El estudioso armenio Yeghia Tashjian escribió que la alianza Azerbaiyán-Turquía-Pakistán le concierne a Armenia y a India. Este afirmó que Turquía ha estado asistiendo a Pakistán en lo que respecta a Cachemira, e Islamabad le devuelve el favor prometiendo su apoyo a Turquía en sus políticas agresivas al sur del Cáucaso y en Asia occidental. Además, Pakistán fue uno de los primeros estados en reconocer la independencia de Azerbaiyán en el año de 1991 y desde entonces es el único país que no ha establecido relaciones diplomáticas con Armenia. Tashjian concluyó su artículo sugiriendo realizar una asociación estratégica entre Armenia e India para contrarrestar la alianza Azerbaiyán-Turquía-Pakistán.

Pines sobre la chaqueta de un voluntario veterano en Azerbaiyán (Fuente: Hermandad de Azerbaiyán Pakistán Turquía; Facebook.com/Azerbaijan.Pakistan.Turkey, 21 de septiembre, 2020)

A continuación se puede leer el artículo de Tashjian:[1]

Tras el colapso del imperio ruso durante la Primera Guerra Mundial, Transcaucasia se convirtió en escenario de guerras

Históricamente Artsaj siempre ha sido parte de Armenia y cuando la región fue anexada al dominio árabe y persa, Artsaj (luego conocido como Nagorno-Karabaj), se encontraba gobernado por la nobleza armenia.

«Tras el colapso del Imperio Ruso durante la Primera Guerra Mundial, Transcaucasia se convirtió en escenario de guerras por territorios entre varios países. En 1918, los otomanos liderados por Enver Pasha, formaron el ‘Ejército del Islam’ en el Cáucaso a fin de continuar su genocidio contra los armenios y construir un puente terrestre con otras naciones turcas para crear un imperio pan-turco que se extienda desde Turquía hasta Asia Central y más allá.

«La geografía de Armenia, ubicada en el centro del pueblo turco, siempre ha sido un obstáculo para el sueño expansionista de Turquía en unificar a las naciones turcas. En 1921, cuando los bolcheviques consolidaron su poder al sur del Cáucaso, Joseph Stalin transfirió formalmente las tierras altas de la población armenia en Artsaj (Nagorno-Karabaj) a la zona del Azerbaiyán soviético para de esta manera tratar de aplacar a Turquía.

«Aunque los armenios de Artsaj siguieron deseando la reunificación con Armenia, el conflicto estuvo en gran parte latente durante la era soviética. Durante la disolución de la Unión Soviética, el conflicto se revitalizó. Los armenios de Artsaj declararon su independencia como la República del montañoso Karabaj con la intención de reunificarse con la recién independizada Armenia.

«La declaración fue rechazada por el recientemente independiente Azerbaiyán, lo que condujo a la Guerra Nagorno-Karabaj del 20 de febrero, 1988 al 12 de mayo, 1994, resultando en un alto al fuego en mayo del año 1994 con la derrota de Azerbaiyán y la independencia de facto de la República de Artsakh. Hoy día, Artsakh es una democracia semi-presidencial y posee misiones diplomáticas permanentes en Armenia, Australia, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y una misión para los países del Medio Oriente en Beirut.

«Los armenios de Artsaj le han demostrado al mundo que la voluntad de una nación por la libertad y por la liberación es costosa pero no imposible. Sin embargo, Azerbaiyán continuó su enemistad y su anuncio racista contra los armenios. A fin de consolidar su poder y armarse por sí mismo, Bakú entablo relaciones estratégicas con ambos Turquía y Pakistán».

Una alianza turco-azerbaiyana-pakistaní

«Turquía ha estado asistiendo a Pakistán en lo que respecta a Cachemira, e Islamabad le devuelve el favor prometiéndole apoyo a Turquía en sus políticas agresivas al sur del Cáucaso y en Asia occidental.

Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, dijo que el ‘conflicto’ de Cachemira debe ser mencionado y es un ‘tema candente’ que amenaza la estabilidad en la región. ‘Estamos a favor de resolver este problema a través del diálogo dentro de un marco de resoluciones de las Naciones Unidas y especialmente en concordancia con las expectativas del pueblo de Cachemira’, agregó Erdogan.

«En respuesta, T.S. Tirumurti, el representante permanente de India ante las Naciones Unidas, le dijo a Turquía que ‘aprendiera a respetar la soberanía de otras naciones’ (diario Hindustan Times, 23 de septiembre, 2020). India condenó esta declaración y dijo que tal declaración ‘constituye una grave interferencia en los asuntos internos de India y es totalmente inaceptable. Turquía debería aprender a respetar la soberanía de otras naciones y reflexionar más profundamente sobre sus políticas.

«Al arribar en Azerbaiyán, Pakistán fue uno de los primeros estados en reconocer la independencia de Azerbaiyán en el año 1991 y desde ese entonces es el único país que no ha establecido relaciones diplomáticas con Armenia. En el 2003, fue firmado un acuerdo de defensa entre Bakú e Islamabad que le permite al personal militar azerbaiyano, en particular las unidades de las fuerzas especiales, a que participen en realizar maniobras militares anuales junto a las fuerzas armadas paquistaníes.

«La razón principal que impulsa la cooperación político-militar entre Pakistán y Azerbaiyán es la enemistad de Bakú con Ereván por causa de la crisis en Artsaj. En lo que respecta a Cachemira, el presidente Ilham Aliyev declaró durante su reunión con el entonces primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif en octubre del 2016, «Azerbaiyán apoya plenamente la solución del problema de Cachemira sobre la base de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU». (diario The Diplomat, 13 de enero, 2017). No hay ninguna duda de que Pakistán intentará hacer incursiones adicionales en el mercado de defensa de Azerbaiyán, ya que Islamabad está tratando de buscar socios para contrarrestar a India en las Naciones Unidas.

Mientras tanto, según FreeNews.am, ante una conversación telefónica entre dos ciudadanos oriundos del lugar en la región fronteriza cercana a Artsaj, se informó que dos azerbaiyanos mencionaron la presencia de pakistaníes en el territorio. En Bakú, azerbaiyanos izaron las banderas de Pakistán en agradecimiento por el apoyo de Pakistán a Azerbaiyán en su guerra contra Armenia’. Esto no nos es sorpresa alguna ya que los ‘muyahidines’ paquistaníes y afganos fueron reclutados en el ejército azerbaiyano durante la guerra de liberación de Artsaj (Nagorno-Karabaj) (1990-1994) librada por los armenios de Artsaj contra Azerbaiyán».

«Armenia e India tienen preocupación mutua por la creciente sociedad creada entre Turquía, Azerbaiyán y Pakistán»

Tanto Armenia como India tienen preocupaciones mutuas por la creciente asociación creada entre Turquía, Azerbaiyán y Pakistán. Islamabad, respaldado por sus dos socios, trató de consolidar su postura en Cachemira, mientras que Bakú hace lo mismo por Artsaj. Además, las aspiraciones pan-turcas tanto de Ankara como de Bakú deberían preocupar a los hindúes en India. Ankara emplea un sueño pan-islámico y pan-turco a fin de unificar a todas las naciones turcas junto a expandir su influencia sobre Asia Central, algo que amenaza la seguridad nacional y la integridad territorial de India.

Simultáneamente, Armenia debería desarrollar una asociación estratégica con India. En varias ocasiones, el primer ministro de Armenia Nikol Pashinian declaró que Armenia defiende plenamente la postura de India en Cachemira (News.am, 27 de septiembre, 2020). En septiembre del 2019, Pashinyan se reunió en la sesión de la AGNU con su homólogo hindú, el primer ministro Narendra Modi y ambos reafirmaron el fortalecimiento de lazos económicos y políticos entre los dos países. Para fortalecer los lazos militares, en marzo, 2020 India y Armenia firmaron un acuerdo por un valor de 40 millones de dólares para la venta de cuatro estaciones de radar localizadoras de armas Swathi (WLR/siglas en inglés).

«Un WLR tiene como función detectar la trayectoria de un proyectil de artillería. Utilizando la ruta detectada, uno puede centrar el fuego de la artillería enemiga y disparar en respuesta directa para destruirla con éxito» (Revisión de defensa Delhi, 29 de marzo, 2019). Además, el Ayuntamiento en Ereván aprobó en abril una propuesta para erigir una estatua al héroe de la independencia de India Mahatma Gandhi en la capital armenia (Panorama.am, 28 de abril, 2020).

«Cuando me encontraba en Nueva Delhi, en febrero, 2020 en mi discurso pronunciado en la ‘conferencia internacional de Derechos Humanos: Problemas y desafíos nacionales e internacionales’, yo dije que para equilibrar al eje turco-azerbaiyano-pakistaní, Armenia e India deben mejorar sus relaciones estratégicas y de seguridad y coordinarse en los foros internacionales. Ambos están amenazados por las políticas expansionistas de Turquía y están ansiosos por contenerlas. Existe el temor de que Turquía, con la ayuda de Pakistán, pueda enviar mercenarios sirios a Cachemira y participar en actividades terroristas. Además, dada la asistencia de Pakistán a Bakú, algunos legisladores armenios están intentando condenar las políticas de Pakistán sobre Cachemira. Este puede ser un momento histórico si el parlamento hindú avanza y reconoce el genocidio perpetrado a los armenios en el Imperio turco otomano».

