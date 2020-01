Diario Judío México - Las próximas elecciones en Israel, el 2 de marzo, la tercera en el termino de un año en el cual en la practica el gobierno es un gobierno de transición, el parlamento no trabaja, aunque los parlamentarios cobran sus sueldos nos podemos preguntar para que necesitamos un poder central. No resido en Israel 6 años y sin embargo votaré en dos de las tres elecciones. Estuve en la anterior por unos tramites emergentes del mal trato que hace el estado a sus ciudadanos y estaré en la próxima por el buen trato que doy a mis nietos, ya que uno cumple 13. También viaje para los 13 del anterior.

Mi serie mi sionismo y yo finalizó en el año 2010, su ultimo capitulo era el 18 (1). El capitulo 17 finalizaba con mi visita a Gaza del año 2000 y la intifada que comenzó en octubre del año 2010. El capitulo 18, comenzaba con el atentado del Dolfinario en mayo del año 2001 y el atentado del hotel Park de marzo del año 2002. Nada mas para ese decenio y la nota finalizó con un poema que mostraba la realidad de Israel.

Ya me cansé de pedirle

y me aburrí de rogarle.

Copio de aquella canción

llorando a esta nación.

Este pueblo ya está sordo,

casi totalmente mudo.

Un pueblo que ha engordado

está tan enceguecido.

De nada tiene noción

y ya no siente emoción.

Nada le inmuta o molesta

todo tiene la respuesta.

Ya no hay manifestaciones

pues las grandes decisiones

las toman en democracia

dioses de la teocracia.

nadie eleva una protesta

pues la ligará en la testa

Ejemplo en educación

magos en innovación.

De un estado socialista

es el más capitalista.

Quedan aún del Holocausto

viven pobres y con susto.

Por un muerto se hacía todo

por un vivo se hacía un mundo

Shalit, joven prisionero

de la nueva era es pionero

No faltan gobiernos nuevos

gobiernan sin el par de huevos.

Yossi May 5-12-2010

En enero del año 2015 al año de haber abandonado Israel publiqué una actualización, capitulo 19 (2) en la que me refería a las razones para emigrar

Enfoco mi atención a 4 elementos principales para mí.

Económico Político Social Familia

No dejé de ser sionista, pero ¿qué es un sionista hoy? Según la versión oficial actual verdaderos sionistas son los que acomodan la osamenta en los territorios palestinos.

Me resulta deprimente pensar que en la práctica no tengo nada para escribir desde el año 2000, cuando visité Gaza y veía un país, Palestina, en construcción en el marco del proceso de paz. Ahora estamos en el año 2020 comienzo de otro decenio y en primer lugar me pregunto, ¿podré escribir en el 2030? Tendré 80 años, ¿estaré vivo?

Ahora, enero 2020 me organizaré con una nueva serie que posiblemente ya no lleve este nombre sino Netanyahu y yo: 30 años de convivencia. pero esa serie comenzaría en el año 1991, cuando él era viceministro de Relaciones Exteriores de Israel y acompañó al primer ministro Shamir cuando era claro que se oponían a las conversaciones que se llevarían a cabo en Madrid. Ambos tenemos 70 hoy en día y soy 4 meses mayor que él. Espero que cuando termine la serie, pueda incluir la foto del día que entre a la cárcel.

Creo que fue en el año 1976 que me llama un cliente, mi primer cliente en realidad el Abogado H.Z Weigal para decirme que se había publicado mi carta a la redacción del periódico Aharetz. En esa carta yo felicitaba a dos jóvenes miembros del parlamento, elegidos en 1973, por su actividad contra la corrupción. Sarid murió limpió en el año 2015 y Olmert con los años tuvo que renunciar a su cargo de primer ministro para enfrentarse a los cargos por corrupción y el juicio lo llevó a la cárcel. El deterioro de Israel es que Netanyahu no solo que no renuncia, sino que tiene el apoyo de la mayoría de los miembros del parlamento y supuestamente del pueblo para continuar.

La serie no tendrá nada nuevo, seguramente me dedicaré a leer correos y notas mías y las incluiré en la nueva serie que comienzan con un actual primer ministro y terminará, espero, cuando sea ex primer ministro y nuevo residente de la cárcel. ¡¡¡Seguramente habrá muchos que gritaran, es inocente!!!

En mi correo figura el termino Netanyahu 1363 veces y la primera es del año 2006 en el cual se menciona el documento del año 1996 sobre la ruptura limpia, un estudio escrito a pedido de Netanyahu donde se promovía, desestabilizar la región (3)

Como escribe mi amigo Horacio en un comentario del Facebook y copio tal:

Julio !!, el devenir de los sucesos en Israel no está aislado de lo que sucede en el resto de este planeta. No solo en Europa la gente festejarlo consumo, dándole características de credo. Fíjate donde vos vivís lo que sucede, los asesinatos de líderes populares, la corrupción y el enfrentamiento con las políticas populares, de la mano del mismo socio que tiene Israel. La falta de alternativa es universal y la globalización, junto a un capitalismo especulativo, parecería que le dan la razón a quien escribió El fin de la historia y el último Hombre, Francis Fukuyama, aunque se ha arrepentido, en otros escritos, el capital no , todo lo contrario.

¿Que nos queda? Seguir viviendo.