de Lituania, donde Sugihara fue publicado en 1939. Todo es parte de la creciente conmemoración de Sugihara, quien en 1984, dos años antes de morir, fue declarado "justo entre las naciones" por Yad Vashem , la organización estatal israelí que conmemora el Holocausto.

Chiune Sugihara fue enviado a Kaunas en el otoño de 1939 para abrir un consulado, poco después de que los tanques nazis llegaran a la vecina Polonia. A primera vista, era un puesto curioso para el prometedor diplomático que, al dejar en blanco un examen de ingreso a la facultad de medicina, había desafiado el deseo de su padre de que se convirtiera en médico. No había japoneses registrados viviendo en el país, a miles de kilómetros del Pacífico. Pero Kaunas era un lugar ideal para que Japón controlara a su aliado, la Alemania nazi, de quien sospechaba que había hecho un pacto secreto con Joseph Stalin, además de planear una invasión de la Unión Soviética. Ambas sospechas fueron confirmadas por los contactos de Sugihara con espías polacos y el reconocimiento de los movimientos de tropas nazis, a veces realizado bajo la apariencia de un picnic.

Lituania sufriría una doble ocupación por parte de la Unión Soviética y la Alemania nazi. Pero durante casi 10 meses al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Kaunas fue la capital libre de la Lituania independiente, "una Casablanca del norte", un semillero de espías, así como un refugio de corta duración para los refugiados que huían de los soviéticos y los nazis ocupantes.



Refugiados judíos haciendo cola para obtener visas de tránsito en el consulado japonés en Kaunas, julio de 1940. Fotografía: Nobuki Sugihara

Enviado a Lituania para recopilar información, Sugihara probablemente no había hecho arreglos para las decenas de refugiados que llegaron a sus puertas en 1940. Después de que la Unión Soviética invadiera Lituania el 15 de junio, los refugiados acudieron en masa al modesto consulado japonés de dos pisos que también albergaba a Sugihara, su esposa Yukiko, sus dos niños pequeños y un recién nacido. Muchos eran judíos polacos, que habían llegado sólo unos meses antes, después de la invasión soviética de Polonia. Ahora buscaban una segunda vía de escape.

Sugihara buscó instrucciones de su Ministerio de Relaciones Exteriores en Tokio. Le dijeron que no emitiera visas a nadie que no tuviera los documentos adecuados, descartando a casi todos los que estaban en la cola. Al hacer otra solicitud a Tokio, se le dijo que no volviera a preguntar. Decidió emitir visas de todos modos. Durante seis semanas en julio y agosto, trabajó 18 horas al día y, finalmente, emitió a mano 2139 visas de tránsito, un récord que solo se descubrió años después en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

“Empezó al principio [con] 10 o 20 personas”, recuerda su hijo, Nobuki, un comerciante de diamantes jubilado, que ahora tiene 70 años. no podía parar. Si te preguntaron con esa cara, no puedes negarte”. Su padre, que murió en 1986, nunca explicó en detalle por qué actuó de esa manera: “Le pregunté a mi padre y me dijo: 'Simplemente me compadecí de ellos'. Solo una palabra. No hay una gran razón.

La historia de Sugihara es “una especie de luz brillante” para Lituania, dice Simonas Strelcovas, un historiador que ha escrito un libro sobre el diplomático japonés y los refugiados que huyeron a Lituania. Encontró el hecho pasado por alto de que muchos de los judíos polacos estaban huyendo de la represión soviética en lugar del Holocausto , que aún no había comenzado.

Destaca que estos refugiados sobrevivieron gracias a las acciones de Sugihara, combinadas con la apertura del gobierno lituano a los refugiados hasta la invasión soviética en junio de 1940. Es un registro que contrasta con la participación posterior de algunos lituanos en el asesinato de judíos, documentado por la Universidad de Yale. historiador, Timothy Snyder. “Esos refugiados vivieron sin ningún problema desde el otoño de 1939 hasta el verano de 1940 gracias al estado lituano”, dijo Strelcovas. “Necesitamos tanto la historia de Sugihara como Japón necesita a Sugihara hoy”.

Las visas que salvaron la vida de Sugihara fueron solo una parte del rastro en papel. Un empresario holandés convertido en diplomático, Jan Zwartendijk, entregó a muchos refugiados polacos visas de destino final a la colonia holandesa de Curazao en el Caribe. Otro jugador olvidado fue Stalin.

Sugihara, que hablaba ruso con fluidez, tuvo que negociar con Moscú para garantizar que los refugiados judíos tuvieran un paso seguro a través de la Unión Soviética, así como el derecho a salir de Vladivostok hacia Japón. La promesa de divisas obtenidas de la venta de los documentos de viaje de los refugiados ayudó al Politburó a tomar su decisión en julio de 1940. Stalin firmó la orden que aprobaba el tránsito de los refugiados, que según el documento soviético incluía a maestros y estudiantes religiosos judíos ( yeshivá ), vendedores, abogados y otras profesiones liberales.

Si bien estos jugadores a menudo quedan fuera de la historia de Sugihara, se han entretejido otros adornos al estilo de Hollywood. A menudo se repite la afirmación de que la esposa de Sugihara, Yukiko, masajeaba diariamente las manos de su esposo, desgastadas después de escribir cientos de visas. Su hijo menor pone en duda este detalle romántico, señalando que su madre y sus hermanos mayores ya vivían en un hotel cercano por su seguridad. En otra historia, Sugihara arroja documentos de visa en blanco por la ventana del tren cuando salió de Kaunas por última vez, un detalle que su hijo dijo que "no era cierto en absoluto", y señaló que la estación habría estado llena de soldados soviéticos. Es posible que Sugihara haya escrito subrepticiamente algunas visas finales para las personas en la plataforma. “No había ninguna posibilidad de que tirara algo del tren”, dijo su hijo.

Más allá del récord de 2139 nombres que Sugihara presentó tardíamente en Tokio meses después de emitir las visas, no hay certeza sobre cuántas vidas se salvaron. La estimación de 6.000 proviene de suponer que cada titular de una visa de tránsito viajó con otras dos personas, una esposa y un hijo. Otros investigadores han sugerido que se salvaron 10.000 personas.

En una carta sin fecha a un académico polaco escrita después de la guerra, Sugihara dijo que 3500 personas podrían haberse beneficiado de sus visas. “Los números reales nadie los conoce”, dijo su hijo.