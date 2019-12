Diario Judío México - ¿Cuándo nació tu amor por escribir libros?

Surgió porque me di cuenta de que la gente no entendía el concepto de participación ciudadana. Me percaté que había que explicar los conceptos esenciales, así surgió mi primer libro: El manual del poder ciudadano, que habla de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos.

¿Cómo describirías al ciudadano ideal?

Es aquel que respeta las reglas de convivencia, así de simple. Eso es lo que no tenemos.

Para lograrlo, ¿tendríamos que tener un gobierno ideal?

Sí, uno que respete las reglas. Lo que pasa es que a veces el gobierno no las respeta, y entonces el ciudadano despierta y vemos los fenómenos que suceden hoy en todo el mundo.

Para ti, ¿este es un gobierno despierto?

Para mí el que está despierto es el Presidente. Con él debe despertar, en sintonía, su equipo.

¿Crees que como ciudadanos nos hace falta estar en sintonía con el Presidente?

Como nación nos hace falta estar en sintonía con nuestro país.

¿Por qué decidiste escribir El ciudadano republicano y la Cuarta Transformación?

Para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo en el país. Porque como no entienden, hay rechazo, hay muchos conceptos sin comprender. Por ejemplo, república fraterna, república amorosa, términos como austeridad republicana, el cual era utilizado por Montesquieu. Mucha gente cree que es un improvisado que está inventando términos e ideas o que son ocurrencias, pero no es así, tienen un trasfondo.

AMLO dice que la corrupción es el enemigo del ciudadano, el cáncer. Cicerón lo expresó hace cientos de años, ¿qué piensas, crees que las medidas tomadas la están combatiendo?

Sí, la corrupción es el cáncer de la sociedad, pero yo le añadiría una más: la impunidad. Para mí es una serpiente de dos cabezas: corrupción e impunidad.

Hablas sobre el problema del déficit de los ciudadanos, ¿cuál es la diferencia entre ciudadano y habitante?

El ciudadano es el que respeta las reglas de convivencia, aquel que no las respeta no es ciudadano. El artículo 34 dice: “Son ciudadanos los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir”. Es así de simple y sencillo. El problema de México es que hay más habitantes que ciudadanos.

La escuela es el medio para brindar conocimiento e impulsar el desarrollo, pero la formación del ciudadano comienza en casa, ¿con educación cívica se forma a ciudadanos virtuosos?

Sí, 100 por ciento. Más que castigos, más educación.

Haces una interpretación descriptiva del Presidente para entender quién es, cuéntanos…

Es un ciudadano republicano astuto, inteligente, sensible y que ha estado años luchando contra todas las fuerzas: empresariales, judiciales y económicas. Ha escrito 18 libros, de hecho, yo lo conocí por ellos. Yo le he dicho que lo que él llama pueblo, yo lo llamo ciudadanos. Hablamos de lo mismo. Los dos coincidimos en que hay que empoderar.

¿Por qué fue su momento para ser Presidente?

Se dieron todos los supuestos para que fuera. Hubo gran corrupción el sexenio pasado y este candidato enarboló el ataque a la corrupción.

¿Qué opinas sobre los términos fifí o chairo?

Yo en el libro parto sobre una categoría: ciudadano republicano. En México no debe haber división de categorías. Creo que se ha dado cuenta y lo ha dejado de hacer, revierte con una etapa de llamarlos: conservadores. Creo que debe haber una sintonía de que todos somos ciudadanos.

Dicen que eres defensor de AMLO…

Sí. Hay gente que no me quiere entrevistar por eso, también algunas tiendas tardaron en decidir si vendían mis libros o no.

¿Quién escribe tu prólogo?

Marcos Fastlicht. Por dos motivos lo escribió: uno, porque es un gran ser humano, siempre cercano al Presidente, y el otro es por gratitud, porque fue quien le llevó mi primer libro a AMLO.

¿De qué trata tu próximo libro?

Es sobre los pitagóricos y la inteligencia artificial. Los pitagóricos eran filósofos griegos matemáticos, Pitágoras fue el primer filósofo matemático. Yo planteo que en la actualidad hay pitagóricos, por ejemplo, los fundadores de Google, porque están cambiando la forma de convivir. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, es otro, cambió la forma de convivir en el mundo.

MÁS SOBRE ULRICH

Filosofía:

“Conócete a ti mismo”. Aforismo griego

“Medito todos los días. Soy católico y muy respetuoso”.

“También soy espiritual. Hago yoga, me gusta estudiar la Kabalah.”

