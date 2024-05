Migración de judíos marroquíes a Israel en el siglo XX

El Dr. Mohamed Chtatou es profesor en la Universidad de Mohammed V en Rabat. Actualmente es analista político de los medios de comunicación marroquíes, sauditas y británicos sobre política y cultura en el Medio Oriente y el Islam, y enseña aprendizaje basado en la comunidad y estudios amazigh a estudiantes estadounidenses en Amideast / Marruecos en Rabat. Nació en la aldea amazigh de Ajdir. al norte de Taza, en una prisión colonial francesa en 1952 porque sus padres eran oficiales del Ejército de Liberación que luchaban por la independencia de Marruecos. Se graduó de la Universidad Mohammed V en estudios de inglés con honores en 1976 y luego se fue a Inglaterra donde realizó un Diploma General en 1977 en lingüística teórica en el University College de Londres. En 1980 obtuvo un MPhil de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos –SOAS- de la Universidad de Londres en Estudios Amazigh, y en 1982 un doctorado en lengua y antropología amazigh. De 1983 a 1987 trabajó para Peace Corps Morocco como coordinador de idiomas y cultura intercultural y director de proyectos. Se desempeñó varias veces como profesor interportuario en política y cultura de Medio Oriente con el programa Semester at Sea de la Universidad de Pittsburgh. En 1987, se unió a la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura –ISESCO- donde trabajó hasta 2013 como especialista del programa y luego como director en la Dirección de Educación (trabajó en alfabetización funcional, empoderamiento de las mujeres, planificación educativa, diseño curricular, formación de docentes, educación de mujeres y niñas rurales, educación especial, educación superior, etc., la Dirección de Cultura (trabajó en el diálogo de culturas, el diálogo interreligioso, las mujeres en el desarrollo, la producción cultural, etc.) y la Dirección de Cultura. Relaciones externas y cooperación (trabajó en cooperación con agencias de la ONU, UNESCO, Alianza de Civilizaciones, OMS, FAO, UNFPA, etc.). Dio una conferencia en educación en la Universidad Mohammed V desde 1984. Ha realizado más de 200 capacitaciones en educación, alfabetización, empoderamiento, cultura y desarrollo en África, Asia, Europa y las Américas. Ha publicado varios libros sobre lengua y cultura y más de 60 artículos en árabe, francés, inglés y español en sus áreas de especialización.