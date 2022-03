¿Qué necesidad tenía el autor de la nota de atacar a las escuelas israelíes laicas y declarar que son inferiores a las escuelas religiosas? Seguramente los numerosos lectores de Diario Judío saben de los serios problemas que tienen algunas de las escuelas religiosas en Israel que en muchos casos rabinos y maestros en escuelas religiosas ortodoxas [y ieshivot] abusan sexualmente de sus alumnos y alumnas, o como recién escuché en las noticias, de siete maestras jardineras en un jardín de la red [religiosa] Emuná que son enjuiciadas por maltratar a los párvulos. El caso conocido que ocurrió en Australia, atestigua que esto ocurre no sólo en Israel. No pretendo decir que estos casos ocurren SOLAMENTE en escuelas judías religiosas, sino que ocurren TAMBIÉN en ellas. Las escuelas religiosas no son MEJORES que las laicas. Aquellas en las que se imparte la enseñanza de conocimientos generales además de los religiosos [no todas lo hacen], son parte del sistema escolar israelí y tienen virtudes y defectos como todas las escuelas del sistema nacional.