Diario Judío México - La activista mauritana anti-esclavitud Maryam Bint Al-Sheikh perteneciente a la organización Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA), dijo en una entrevista presentada el 18 de junio, 2020 en el canal de televisión del (Reino Unido) BBC Arabic que todavía existe esclavitud en Mauritania y que la propiedad de otras personas puede incluso pasar de generación en generación. Ella dijo que el 20% de la población en Mauritania todavía sufre de esclavitud y nombró a la casta Beydanes, que según ella constituye el 10% de la población mauritana, como la casta de “amos” que controlan Mauritania, su economía y a su pueblo. Al explicar que la casta Beydanes arresta y tortura a aquellos que hablan en contra del tema, Al-Sheikh dijo que en el pasado, ella misma había sido arrestada, torturada y separada por la fuerza de su hijo y de su familia. Además, Al-Sheikh enumeró a los haratins, a los fulanis, los wolofs y soninkes, los bambaras y lamalmins y a los Igaouen como los grupos étnicos perseguidos en Mauritania. Además, dijo que el IRA ha creado conciencia sobre la esclavitud en Mauritania y que le da a la gente el coraje para protestar contra la esclavitud y el racismo. Ella agregó que la esclavitud y el racismo solo pueden ser abolidos a través de protestas. Para más información sobre la esclavitud en Mauritania, véase el video No. 3429 del portal MEMRI TV.

Para ver el video de la activista mauritana Maryam Bint Al-Sheikh en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

“Más del 20% de la población en Mauritania sufre de esclavitud… [Los esclavos] están siendo legados de padre a hijo”

Anfitrión: “¿Todavía existe esclavitud en Mauritania?”

Maryam Bint Al-Sheikh: “Desafortunadamente, todavía existe la esclavitud en Mauritania. Más del 20% de la población en Mauritania sufren de esclavitud, una situación en la que una persona posee a otra y hace lo que quiera con ella en cualquier momento dado. Esta situación existe aquí en Mauritania, por desgracia”.

Anfitrión: “¿Hablas de la esclavitud como en la antigüedad, Maryam? Por favor, discúlpame, pero tengo que usar un lenguaje muy duro… ¿Estás hablando de personas que están siendo compradas y vendidas como mercancía, o sobre un nuevo tipo de esclavitud? Algunos lo dicen…”

Al-Sheikh: “También están siendo legados”.

Anfitrión: “¿Están siendo legados?”

Al-Sheikh: “Sí, están siendo legados. Sí, están siendo legados de padre a hijo. Una persona puede ser dueña de un esclavo y cuando esa persona muere, sus hijos heredan al esclavo, que luego es legado a los nietos. Esto existe hoy día en Mauritania, por desgracia.

[…]

“Sufrimos de esclavitud y racismo al mismo tiempo… Fui arrestada y torturada varias veces”

“Sufrimos de esclavitud y racismo al mismo tiempo. Esa es nuestra realidad. La casta Beydanes, que constituye no más del 10% de los mauritanos, controla Mauritania, su economía y a su pueblo”.

[…]

“Cualquiera que hable es considerado un criminal cuyo lugar natural es en la cárcel. Hasta hace poco, [quien hablara] sería asesinado.

[…]

“Fui arrestada y torturada varias veces. Fui torturada tanto mental como físicamente. La última vez que fui arrestada, tuve un bebé de año y medio. Nos separaron por la fuerza. Y lo destetaron. El estado mauritano destetó a mi bebé – un bebé de año y medio años. Fue destetado. Y me impidieron verlo y no dejaron que mi esposo o mis parientes me visitaran.

[…]

“Existen varios grupos que están siendo perseguidos en Mauritania… [Los Beydanes] son la casta dueña de Mauritania y de todo su pueblo”

“Los fulanis en Mauritania – activistas y dignatarios – fueron asesinados entre los años de 1967 y 1991. Fueron físicamente asesinados.

[…]

“Hay varios grupos que están siendo perseguidos en Mauritania. Existe el grupo étnico Haratin quienes son esclavos o ex esclavos. También están los Fulanis, cuyas raíces se encuentran en el África [subsahariana]. También existe el pueblo Wolof, el pueblo Soninke, el pueblo Bambara, están los Lamalmin [casta de artesanos], Igaouen [casta de artistas] y están los Beydanes, que piensan que son grandiosos. Esta es la casta dueña de Mauritania y de todo su pueblo. Así es como se lo imaginan. Envidian incluso el oxígeno que respiramos. Ellos son ‘los amos'”.

Anfitrión: “Yo ni siquiera puedo imaginar el cómo todavía utilizamos términos como ‘amos’ y ‘esclavos’, pero claramente ese es el caso… ¡Amos!”

Al-Sheikh: “Desafortunadamente, ese es el caso.

[…]

“La cultura de protesta fue creada por IRA [La Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista]. Antes de IRA, no hubo protestas verdaderas en Mauritania. El movimiento IRA creó una conciencia e infundió coraje en la gente”.

[…]

“La protesta es la única forma de cambiar a los países y abolir la esclavitud y el racismo”.