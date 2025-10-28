Mientras los escritores judíos se enfrentan a boicots y prejuicios, una nueva iniciativa pretende impulsar sus libros

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Para los autores judíos e israelíes, y para quienes disfrutan de sus libros, la industria editorial ha sido un lugar decididamente deprimente en los últimos dos años.

Una hoja de cálculo titulada “¿Es tu autor favorito sionista?” se viralizó en redes sociales e instó a los lectores a boicotear a los llamados autores “sionistas”, una etiqueta que se extendía incluso a algunos que simplemente se dirigían al público judío. La revista literaria Guernica se retractó de un ensayo de un autor israelí en respuesta a las protestas de su personal. LitHub, el principal sitio de noticias dedicado a la industria editorial, ha adoptado una postura estridentemente antiisraelí desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de hace dos años. “Ha surgido una prueba de fuego en amplios sectores del mundo literario que excluye a los judíos de la participación plena a menos que denuncien a Israel”, escribió el autor Jamie Kirchick en The New York Times el año pasado.

Una nueva iniciativa del Consejo del Libro Judío, una organización sin fines de lucro con 100 años de antigüedad dedicada a promover la literatura judía, busca contrarrestar el torrente de malas noticias para los escritores judíos. Este mes, JBC presentó Nu Reads, un servicio de suscripción que entregará libros judíos seleccionados a sus suscriptores bimestralmente. El primer libro, “Feliz Año Nuevo”, de la autora israelí Maya Arad, ya se envió a los primeros suscriptores de Nu Reads.

“Hay un entusiasmo en nuestra comunidad en toda la industria”, declaró la directora ejecutiva de JBC, Naomi Firestone-Teeter, a Jewish Insider en una entrevista este mes. “Si nos importa la literatura judía y nos importan estos autores e ideas, necesitamos comprar estos libros. Necesitamos invertir en ellos y apoyarlos”.

Los servicios de suscripción de libros seleccionados han ganado popularidad en los últimos años. En 2016, se lanzó un renovado Club del Libro del Mes, un homenaje a la marca omnipresente de las décadas de 1950 y 1960 que ayudaba a los lectores curiosos a encontrar nuevos títulos. La nueva versión cuenta con 400.000 miembros, según se informa. Más de 230.000 familias judías en EE. UU. y Canadá reciben libros infantiles cada mes a través de PJ Library, un programa inspirado en la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton. PJ Library, que ha transformado la experiencia de los jóvenes judíos con los libros judíos en sus dos décadas de existencia, fue la inspiración para JBC.

“En broma, comenté que me gustaría que hubiera una Biblioteca PJ para adultos”, dijo Tova Mirvis, autora de cinco libros y escritora residente de Nu Reads, quien ayuda a seleccionar los libros. “Era solo una idea y empecé a darle vueltas. Dediqué mucho tiempo a reflexionar sobre mi propia experiencia leyendo libros judíos y cómo mi amor por la ficción judía ha moldeado mi identidad como persona y como escritora”.

A diferencia de PJ Library, Nu Reads no es un proyecto benéfico. Invita a los consumidores a elegir gastar su dinero en ejemplares de tapa dura de nuevos libros judíos. La tarifa inicial de suscripción de $154 incluye seis libros entregados a lo largo de un año, además de invitaciones a reuniones comunitarias y charlas con autores. Cientos de personas se han suscrito en las dos semanas transcurridas desde el anuncio de Nu Reads.

En un momento en que los escritores judíos se enfrentan a crecientes desafíos en la industria editorial, JBC espera que Nu Reads promueva el poder adquisitivo de los lectores judíos para recordar a las editoriales que los libros judíos son una buena inversión, porque la publicación es, en última instancia, un negocio.

“Es mucho más difícil publicar porque hay menos medios. Hay menos lugares donde reseñan libros. Tenemos muchas otras distracciones además de leer libros. Hay menos librerías; creo que todas estas son las razones por las que el mundo literario se ha reducido, y por supuesto, eso también afecta a los escritores judíos”, declaró Mirvis a JI.

Mirvis espera que Nu Reads sirva como un recordatorio para el mundo literario, las editoriales y los editores, de que hay muchas personas dentro de la comunidad judía que aman estos libros. Creo que es una forma de motivar a los lectores a decir: “Quiero leer a la próxima generación de estos escritores”.

A principios de 2024, JBC creó un recurso en línea para que escritores judíos y profesionales de la industria editorial denunciaran casos de antisemitismo que hubieran experimentado. La organización, conocida por presentar los Premios Nacionales del Libro Judío anuales, también lanzó un grupo de apoyo virtual para judíos en el mundo literario que aún se reúne periódicamente.

“Esta es una industria muy competitiva”, declaró Naomi Firestone-Teeter, directora ejecutiva de JBC. “Estamos manteniendo todo esto unido para intentar no ser sensacionalistas, pero al mismo tiempo, estas son preocupaciones reales y válidas”.

Hasta ahora, JBC ha recibido más de 400 informes de antisemitismo, con ejemplos que incluyen acoso y abuso digital, estudiantes expulsados ​​de revistas literarias debido a sus opiniones sobre Israel y escritores a quienes los editores o vendedores les piden que hablen de su judaísmo solo de una manera particular.

Aun así, casi siempre es imposible atribuir una decisión en el mundo literario exclusivamente a motivos antisemitas. Un libro puede ser descartado por una editorial debido a la actitud del autor hacia Israel o los temas judíos que retrata. Pero también podría ser descartado por una infinidad de razones: poca demanda, menos libros publicados en general o simplemente por no ser muy bueno.

La segunda selección de Nu Reads es Boy From the North Country de Sam Sussman, una novela sobre un niño del norte del estado de Nueva York que crece con la persistente sensación de ser hijo ilegítimo de Bob Dylan. (El libro se basa en la propia vida de Sussman, y un vistazo a una foto del autor revela un parecido más que aceptable con el ícono popular).

De niño en el valle del Hudson, lejos de otros judíos, Sussman tuvo encuentros formativos con historias de escritores judíos como Chaim Potok, Philip Roth y Tony Kushner. Cuando se mudó a la ciudad de Nueva York, los eventos literarios judíos fueron su forma de conectar con la comunidad judía.

“Tenemos un control limitado sobre cómo el mundo entero recibe la literatura judía”, declaró el autor Sam Sussman a JI. “Pero creo que es muy importante que, dentro del mundo judío, estemos abiertos a historias de judíos de todos los orígenes y con todas las perspectivas políticas y culturales”.

“Crecí en una parte del mundo donde no había una cantidad significativa de judíos, y la literatura fue una forma muy importante para mí de conectar con un sentido más amplio de comunidad judía”, declaró Sussman a JI.

Sussman no ha experimentado el tipo de rechazo ni estigmatización que otros escritores judíos han reportado desde el 7 de octubre. En cambio, instó a los lectores judíos a pensar en cómo garantizar que se cuente y respete la diversidad de voces e historias judías.

“Tenemos un control limitado sobre cómo el mundo recibe la literatura judía”, declaró Sussman a JI. “Pero creo que es muy importante que, dentro del mundo judío, estemos abiertos a historias de judíos de todos los orígenes y con todas las perspectivas políticas y culturales”.

La historia de Sussman, y la creciente aclamación positiva de su primera novela, nos recuerda que, a pesar del constante goteo de titulares negativos para los autores judíos, el mundo literario —una industria que autores e intelectuales judíos ayudaron a forjar durante décadas— no es un monolito, y la historia de la literatura judía estadounidense aún no ha llegado a su fin.

“¿Cómo respondemos a las necesidades urgentes de nuestra comunidad, las concientizamos y creamos documentación escrita sobre ellas, pero también, cómo encontramos maneras de celebrar realmente nuestro judaísmo y que eso nos impulse hacia adelante?” preguntó Firestone-Teeter. «La capacidad de sostener todas estas cosas a la vez es increíblemente inspiradora».