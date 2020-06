Diario Judío México - NO TODAS SON FEYAS….. NOOOO !

La moda no egziste solamente en Paris, New York, Londres i las grandes metropoles del Mundo. Oy la moda tiene un grande konkurente… La relijyon ! De murir de riza por todo el esfuerse ke las grandes markas i las famozas kazas de kustura estan azyendo para ganar los klientes ke les vienen de estos payizes “majikos” del oriente. A mi me asemeja a las mujeres aedadas ke salen kon las minijupes, i la koleta (queue de cheval) bien ariva en la kavesa kon una cinta (un ruban). Estas mujeres, mansevas lo mas, keren i eyas ser elegantes, atraktivas i azer tornar las kavesas de los hombres ma…. KOMO ? Deven estar tapadas de los pies a la kavesa pormodo de la Ley Islamika i, mas puedeser, pormodo de sus padres i maridos, pormodo de unos ermanos sanguinaryos ke las ovligan a ser enterradas bivas !

Kon todo esto, la naturaleze, lo ke D.io kijo, siempre topara un kamino para manifestarse. Komo la agua ke korre a la mar, komo la lava ke se salva de los volkanos, komo la tierra ke produize las plantas, la luvya ke kaye de las nuvlas ets…. I… D.io kijo ke la mujer seya dezeyada por el hombre kon su belleza para inchir la tierra kon sus kreaturas i poplar la planeta. Normalmente no ay hombre ke no seya atrayado por la belleza i la juventud de la mujer, i mujer ke no seya atrayada por un hombre mansevo, sano i ermozo.

Ven veremos ke las mujers son muncho mas delikadas i flakas de los hombres i los ke diktan en las famiyas i en la sosyetad, azen leyes i son los fuertes son los hombres i a eyos les konviene de tener mas una esklava ke una mujer a plenos derechos en sus deredor. Mas fasil i mas komodo ! Ke no salgan afuera i no se les avre los ojos, enkontren otros hombres, no se okupen bastante de las kreaturas, no seyan sometidas a sus esuegras ets… Nada los iva permetir de lograr esta ignominiya si no era la RELIJYON, las leyes de la Sharia, tan sin piadad i sin logika, tan difisil a akseptar por las mujeres. I… Eyas se someten pensando ke es la voluntad de Allah, por ser admettida en el Paradizo i no pekar. Leyes striktas des de siglos, de hombres kruales i lo mas ignorantes. No tienen remedyo ! Kale akseptar o ser kastigada sin piadad… fina la muerte en vezes !

I…. Esto bueno es la mueva moda en Turkia ! Las vemos en las kayes tapadas enteras kon vistidos de grandes markas, aksesuares goliendo Paris i Milano, kolores kemando los ojos i kalsados de los mas karos sin avlar de la kuantitad del oro i de las piedras presyozas ensima de eyas…. Estos son para los rikos. Las povres dezmazaladas, por seguro ke no son tan afortunadas… Kaminan a tres o a kuatro kon sus ijikas detras de sus marido tenyendo sus ijikos ! Tienen de sometersen a las konkubinas tambien sin ke les salga la boz !

Los shoferes de taxi me kontan ke estas tapadas se trokan en el koche i se transforman en mujeres de las mas avyertas. Kuando tornan a sus barios i a sus

kazas la transformasyon es el kontraryo ! Me demando para kualo es toda esta maskarada….

En Saudia las muy “rafinadas” tapadas, se meten kalsados korolados, de lustrin briyando, puntudos i kon un talon alto alto merkados en Londres normalmene kon un “halhal” (maniya para los pies) de oro i ke aze “djinghi djinghi” en kaminando si tiene brolokas ! Esto parese ke entra en los suenyos de los messieurs de aya i lo topan muy errrrrrrrrrrrrrrrrotiko ! En Nice tambien ? Remarka ke si la mujer kere azer sintir su prezensya al “entorno” siempre topara el “buen kamino” ! Mandamiento de D.io !

Ademas… Kale admeterlo ! No todas son mursas ma son komo las kandelikas de HANUKA…. Solo para mirar i kon antojos spesyales ! Lo komplikado i detalyado tiene mas savor ke el moderno sin dinguna sofistikasyon !

Ande tengo la kavesa oy !!!!

