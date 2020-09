Diario Judío México - Todos pasamos momentos

de los buenos y los otros

nos toca a todos nosotros

a veces brisas, a veces tormentos

Momentos

Cuando nos enamoramos

¡Bello lindo sentimiento!

por las nubes, caminamos

aunque truene no lo siento

al mundo todo desafiamos

Momentos

Hay también momentos

los que nos toca pasar

y tenemos que sobrellevar

¿morir es un mandamiento?

familiares amigos que ya no están

¡por el cielo seguro pasearan!

Momentos

es la ley de la vida-

¡Así como vienen tomarlas!

las cosas malas aguantarlas

lo que el momento decida

Momentos

Momentos no vienen elegidos

y menos a nuestros pedidos

en cualquier momento ocurrir

el gozar mucho y estos encuentros sentir.

Momentos

Este es un lindo-momento-

junto a ustedes, es lo que siento

con amigos, amigas, hijos y nietos

festejando con un amigo sus primeros noventa

como paso la vida ni nos damos cuenta

un gusto estar acá que lindo se presenta

también con amigos y amigas de avivim

y nos prepararon a todos este gran festín

Momentos para festejar salud y chin chin

[email protected] Argentina

