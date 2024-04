El siguiente informe es ahora una oferta gratuita del Monitor de Amenaza Terrorista y Yihad (JTTM) de MEMRI. Para obtener información sobre la suscripción a JTTM, haga clic aquí.

Una mujer de Oklahoma publicó un video que muestra una visita que recibió el 29 de marzo de 2024 de varios agentes del Buró Federal de Investigaciones. Según los agentes del FBI, fueron enviados porque la mujer realizó varias publicaciones en Facebook que causaron preocupación. El vídeo de la visita rápidamente se volvió viral en Internet. En su cuenta de Facebook, una mirada a su página de Facebook muestra su respaldo a Hamás y a la yihad. La mujer escribió que la conducta de Hamás ha sido justa y compasiva, y citó el video de propaganda del grupo publicado el año pasado que mostraba la liberación de rehenes sonrientes y saludando.

Tras la visita de varios agentes del FBI el 19 de marzo, el vídeo de la mujer se volvió viral. También realizó varias publicaciones en Facebook dedicadas a la atención de los medios que ha recibido.

El perfil de Facebook de la mujer

Poco después de que el FBI la visitara, la mujer contó su versión de los hechos en Facebook. En su publicación del 19 de marzo se incluye una fotografía de uno de los agentes del FBI. La mujer escribió: «El FBI acaba de llegar a mi casa. Dijeron que Facebook les envió capturas de pantalla de publicaciones preocupantes. Me preguntaron si podían hablar conmigo. Me negué y les dije que mi abogado se comunicaría con ellos. Si me pasa algo, recuerden. No hay Dios sino Dios. Dios es justo y ama a aquellos que hablan contra el mal y defienden la verdad. No temas a nadie, sólo a Dios y al fuego del infierno. Toma de una captura de pantalla en Facebook. #PalestinaLibre».

En una publicación del 1 de abril de 2024, la mujer comentó un artículo publicado por Fox News titulado: «Agentes del FBI interrogan a una mujer por publicaciones antiisraelíes en Facebook en un video viral». A continuación, escribió: «Gracias a Fox News por la cobertura. Sin embargo, me parece inquietante que ellos y otros medios de comunicación que se aprovechan de su informe estén citando mi publicación sobre la inmundicia terrorista israelí fuera de contexto. Mi comentario continúa acerca de que el Ramadán es la fuerza de los musulmanes porque es una respuesta directa al vídeo adjunto de un terrorista israelí en la televisión estatal israelí llamando a atacar Gaza durante el mes de Ramadán…»

En otra publicación del 1 de abril, compartió una captura de pantalla de una noticia turca que informaba sobre su historia: «Incluso los medios internacionales están conmocionados por el intento de reprimir y/o intimidar a los estadounidenses para que rechacemos nuestro derecho a la libertad de expresión. ¡Oklahoma llega a Turkiye! »

El 31 de marzo, la mujer escribió: «Me siento honrada de que Dios haya permitido que yo sea el objetivo. Me siento honrada de luchar por Palestina sin importar el costo, pase lo que pase. Todas las gracias y alabanzas sean para Alá por todo».

Publicaciones en Facebook tras la visita del FBI

La mujer continuó difundiendo regularmente publicaciones críticas hacia Israel y sus partidarios en su página de Facebook, tras la visita del FBI.

El 21 de marzo escribió: «Dios destruya a Israel, a sus partidarios y a quienes los apoyan. Amén».

El 28 de marzo de 2024 realizó una publicación en Facebook en la que hablaba del uso del término «Yihad». «No dejes que nadie te haga sentir avergonzado de tu islam ni te intimide para que endulces el Islam para ‘aceptarlo’. No dejes que te obliguen a abstenerte del uso de términos islámicos como #Yihad/ #SHARIAH, etc. No eres responsable de malentendidos, malas interpretaciones ni de la propaganda falsa».

Publicaciones en Facebook que condonan a Hamás y la Yihad

Un día antes de que el FBI la visitara, la mujer escribió: «Dios proteja y ayude a todos los muyahidines en la yihad contra la ocupación extranjera del apartheid israelí y sus partidarios. Que la victoria llegue pronto».

Otro mensaje publicado el 18 de marzo se refería a la «Yihad física». Ella escribió: «Si no podemos participar en una yihad física, entonces, cada uno de nosotros, al menos, ¡DEBEMOS participar en una yihad de pluma y lengua!».

La mujer expresó su deseo de que las tropas estadounidenses involucradas en ayudar a Israel regresaran a casa en ataúdes. El 12 de enero de 2024 comentó un video que supuestamente mostraba a cientos de “tropas de élite estadounidenses” y vehículos de combate llegando a Israel. A continuación, escribió: «¿Recuerdas cuando los soldados no pudieron utilizar la defensa de seguir órdenes en los juicios de Nuremberg? Terroristas a sueldo desplegados para luchar contra hombres en chanclas para ayudar a masacrar a civiles hambrientos. Como estadounidense, rezo para que todos regresen bien embalados en cajas de madera. Amén.»

Una captura de pantalla publicada el 30 de noviembre de 2023 mostró que la cuenta de Instagram de la mujer fue prohibida permanentemente. En el post, defendió a Hamás de los críticos del grupo terrorista. Allí escribió: «Creo en la libertad de expresión y el libre flujo de información como tal, volveré. 2023… Cuando compartir clips de noticias se considera apoyar el terrorismo. Lamento que Hamás no sea lo que proyectas falsamente en ellos. Oh y curiosamente todas las plataformas de redes sociales están haciendo la misma acusación estos últimos días exactamente al mismo tiempo…”

El 29 de noviembre de 2023 compartió imágenes de varios rehenes liberados por Hamás. La mujer elogió la conducta de Hamás y se refirió al grupo terrorista como «hummus» en su publicación. «Imágenes de personas felices y saludables que regresan de vacaciones con hummus. El mundo entero está presenciando la regla de conducta justa y compasiva en el islam y ahora también ven los horrores de los ocupantes terroristas israelíes. Un lado quiere su libertad y el otro simplemente quiere quitarle todo a alguien sin importar el costo de vidas humanas… Viva la resistencia…»

En una publicación del 25 de noviembre de 2023, la mujer pareció aludir a Hamás y se refirió a ellos como muyahidines. «Alá, fortalece a los muyahidines y dales éxito en la batalla y en el más allá».