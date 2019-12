Diario Judío México - KERES KOMER ?

No es para monsieur Zif i una koza…..

Este pashayiko de hombre ! Ken ? Edmond Cohen de Paris por seguro ! Kuando meldo lo ke eskrive me da ganas de eskrivir tambien. Ni se kualo kero eskrivir ! Komo la senyora ke le da ganas de ir al merkado o de ver las vitrinas sin saver kualo kere merkar del todo ! Esto es ! Ay mujeres ke les plaze “atakanarsen”! Nunka oyi esta palavra ma me plaze meterla ande ke seya dospues ke me la ambezi ! Espero ke la uzi djusto !

No se porke, les agrada a las personas de meldar kuentizikos, bavajadas komo yo eskrivo (a vezes!). A mi me plaze porke topo ke es divertido de meldar estas bavajadas…. Me gusta vazyar lo ke tengo en mi korasoniko i meldar dospues lo ke meti preto al blanko ! La vedra es ke no kero ezvacharme de eskrivir en mi estilo porke esto aresivyendo unos lokumikos de letras ke me enkorajan i me demandan de eskrivir mas i mas… Se demanda al ke tiene ambre “keres komer ? ”

– Keres komer ? Ayyyyy mi madre bendicha ! Solo ke me digan ke keren meldar i yo, ya esto pronta de kitar parsandatas enteras de mil i un nada !

Komo lo dize Edmond de Napoleon (por ke es fransez) yo eskrivo de la manera ke se avlava al tiempo, kon las ekspresyones i los biervos del mupak de muestras nonas ! No ay nada de literaryo en mis eskritos porke ya ay gente ke se estan okupando de esto ! Por dizir…. A vezes es difisil de entender lo ke eskriven i esto tiene mas valor ! No embarasa si topo yo, madam sharope shoronfonfon, munchos yerros seyan ortografikos seyan gramatikos ! A mi ke me sale ! Yo miro mi kamino i mis kozas ! Si empesas a dizir esto por aki i esto por aya te azes negra ! I no kero saver de azer me negra yo! La unika ves ke dishe lo ke pensava de una “sierta” koza me topi en un Gehinnam ke solo el Dio i yo savemos komo sali de aryento. Dias i noches no me abastaron para dar a entender ke el blanko es blanko i el preto es preto ! Ya se eskapo todo primero el Di-o i yo esto de muevo rizas, djugos, en alto, en basho, tresalyendome de todo i de todos !

Si me demandash a mi…. Los ijikos i ijikas ke se estan ambezando muestra lingua en las universitas vana topar muy munchos trezoros en todo lo ke no esta eskrito de manera literararia ! I no solo esto ! Se van a englenear (divertir) i les va plazer muncho

mas ke el estudyo en djudeo espanyol de la parasha x y z… Para plazer a musyu Zif i una koza, por seguro ke tenemos de menester de livros i estudyos akademikos i Baruh ha Shem no mos manka

i, mas i mas se estan eskrivyendo estos… Sanos ke esten muestra “gente de meoyo” ke los estan azyendo i estan ugrasheyondo (lazrar) dia i noche !

En un puevlo ay de todo…Vedra ! Kale de todo ! Personas seryozas, relijyozos, akademikos, rikos, proves, meoyudos i djahiles (ke no estudyaron) unos ke “saven” i otros ke “no saven” unos ke kreyen a todo lo ke les dizen i otros ke saven pensar i se demandan si es vedra lo ke oyeron, ke les plaze bushkar i meldar mas i mas…. Ke saven kompartir lo ke saven kon los otros i saven kayarsen tambien ande no kale avlar… Unos ke tienen pasensya

i otros ke no saven afilu lo ke es pasensya, gente de “oro” i otros

ke “no valen metelik” (metelik = moneda otomana de valor minimala) gente ke kreyen ke “valen muncho” i otros tan modestos ke se toman por “djoha” afilu ke son kultivados i intelijentes… Un puevlo ! Kon la mizma lingua, las mizmas kreensyas, las mizmas kostumbres i las mismas valores…. La unika koza ke los arekoje : el amor de sus puevlo !

En muestra okurensya ser judyo sefaradi i tener el dezeo ke esto kede bivo fina la fin de la fin ! Mi dulse Espanyol…. No te mueras tu !

